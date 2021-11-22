https://arabic.sputniknews.com/20211122/حمدوك-عدت-لأحافظ-على-مكاسب-السودان-الاقتصادية-1050775689.html

حمدوك: عدت لأحافظ على مكاسب السودان الاقتصادية

حمدوك: عدت لأحافظ على مكاسب السودان الاقتصادية

قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم الاثنين، إن عودته إلى منصبه جاءت من أجل الحفاظ على مكاسب السودان الاقتصادية. 22.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-22T14:20+0000

2021-11-22T14:20+0000

2021-11-22T14:22+0000

العالم العربي

الأخبار

أخبار الشرق الأوسط

أخبار السودان اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/15/1050764842_0:38:3067:1763_1920x0_80_0_0_242e248717bd70e4990314d1ff86be17.jpg

وحسب تصريحات لـ"رويترز" قال حمدوك: "الحفاظ على المكاسب الاقتصادية التي تحققت خلال العامين الماضيين كانت من بين الأسباب التي جعلتني أقرر العودة لمنصبي".وشدد رئيس الوزراء السوداني على التزامه بالمسار الديمقراطي، قائلا: "نحن ملتزمون بالمسار الديمقراطي وحرية التعبير والتجمع السلمي وانفتاح أكبر على العالم".وأكد أن حكومته ستواصل الاتصالات "مع المؤسسات المالية الدولية، والميزانية الجديدة التي ستبدأ في يناير ستمضي على طريق الإصلاح الاقتصادي وتفتح الباب أمام الاستثمار في السودان".ولفت إلى أن "تنفيذ اتفاق جوبا واستكمال عمليات السلام مع الجماعات التي لم توقع عليه على رأس جدول أعمال الحكومة الجديدة".وكان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان قد قام بانقلاب على الحكومة، ووضع حمدوك رهن الإقامة الجبرية، قبل أن يتوصل الطرفان لاتفاق عاد بموجبه حمدوك ليرأس حكومة قال عنها إنها ستكون حكومة تكنوقراط.وقال التحالف المدني الذي كان يتقاسم السلطة مع الجيش في السودان قبل الانقلاب ووزراؤه السابقون إنهم رفضوا الاتفاق، مشيرين إلى حملة قمع عنيفة ضد الاحتجاجات المناهضة للجيش خلال الشهر الماضي.لكن حمدوك قال إن حكومة تكنوقراطية جديدة يمكن أن تساعد في تحسين الاقتصاد السوداني، الذي عانى من أزمة مطولة تشمل أحد أعلى معدلات التضخم في العالم ونقص السلع الأساسية.** تابع المزيد من أخبار الشرق الأوسط على سبوتنيك

https://arabic.sputniknews.com/20211122/حميدتي-الاتفاق-السياسي-مع-حمدوك-يعبر-عن-مبادئ-وأهداف-الثورة-1050769762.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط, أخبار السودان اليوم