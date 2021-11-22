تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
القنصل العراقي في بيلاروسيا: بغداد لم تحدد رحلة إجلاء من مينسك في 25 نوفمبر
https://arabic.sputniknews.com/20211122/صدها-مستحيلمقاتلة-ميغ-25-تخترق-الدفاعات-الإسرائيلية-قبل-50-عاما--1050771863.html
صدها مستحيل...مقاتلة "ميغ-25" تخترق الدفاعات الإسرائيلية قبل 50 عاما
صدها مستحيل...مقاتلة "ميغ-25" تخترق الدفاعات الإسرائيلية قبل 50 عاما
أثبتت مقاتلة "ميغ-25" الروسية، في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 1971، أن صدها واعتراضها مستحيل. 22.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-22T08:20+0000
2021-11-22T08:20+0000
روسيا
الأخبار
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101864/03/1018640380_0:100:3181:1899_1920x0_80_0_0_8327e61b4e762aa544b7fa85d276414b.jpg
وأظهرت المقاتلة الروسية الجديدة أنها تتمتع بالحصانة ضد الإصابة حين حلقت فوق شبه جزيرة سيناء التي سيطرت عليها إسرائيل حينئذ وسعت مصر لاستعادتها.ومن أجل توفير الحماية لسيناء استخدمت إسرائيل طائرات "إف-4" المتسلحة بصواريخ جو/جو "سبارو" ومنظومات صواريخ "هوك" المضادة للطائرات، إلا أن وسائط الدفاع الجوي الإسرائيلية لم تستطع أن تصد المقاتلة الروسية الجديدة، فهي قادرة على الصعود إلى ارتفاع تعجز وسائط الدفاع الجوي الغربية والطائرات الحربية الغربية عن الوصول إليه.كما أن مقاتلة "ميغ-25" كانت أسرع من وسائط الدفاع الجوي الغربية. وذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" نقلا عن مجلة "ميليتري ووتش" أن مقاتلة "ميغ-25" كانت قادرة على التحليق على ارتفاع يتجاوز 37000 متر بسرعة تتراوح بين 2.8 ماخ و3.2 ماخ (الماخ سرعة الصوت).وكانت مقاتلات "ميغ-25" تنطلق من قاعدة جوية شمالي مصر، متوجهة إلى سيناء في مهمة استطلاعية.واضطرت إسرائيل إلى التسليم بقبول رحلات طائرات "ميغ-25" في سماء سيناء بعد أن فشلت طائراتها "إف-4" في التصدي لمقاتلات من طراز "ميغ-25" حلقت على ارتفاع يقارب 24000 متر في نوفمبر 1971. وانطلقت مقاتلات "إف-4" الإسرائيلية نحوها بسرعة 1.4 ماخ لتطلق صواريخها، ولكنها لم تقدر على إصابة مقاتلات "ميغ-25".ودخلت مقاتلة "ميغ-25" الخدمة العسكرية في عام 1970. وكانت مهمتها الرئيسية خوض المعارك الجوية.كما قدرت المقاتلة الجديدة على القيام بمهمة الاستطلاع وتوجيه الضربات الجوية وتدمير الدفاعات الجوية للعدو أيضا.وكانت طائرة "ميغ-25" أقوى مقاتلة اعتراضية من الجيل الثالث في العالم. ولم توجد ولا توجد طائرة أخرى تجاري مقاتلة "ميغ-25" في السرعة والقدرة على الصعود إلى الارتفاعات الشاهقة.وتوقفت القوات الجوية الروسية عن استخدامها في عام 2013. وحلت محلها مقاتلة "ميغ-31".
https://arabic.sputniknews.com/20210710/ميغ-25-المتسللة-مهمات-سرية-سورية-ومصرية-وهندية-أرقت-باكستان-وإسرائيل-صور-وفيديو--1049528984.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101864/03/1018640380_0:0:3181:1999_1920x0_80_0_0_bc2e1a8b582283c22cf60fd6b5526230.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, الأخبار, رصد عسكري

صدها مستحيل...مقاتلة "ميغ-25" تخترق الدفاعات الإسرائيلية قبل 50 عاما

08:20 GMT 22.11.2021
© RIA Novosti . Skrinnikov / الذهاب إلى بنك الصورالمقاتلة الاعتراضية "ميغ-25"
المقاتلة الاعتراضية ميغ-25 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2021
© RIA Novosti . Skrinnikov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أثبتت مقاتلة "ميغ-25" الروسية، في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 1971، أن صدها واعتراضها مستحيل.
وأظهرت المقاتلة الروسية الجديدة أنها تتمتع بالحصانة ضد الإصابة حين حلقت فوق شبه جزيرة سيناء التي سيطرت عليها إسرائيل حينئذ وسعت مصر لاستعادتها.
