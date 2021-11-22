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خطيبة خاشقجي السابقة تحث جاستن بيبر على إلغاء حفله القادم في السعودية
خطيبة خاشقجي السابقة تحث جاستن بيبر على إلغاء حفله القادم في السعودية
حثت الخطيبة السابقة للصحفي جمال خاشقجي، خديجة جنكيز، جاستن بيبر على إلغاء حفل موسيقي قادم في المملكة العربية السعودية. 22.11.2021, سبوتنيك عربي
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وقالت: "أعلم أنك مكرس لجمهورك وتسافر إلى المملكة العربية السعودية لأجلهم، ومع ذلك، هناك المئات من السعوديين، من جميع الأعمار والخلفيات والمعتقدات الدينية، يقبعون في السجن، ويعاقبون لمجرد التعبير عن معارضتهم لدكتاتورية محمد بن سلمان التي لا ترحم".وأضافت أن إلغاء الحفل "سيبعث برسالة قوية للعالم مفادها أن اسمك وموهبتك لن يتم استخدامهما لاستعادة سمعة نظام يقتل منتقديه"، بحسب ما ذكرت صحيفة "middleeasteye".من المقرر أن يقدم بيبر عرضًا في مدينة جدة، يوم 5 ديسمبر/كانون الأول، كجزء من الحفلات الموسيقية بعد سباق الجائزة الكبرى في المملكة العربية السعودية جنبًا إلى جنب مع مجموعة من النجوم بما في ذلك جيسون ديرولو وآساب روكي وديفيد جوتا.
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العالم العربي, الأخبار

خطيبة خاشقجي السابقة تحث جاستن بيبر على إلغاء حفله القادم في السعودية

11:54 GMT 22.11.2021
© AP Photo / Invision/Jordan Straussالمغني الكندي جاستن بيبر في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة 2 أغسطس/ آب 2016
المغني الكندي جاستن بيبر في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة 2 أغسطس/ آب 2016 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2021
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
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حثت الخطيبة السابقة للصحفي جمال خاشقجي، خديجة جنكيز، جاستن بيبر على إلغاء حفل موسيقي قادم في المملكة العربية السعودية.
وقالت: "أعلم أنك مكرس لجمهورك وتسافر إلى المملكة العربية السعودية لأجلهم، ومع ذلك، هناك المئات من السعوديين، من جميع الأعمار والخلفيات والمعتقدات الدينية، يقبعون في السجن، ويعاقبون لمجرد التعبير عن معارضتهم لدكتاتورية محمد بن سلمان التي لا ترحم".

وأضافت أن إلغاء الحفل "سيبعث برسالة قوية للعالم مفادها أن اسمك وموهبتك لن يتم استخدامهما لاستعادة سمعة نظام يقتل منتقديه"، بحسب ما ذكرت صحيفة "middleeasteye".
من المقرر أن يقدم بيبر عرضًا في مدينة جدة، يوم 5 ديسمبر/كانون الأول، كجزء من الحفلات الموسيقية بعد سباق الجائزة الكبرى في المملكة العربية السعودية جنبًا إلى جنب مع مجموعة من النجوم بما في ذلك جيسون ديرولو وآساب روكي وديفيد جوتا.
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