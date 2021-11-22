تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
القنصل العراقي في بيلاروسيا: بغداد لم تحدد رحلة إجلاء من مينسك في 25 نوفمبر
https://arabic.sputniknews.com/20211122/خبير-حمدوك-وقع-الاتفاق-بإرادته-والسودان-بدأ-حقبة-سياسية-جديدة-1050775681.html
خبير: حمدوك وقع الاتفاق بإرادته والسودان بدأ حقبة سياسية جديدة
خبير: حمدوك وقع الاتفاق بإرادته والسودان بدأ حقبة سياسية جديدة
الموضوعات: حميدتي يؤكد أن الجيش السوداني لم يخرج عن مبادئ الثورة؛ التحالف العربي يقول إن جماعة "أنصار الله" ستوقف الملاحة جنوبي البحر الأحمر بزوارق مفخخة... 22.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-22T14:33+0000
2021-11-23T09:47+0000
بلا قيود
راديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/16/1050775638_0:306:1401:1094_1920x0_80_0_0_5f52de9ab13f4fb436684134ddf9efd3.jpg
خبير: حمدوك وقع الاتفاق بإرادته والسودان بدأ حقبة سياسية جديدة
خبير: حمدوك وقع الاتفاق بإرادته والسودان بدأ حقبة سياسية جديدة
رفضت بعض القوى السياسية في السودان الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه بين رئيس مجلس الوزراء المنحل عبد الله حمدوك، ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان فيما رحبت به معظم الدول الإقليمية والعالمية.حول هذا الموضوع قال المحلل السياسي السوداني، محمد آدم لـ"بلا قيود":أعلن الرئيس ميشال عون، أن هناك "إشارات إيجابية" بشأن التوصل لاتفاق مع إسرائيل يضمن مصلحة لبنان. بالتزامن مع محادثات يجريها كبير مستشاري الولايات المتحدة لشؤون أمن الطاقة العالمي، عاموس&nbsp;هوشستين&nbsp;في إسرائيل.وحول هذا الموضوع قال المحلل السياسي الللبناني، الدكتور ميخائيل عوض لـ "بلا قيود":التفاصيل في الملف الصوتي.إعداد وتقديم: نغم كباس
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104126/78/1041267852_0:0:999:999_100x100_80_0_0_b1cfb6f814c058c8c16874347b313be4.jpg
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104126/78/1041267852_0:0:999:999_100x100_80_0_0_b1cfb6f814c058c8c16874347b313be4.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/16/1050775638_0:175:1401:1225_1920x0_80_0_0_285f1ef22d6b42c6a3db004b545d4820.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
بلا قيود, راديو

خبير: حمدوك وقع الاتفاق بإرادته والسودان بدأ حقبة سياسية جديدة

14:33 GMT 22.11.2021 (تم التحديث: 09:47 GMT 23.11.2021)
خبير: حمدوك وقع الاتفاق بإرادته والسودان بدأ حقبة سياسية جديدة
تابعنا عبر
نغم كباس - سبوتنيك عربي
نغم كباس
كل المواضيع
الموضوعات: حميدتي يؤكد أن الجيش السوداني لم يخرج عن مبادئ الثورة؛ التحالف العربي يقول إن جماعة "أنصار الله" ستوقف الملاحة جنوبي البحر الأحمر بزوارق مفخخة وستعطل التجارة العالمية؛ الرئيس اللبناني يتحدث عن تقدم في المحادثات مع إسرائيل؛ محافظ القدس يؤكد لـ"بلا قيود" أن إسرائيل تتحمل مسؤولية الاحتقان الشعبي في القدس.
رفضت بعض القوى السياسية في السودان الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه بين رئيس مجلس الوزراء المنحل عبد الله حمدوك، ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان فيما رحبت به معظم الدول الإقليمية والعالمية.