ومن أجل توفير الحماية لسيناء استخدمت إسرائيل طائرات "إف-4" المتسلحة بصواريخ جو/جو "سبارو" ومنظومات صواريخ "هوك" المضادة للطائرات، إلا أن وسائط الدفاع الجوي الإسرائيلية لم تستطع أن تصد المقاتلة الروسية الجديدة، فهي قادرة على الصعود إلى ارتفاع تعجز وسائط الدفاع الجوي الغربية والطائرات الحربية الغربية عن الوصول إليه.
مقاتلة ميغ 25 السوفياتية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2021
"ميغ 25" المتسللة... مهمات "سرية" سورية ومصرية وهندية أرقت إسرائيل وباكستان... صور وفيديو
10 يوليو, 13:59 GMT
كما أن مقاتلة "ميغ-25" كانت أسرع من وسائط الدفاع الجوي الغربية. وذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" نقلا عن مجلة "ميليتري ووتش" أن مقاتلة "ميغ-25" كانت قادرة على التحليق على ارتفاع يتجاوز 37000 متر بسرعة تتراوح بين 2.8 ماخ و3.2 ماخ (الماخ سرعة الصوت).
وكانت مقاتلات "ميغ-25" تنطلق من قاعدة جوية شمالي مصر، متوجهة إلى سيناء في مهمة استطلاعية.
واضطرت إسرائيل إلى التسليم بقبول رحلات طائرات "ميغ-25" في سماء سيناء بعد أن فشلت طائراتها "إف-4" في التصدي لمقاتلات من طراز "ميغ-25" حلقت على ارتفاع يقارب 24000 متر في نوفمبر 1971. وانطلقت مقاتلات "إف-4" الإسرائيلية نحوها بسرعة 1.4 ماخ لتطلق صواريخها، ولكنها لم تقدر على إصابة مقاتلات "ميغ-25".
ودخلت مقاتلة "ميغ-25" الخدمة العسكرية في عام 1970. وكانت مهمتها الرئيسية خوض المعارك الجوية.
كما قدرت المقاتلة الجديدة على القيام بمهمة الاستطلاع وتوجيه الضربات الجوية وتدمير الدفاعات الجوية للعدو أيضا.
وكانت طائرة "ميغ-25" أقوى مقاتلة اعتراضية من الجيل الثالث في العالم. ولم توجد ولا توجد طائرة أخرى تجاري مقاتلة "ميغ-25" في السرعة والقدرة على الصعود إلى الارتفاعات الشاهقة.
وتوقفت القوات الجوية الروسية عن استخدامها في عام 2013. وحلت محلها مقاتلة "ميغ-31".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
09:31 GMTشاركنا برأيك... هل ترى أن اتفاق الإمارات وإيران على فتح صفحة جديدة:
09:25 GMTهل الحمر الوحشية بيضاء مع خطوط سوداء أم سوداء مع خطوط بيضاء؟
09:16 GMTالقنصل العراقي في بيلاروسيا: بغداد لم تحدد رحلة إجلاء من مينسك في 25 نوفمبر
08:52 GMTروسيا: اختراع هدف ذكي يرفع مهارة الرماية
08:47 GMTمحمد عبده يؤدي رقصة مايكل جاكسون في احتفالية نادي الهلال... فيديو
08:42 GMTمجلس الأمن في بيلاروسيا: نحو 200 لاجئ ينتظرون في مطار مينسك رحلة الإجلاء العراقية
08:39 GMTمن هم أبطال النسخة التركية من مسلسل الهيبة؟
08:38 GMTدولة أفريقية بصدد تعيين مايك تاسون سفيرا للقنب
08:30 GMTروسيا تطلق قمرا اصطناعيا عسكريا إلى المدار من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية
08:14 GMTإصابة فلسطينيين باختناق إثر اقتحام مستوطنين إسرائيليين قرية جنوب نابلس
07:58 GMTبروسيا دورتموند يغادر دوري أبطال أوروبا بعد هزيمة قاسية من سبورتنغ لشبونة
07:56 GMTانتخاب الإماراتي أحمد ناصر الريسي رئيسا للإنتربول
07:51 GMT"تعبيرا عن حبه".. هندي يشيد لزوجته منزلا نسخة عن "تاج محل"
07:32 GMTأياكس يحول تأخره إلى فوز في دوري أبطال أوروبا... فيديو
07:30 GMTريال مدريد يبلغ دور الـ 16 في "أبطال أوروبا" ويستعد لمباراة حاسمة مع إنتر ميلان
07:28 GMTزاد محفظته الرقمية 25%.. موت الهامستر الشهير "مستر غوكس"
07:17 GMTمقتل ما لا يقل عن 8 أشخاص وإصابة 17 في هجوم نفذته "حركة الشباب" في مقديشو
07:08 GMTالحكم على مواطن من كوريا الديمقراطية بالإعدام بسبب "لعبة الحبار"
06:55 GMT"موسيقى صاخبة" تتسبب بنفوق 63 دجاجة
06:50 GMTوفاة جلال إبراهيم رئيس الزمالك الأسبق