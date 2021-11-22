https://arabic.sputniknews.com/20211122/خطيبة-خاشقجي-السابقة-تحث-جاستن-بيبر-على-إلغاء-حفله-القادم-في-السعودية-1050773414.html
خطيبة خاشقجي السابقة تحث جاستن بيبر على إلغاء حفله القادم في السعودية
خطيبة خاشقجي السابقة تحث جاستن بيبر على إلغاء حفله القادم في السعودية
حثت الخطيبة السابقة للصحفي جمال خاشقجي، خديجة جنكيز، جاستن بيبر على إلغاء حفل موسيقي قادم في المملكة العربية السعودية. 22.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-22T11:54+0000
2021-11-22T11:54+0000
2021-11-22T11:54+0000
العالم العربي
الأخبار
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وقالت: "أعلم أنك مكرس لجمهورك وتسافر إلى المملكة العربية السعودية لأجلهم، ومع ذلك، هناك المئات من السعوديين، من جميع الأعمار والخلفيات والمعتقدات الدينية، يقبعون في السجن، ويعاقبون لمجرد التعبير عن معارضتهم لدكتاتورية محمد بن سلمان التي لا ترحم".وأضافت أن إلغاء الحفل "سيبعث برسالة قوية للعالم مفادها أن اسمك وموهبتك لن يتم استخدامهما لاستعادة سمعة نظام يقتل منتقديه"، بحسب ما ذكرت صحيفة "middleeasteye".من المقرر أن يقدم بيبر عرضًا في مدينة جدة، يوم 5 ديسمبر/كانون الأول، كجزء من الحفلات الموسيقية بعد سباق الجائزة الكبرى في المملكة العربية السعودية جنبًا إلى جنب مع مجموعة من النجوم بما في ذلك جيسون ديرولو وآساب روكي وديفيد جوتا.
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الأخبار
خطيبة خاشقجي السابقة تحث جاستن بيبر على إلغاء حفله القادم في السعودية
حثت الخطيبة السابقة للصحفي جمال خاشقجي، خديجة جنكيز، جاستن بيبر على إلغاء حفل موسيقي قادم في المملكة العربية السعودية.
وقالت: "أعلم أنك مكرس لجمهورك وتسافر إلى المملكة العربية السعودية لأجلهم، ومع ذلك، هناك المئات من السعوديين، من جميع الأعمار والخلفيات والمعتقدات الدينية، يقبعون في السجن، ويعاقبون لمجرد التعبير عن معارضتهم لدكتاتورية محمد بن سلمان التي لا ترحم".
وأضافت أن إلغاء الحفل "سيبعث برسالة قوية للعالم مفادها أن اسمك وموهبتك لن يتم استخدامهما لاستعادة سمعة نظام يقتل منتقديه"، بحسب ما ذكرت صحيفة "middleeasteye".
من المقرر أن يقدم بيبر عرضًا في مدينة جدة، يوم 5 ديسمبر/كانون الأول، كجزء من الحفلات الموسيقية بعد سباق الجائزة الكبرى في المملكة العربية السعودية جنبًا إلى جنب مع مجموعة من النجوم بما في ذلك جيسون ديرولو وآساب روكي وديفيد جوتا.