حول هذا الموضوع قال المحلل السياسي السوداني، محمد آدم لـ"بلا قيود":
"يوجد اعتراض من بعض القوى السياسية خاصة تجمع المهنيين، وقوى الحرية والتغيير ومازال الشارع يخرج في مظاهرات وهذا دليل على انقسام الشارع والصراع المدني-المدني وعدم توصلهم لتوحيد الصف، وهو بالتحديد مادفع العسكر للتدخل، ولكن هذا الاعتراض لن يؤثر على الاتفاق لأن هذه الثوى أصبحت من الماضي وحاليا السودان انتقل إلى حقبة سياسية جديدة وهامة، وحمدوك لم يوقع تحت الضغط كما يدعي البعض وهو وقع الاتفاق لأنه أراد حقن الدماء وله رؤية مستقبلية".
أعلن الرئيس ميشال عون، أن هناك "إشارات إيجابية" بشأن التوصل لاتفاق مع إسرائيل يضمن مصلحة لبنان. بالتزامن مع محادثات يجريها كبير مستشاري الولايات المتحدة لشؤون أمن الطاقة العالمي، عاموس هوشستين في إسرائيل.
وحول هذا الموضوع قال المحلل السياسي الللبناني، الدكتور ميخائيل عوض لـ "بلا قيود":
"هناك بالتأكيد صلة وصل بين زيارة هوشستين وتصريح فخامة الرئيس عون، وهناك تسريبات إعلامية تشير إلى أن الاتفاق تم إبرامه وبانتظار موافقة إسرائيل عليه، والسيد حسن نصر الله كان قد خرج من هذا الملف وسلمه للحكومة لكنه في آخر ظهور له عاد وأكد على أن المقاومة جاهزة لتثبيت الحقوق، لذلك إسرائيل الآن في مأزق ومن المنطقي الاستثمار في آخر فرصها والموافقة على الاتفاق وتريحات فخامة الرئيس تدل على ذلك".
التفاصيل في الملف الصوتي.
إعداد وتقديم: نغم كباس
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
09:31 GMTشاركنا برأيك... هل ترى أن اتفاق الإمارات وإيران على فتح صفحة جديدة:
09:25 GMTهل الحمر الوحشية بيضاء مع خطوط سوداء أم سوداء مع خطوط بيضاء؟
09:16 GMTالقنصل العراقي في بيلاروسيا: بغداد لم تحدد رحلة إجلاء من مينسك في 25 نوفمبر
08:52 GMTروسيا: اختراع هدف ذكي يرفع مهارة الرماية
08:47 GMTمحمد عبده يؤدي رقصة مايكل جاكسون في احتفالية نادي الهلال... فيديو
08:42 GMTمجلس الأمن في بيلاروسيا: نحو 200 لاجئ ينتظرون في مطار مينسك رحلة الإجلاء العراقية
08:39 GMTمن هم أبطال النسخة التركية من مسلسل الهيبة؟
08:38 GMTدولة أفريقية بصدد تعيين مايك تاسون سفيرا للقنب
08:30 GMTروسيا تطلق قمرا اصطناعيا عسكريا إلى المدار من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية
08:14 GMTإصابة فلسطينيين باختناق إثر اقتحام مستوطنين إسرائيليين قرية جنوب نابلس
07:58 GMTبروسيا دورتموند يغادر دوري أبطال أوروبا بعد هزيمة قاسية من سبورتنغ لشبونة
07:56 GMTانتخاب الإماراتي أحمد ناصر الريسي رئيسا للإنتربول
07:51 GMT"تعبيرا عن حبه".. هندي يشيد لزوجته منزلا نسخة عن "تاج محل"
07:32 GMTأياكس يحول تأخره إلى فوز في دوري أبطال أوروبا... فيديو
07:30 GMTريال مدريد يبلغ دور الـ 16 في "أبطال أوروبا" ويستعد لمباراة حاسمة مع إنتر ميلان
07:28 GMTزاد محفظته الرقمية 25%.. موت الهامستر الشهير "مستر غوكس"
07:17 GMTمقتل ما لا يقل عن 8 أشخاص وإصابة 17 في هجوم نفذته "حركة الشباب" في مقديشو
07:08 GMTالحكم على مواطن من كوريا الديمقراطية بالإعدام بسبب "لعبة الحبار"
06:55 GMT"موسيقى صاخبة" تتسبب بنفوق 63 دجاجة
06:50 GMTوفاة جلال إبراهيم رئيس الزمالك الأسبق