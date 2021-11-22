https://arabic.sputniknews.com/20211122/رصد-47-طائرة-أجنبية-بالقرب-من-الحدود-الروسية-خلال-الأسبوع-الماضي-1050771801.html

رصد 47 طائرة أجنبية بالقرب من الحدود الروسية خلال الأسبوع الماضي

رصد 47 طائرة أجنبية بالقرب من الحدود الروسية خلال الأسبوع الماضي

نشرت صحيفة "كراسنايا زفيزدا" الروسية مقالا أكدت فيه أنه تم رصد 47 طائرة أجنبية بالقرب من الأجواء الروسية خلال الأسبوع المنصرم. 22.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-22T08:09+0000

2021-11-22T08:09+0000

2021-11-22T08:09+0000

روسيا

الأخبار

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خلال الفترة الزمنية نفسها، شوهدت ثماني طائرات استطلاع أجنبية دون طيار بالقرب من الحدود الروسية، وفقا للصحيفة.وفي وقت سابق، استدعت وزارة الدفاع الروسية الملحق العسكري الأمريكي بسبب محاولة المدمرة الأمريكية "شافي" انتهاك الحدود البحرية الروسية، وأشارت إلى التصرف غير المهني من قبل طاقم المدمرة.وقالت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، إنها تقيم النشاط العسكري العدواني للولايات المتحدة في منطقة البحر الأسود كونها تهديدًا للأمن الإقليمي والاستقرار الاستراتيجي، مؤكدة أن الهدف الحقيقي من الممارسات الأمريكية في منطقة البحر الأسود، التي لم تستفزها روسيا، هو دراسة مسرح العمليات العسكرية تحسبا لإقدام كييف على محاولة تسوية الأوضاع جنوب شرقي أوكرانيا باستخدام القوة".يذكر أن العلاقات بين روسيا والدول الغربية، بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ساءت على خلفية الأزمة الأوكرانية. وتتهم بروكسل وواشنطن روسيا بالتدخل في النزاع شرقي أوكرانيا، الأمر الذي نفته موسكو أكثر من مرة، مؤكدة أنها ليست طرفا في النزاع الأوكراني.ورغم العلاقات الروسية القوية على المستوى الثنائي مع بعض الدول الأوروبية التي تجمعها بها علاقات استراتيجية، فإن الروابط مع الاتحاد الأوروبي ككل تتجه إلى مزيد من التوتر والتأزم على خلفية العقوبات الأوروبية.

https://arabic.sputniknews.com/20211116/مدمرة-أمريكية-تتجه-إلى-البحر-المتوسط-بعد-إكمال-مهمتها-في-البحر-الأسود-1050715488.html

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