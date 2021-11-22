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https://arabic.sputniknews.com/20211122/دراسة-المشروب-الذي-يعشقه-الجميع-يسبب-عدم-انتظام-القلب-بنسبة-45--1050779034.html
دراسة: المشروب الذي "يعشقه الجميع" يسبب عدم انتظام نبضات القلب بنسبة 45%
دراسة: المشروب الذي "يعشقه الجميع" يسبب عدم انتظام نبضات القلب بنسبة 45%
تعتبر العادات الغذائية من أكثر العوامل المؤثرة على صحة جسم الإنسان، لكن الأطعمة والمشروبات التي تتحول إلى عادة يومية متكررة قد يكون أثرها أكبر بكثير مما قد... 22.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-22T21:00+0000
2021-11-23T09:41+0000
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تتربع القهوة، على رأس قائمة المشروبات الصباحية الأشهر على الإطلاق في العالم، ويعتمد عليها الكثيرون لمنح أنفسهم دفعة جيدة من النشاط لمواجهة يوم حافل بالعمل والمشقة، لكن هذا المشروب قد يسبب لعشاقها الكثر مشكلة قلبية بحسب بعض الدراسات.درس علماء في بحث ممول جزئيا جزئيًا من قبل قسم أمراض القلب بجامعة كاليفورنيا في أمريكا عينة صغيرة من 100 متطوع يبلغ متوسط ​​أعمارهم 38 عامًا.ولاحظ الباحثون أنه عندما شرب المشاركون أكثر من كوب واحد من القهوة، سجلت قراءات أجهزة تخطيط القلب التي ارتدوها، والتي تراقب حركة القلب والنبض، إما ضعفا في عدد النبضات أو زيادة بنسبة 54٪ ، من الانقباضات البطينية المبكرة القادمة من الغرف السفلية للقلب.وبحسب البحث الجديد الذي تم الكشف عنه في إحدى الجلسات العلمية لجمعية القلب الأمريكية (newsroom) لعام 2021، يمكن أن "يجد شاربو القهوة أنفسهم يعانون من عدم انتظام ضربات القلب إذا استهلكوا الكثير من هذا المشروب المفضل لديهم".اقرأ أيضا: أطعمة تسبب التعب المفاجئ والانهيار... لن تتخيلهاويتابع الباحث الأمريكي: "اقترحت غالبية الدراسات القائمة على الملاحظة العديد من الفوائد المحتملة لشرب القهوة، لذلك فإن هذه هي أول تجربة عشوائية تحقق في العواقب الفسيولوجية المتعلقة بالوقت الفعلي لاستهلاك القهوة".وبدوره، يقول الدكتور، جيم ليو، طبيب القلب في مركز "ويكسنر" الطبي بجامعة ولاية أوهايو ، في تصريحات لمجلة "Eat This، Not That" الأمريكية المتخصصة بالصحة، إن القهوة "كمنشط، يمكن أن يكون للكافيين فيها تأثيرات قصيرة المدى على القلب"، والتي يمكن أن تشمل كلا من "زيادة ضغط الدم وزيادة الخفقان".نوه المقال إلى أن المفتاح السحري لتجنب هذه المشكلة هو شرب قهوة باعتدال، وفيما يتعلق بما يجب أن يفعله الإنسان إذا شعر أن معدل ضربات قلبه قد انخفض إلى حد ما بعد شرب القهوة، أشار الدكتور ليو ، "أعتقد أنه من الجيد ، بشكل عام، التشاور مع مقدم رعاية صحية إذا كنت تعاني من عدم انتظام ضربات القلب، خاصة إذا كانت مزعجة ومستمرة".
