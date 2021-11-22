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https://arabic.sputniknews.com/20211122/شي-الصين-لن-تستغل-حجمها-للاستئساد-على-الدول-الأصغر-حجما-1050769961.html
شي: الصين لن تستغل حجمها "للاستئساد" على الدول الأصغر
شي: الصين لن تستغل حجمها "للاستئساد" على الدول الأصغر
نقلت وسائل إعلام رسمية صينية عن الرئيس الصيني شي جين بينغ، قوله لقادة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، التي تضم عشر دول، اليوم الاثنين، إن بكين لن تضيق على... 22.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-22T04:31+0000
2021-11-22T04:31+0000
2021-11-22T04:55+0000
العالم
الأخبار
سلاح الصين
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وأضاف، أن قمة الصين-آسيان، التي تجرى عن بعد، احتفالا بمرور 30 عاما على انطلاقها، ستدعم السلام والاستقرار والتنمية بالمنطقة.وقال شي إن الصين لن تسعى أبدا إلى الهيمنة، ولن تستغل حجمها "للاستئساد" على الدول الأصغر حجما، وستعمل مع آسيان للقضاء على "التطفل".وتابع الرئيس الصيني، إن الصين كانت ولاتزال وستظل دائما نعم الجار والصديق والشريك للآسيان.وأردف شي جين بينغ، اليوم الاثنين، أن الصين كانت ولاتزال وستظل دائما نعم الجار والصديق والشريك للآسيان.
https://arabic.sputniknews.com/20211122/قائد-المجلس-العسكري-في-ميانمار-يغيب-عن-قمة-زعماء-الصين-آسيان-1050769915.html
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العالم, الأخبار, سلاح الصين
شي: الصين لن تستغل حجمها "للاستئساد" على الدول الأصغر 04:31 GMT 22.11.2021 (تم التحديث: 04:55 GMT 22.11.2021)
نقلت وسائل إعلام رسمية صينية عن الرئيس الصيني شي جين بينغ، قوله لقادة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، التي تضم عشر دول، اليوم الاثنين، إن بكين لن تضيق على جيرانها الأصغر في المنطقة.
وأضاف، أن قمة الصين-آسيان، التي تجرى عن بعد، احتفالا بمرور 30 عاما على انطلاقها،
ستدعم السلام والاستقرار والتنمية بالمنطق
ة.
وقال شي إن الصين لن تسعى أبدا إلى الهيمنة،
ولن تستغل حجمها "للاستئساد"
على الدول الأصغر حجما، وستعمل مع آسيان للقضاء على "التطفل".
وتابع الرئيس الصيني، إن الصين كانت ولاتزال وستظل دائما نعم الجار والصديق والشريك للآسيان.
وأردف شي جين بينغ، اليوم الاثنين، أن الصين كانت ولاتزال وستظل دائما نعم الجار والصديق والشريك للآسيان.