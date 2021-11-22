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الرئيس الإسرائيلي وولي عهد بريطانيا يبحثان أزمة المناخ والتهديدات الإقليمية
الرئيس الإسرائيلي وولي عهد بريطانيا يبحثان أزمة المناخ والتهديدات الإقليمية
بحث الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، وولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز، أزمة المناخ والتهديدات الإقليمية. 22.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-22T13:35+0000
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وقال هرتسوغ في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر": "ممتن لصاحب السمو الملكي الأمير تشارلز على الترحيب الحار في قصر هيغروف".وأضاف: "ناقشنا أزمة المناخ فضلا عن القضايا الإقليمية والتهديدات المرتبطة بها، وشكرته على قيادته وعلاقاته الوثيقة مع إسرائيل ويهود بريطانيا، وخاصة الناجين من الهولوكوست".ووصل هرتسوغ أمس الأحد إلى لندن برفقة زوجته ميخال في أول زيارة رسمية له منذ توليه مهام منصبه رئيسا لإسرائيل في يوليو/تموز الماضي.ومن المقرر أن يلتقي في وقت لاحق مسؤولين بريطانيين على رأسهم رئيس الوزراء بوريس جونسون، حيث سيبحث معه بحسب تغريدة سابقة لهرتسوغ "مكافحة تغير المناخ، ومكافحة البرنامج النووي الإيراني، والأمن القومي، والأمن السيبراني، والكفاح ضد معاداة السامية والتجارة".للاطلاع على المزيد من أخبار إسرائيل اليوم عبر سبوتنيك
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الأخبار, العالم, أخبار إسرائيل اليوم

الرئيس الإسرائيلي وولي عهد بريطانيا يبحثان أزمة المناخ والتهديدات الإقليمية

13:35 GMT 22.11.2021
© REUTERS / POOLالرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، وزوجته، أثناء تلقيهما جرعة ثالثة من لقاح فيروس "كورونا" المستجد، 30 يوليو/ تموز 2021
الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، وزوجته، أثناء تلقيهما جرعة ثالثة من لقاح فيروس كورونا المستجد، 30 يوليو/ تموز 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2021
© REUTERS / POOL
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بحث الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، وولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز، أزمة المناخ والتهديدات الإقليمية.
وقال هرتسوغ في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر": "ممتن لصاحب السمو الملكي الأمير تشارلز على الترحيب الحار في قصر هيغروف".
وأضاف: "ناقشنا أزمة المناخ فضلا عن القضايا الإقليمية والتهديدات المرتبطة بها، وشكرته على قيادته وعلاقاته الوثيقة مع إسرائيل ويهود بريطانيا، وخاصة الناجين من الهولوكوست".
ووصل هرتسوغ أمس الأحد إلى لندن برفقة زوجته ميخال في أول زيارة رسمية له منذ توليه مهام منصبه رئيسا لإسرائيل في يوليو/تموز الماضي.
ومن المقرر أن يلتقي في وقت لاحق مسؤولين بريطانيين على رأسهم رئيس الوزراء بوريس جونسون، حيث سيبحث معه بحسب تغريدة سابقة لهرتسوغ "مكافحة تغير المناخ، ومكافحة البرنامج النووي الإيراني، والأمن القومي، والأمن السيبراني، والكفاح ضد معاداة السامية والتجارة".
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