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علوم, مجتمع, الأخبار, منوعات

دراسة: المشروب الذي "يعشقه الجميع" يسبب عدم انتظام نبضات القلب بنسبة 45%

21:00 GMT 22.11.2021 (تم التحديث: 09:41 GMT 23.11.2021)
© Photo / pixabay/Pexelsمشروب القهوة مع الحلويات
مشروب القهوة مع الحلويات - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2021
© Photo / pixabay/Pexels
تابعنا عبر
تعتبر العادات الغذائية من أكثر العوامل المؤثرة على صحة جسم الإنسان، لكن الأطعمة والمشروبات التي تتحول إلى عادة يومية متكررة قد يكون أثرها أكبر بكثير مما قد يتخيله البعض.
تتربع القهوة، على رأس قائمة المشروبات الصباحية الأشهر على الإطلاق في العالم، ويعتمد عليها الكثيرون لمنح أنفسهم دفعة جيدة من النشاط لمواجهة يوم حافل بالعمل والمشقة، لكن هذا المشروب قد يسبب لعشاقها الكثر مشكلة قلبية بحسب بعض الدراسات.
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درس علماء في بحث ممول جزئيا جزئيًا من قبل قسم أمراض القلب بجامعة كاليفورنيا في أمريكا عينة صغيرة من 100 متطوع يبلغ متوسط ​​أعمارهم 38 عامًا.
ولاحظ الباحثون أنه عندما شرب المشاركون أكثر من كوب واحد من القهوة، سجلت قراءات أجهزة تخطيط القلب التي ارتدوها، والتي تراقب حركة القلب والنبض، إما ضعفا في عدد النبضات أو زيادة بنسبة 54٪ ، من الانقباضات البطينية المبكرة القادمة من الغرف السفلية للقلب.
وبحسب البحث الجديد الذي تم الكشف عنه في إحدى الجلسات العلمية لجمعية القلب الأمريكية (newsroom) لعام 2021، يمكن أن "يجد شاربو القهوة أنفسهم يعانون من عدم انتظام ضربات القلب إذا استهلكوا الكثير من هذا المشروب المفضل لديهم".
وقال أحد مؤلفي الدراسة الجديدة والرئيس المشارك لقسم أمراض القلب للأبحاث وأستاذ أبحاث الرجفان الأذيني في الجامعة كاليفورنيا، الدكتور الباحث جريجوري ماركوس، إن "القهوة هي أكثر المشروبات استهلاكا في العالم، ومع ذلك تظل آثارها الصحية غير مؤكدة".
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ويتابع الباحث الأمريكي: "اقترحت غالبية الدراسات القائمة على الملاحظة العديد من الفوائد المحتملة لشرب القهوة، لذلك فإن هذه هي أول تجربة عشوائية تحقق في العواقب الفسيولوجية المتعلقة بالوقت الفعلي لاستهلاك القهوة".
وبدوره، يقول الدكتور، جيم ليو، طبيب القلب في مركز "ويكسنر" الطبي بجامعة ولاية أوهايو ، في تصريحات لمجلة "Eat This، Not That" الأمريكية المتخصصة بالصحة، إن القهوة "كمنشط، يمكن أن يكون للكافيين فيها تأثيرات قصيرة المدى على القلب"، والتي يمكن أن تشمل كلا من "زيادة ضغط الدم وزيادة الخفقان".
ومع ذلك، وفقا للدكتور ليو، في حين أن "استخدام الكافيين المزمن قد يؤدي إلى زيادة طفيفة في ضغط الدم، إلا أن استهلاك الكافيين، في الغالب، لم يظهر أي آثار ضارة كبيرة طويلة المدى على صحة القلب والأوعية الدموية طالما أنه يستهلك بكميات معتدلة".
نوه المقال إلى أن المفتاح السحري لتجنب هذه المشكلة هو شرب قهوة باعتدال، وفيما يتعلق بما يجب أن يفعله الإنسان إذا شعر أن معدل ضربات قلبه قد انخفض إلى حد ما بعد شرب القهوة، أشار الدكتور ليو ، "أعتقد أنه من الجيد ، بشكل عام، التشاور مع مقدم رعاية صحية إذا كنت تعاني من عدم انتظام ضربات القلب، خاصة إذا كانت مزعجة ومستمرة".
© Sputnikملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2021
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
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