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شركة إسرائيلية كبرى تحصل على ترخيص للعمل في الإمارات
شركة إسرائيلية كبرى تحصل على ترخيص للعمل في الإمارات
أعلنت شركة "أور كراود"، وهي واحدة من أكبر شركات رأس المال المخاطر في إسرائيل، اليوم الاثنين، حصولها على موافقة وترخيص للعمل في الإمارات. 22.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-22T08:38+0000
2021-11-22T08:38+0000
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وقالت الشركة إنها أصبحت أول شركة استثمار في إسرائيل لرأس المال المخاطر تحصل على ترخيص عمل من سوق أبوظبي العالمي وهو المركز المالي الدولي الرئيسي في أبوظبي، بحسب "رويترز".ومن المقرر أن تعمل شركة أور كراود مانجمنت (أرابيا) المحدودة كمدير للصناديق، بحسب قواعد سلطة تنظيم الخدمات المالية في السوق.وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات في العام الماضي.وذكر جون ميدفيد الرئيس التنفيذي للشركة الإسرائيلية أنها ستعمل على جمع الأموال في الإمارات وترويج الشركات الجديدة المحلية في الإمارات والمنطقة لعملائها البالغ عددهم على مستوى العالم 160 ألفا ودفع الاستثمارات العالمية في نظام الشركات الجديدة النشط في الإمارات.واعتبر أن هذه خطوة كبرى نحو تطوير نشاط أور كراود في الإمارات.وقال صباح البينالي شريك أور كراود في الإمارات، إن الشركة سوف تتمكن من إنشاء صناديق لرأس المال المخاطر في سوق أبوظبي العالمي للاستثمار في شركات التكنولوجيا الناشئة في الإمارات والمنطقة.
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العالم العربي, الأخبار

شركة إسرائيلية كبرى تحصل على ترخيص للعمل في الإمارات

08:38 GMT 22.11.2021
© AFP 2021 / KARIM SAHIBسوق أبو ظبي
سوق أبو ظبي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2021
© AFP 2021 / KARIM SAHIB
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أعلنت شركة "أور كراود"، وهي واحدة من أكبر شركات رأس المال المخاطر في إسرائيل، اليوم الاثنين، حصولها على موافقة وترخيص للعمل في الإمارات.
وقالت الشركة إنها أصبحت أول شركة استثمار في إسرائيل لرأس المال المخاطر تحصل على ترخيص عمل من سوق أبوظبي العالمي وهو المركز المالي الدولي الرئيسي في أبوظبي، بحسب "رويترز".
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ومن المقرر أن تعمل شركة أور كراود مانجمنت (أرابيا) المحدودة كمدير للصناديق، بحسب قواعد سلطة تنظيم الخدمات المالية في السوق.
وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات في العام الماضي.
وذكر جون ميدفيد الرئيس التنفيذي للشركة الإسرائيلية أنها ستعمل على جمع الأموال في الإمارات وترويج الشركات الجديدة المحلية في الإمارات والمنطقة لعملائها البالغ عددهم على مستوى العالم 160 ألفا ودفع الاستثمارات العالمية في نظام الشركات الجديدة النشط في الإمارات.
واعتبر أن هذه خطوة كبرى نحو تطوير نشاط أور كراود في الإمارات.
وقال صباح البينالي شريك أور كراود في الإمارات، إن الشركة سوف تتمكن من إنشاء صناديق لرأس المال المخاطر في سوق أبوظبي العالمي للاستثمار في شركات التكنولوجيا الناشئة في الإمارات والمنطقة.
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