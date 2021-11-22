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طرد يهدد مسيرة النجم ليبرون جيمس بعد شجار عنيف في قمة الدوري الأمريكي لكرة السلة...فيديو
طرد يهدد مسيرة النجم ليبرون جيمس بعد شجار عنيف في قمة الدوري الأمريكي لكرة السلة...فيديو
طُرد نجم كرة السلة الأمريكي ليبرون جيمس من مباراة لوس أنجلوس ليكرز وديترويت بيستونز بعد ضربة مرفق على وجه إيساياه ستيوارت تسببت بجروح بالغة، مما أدى إلى شجار... 22.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-22T06:02+0000
2021-11-22T06:02+0000
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وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية أنه من الممكن أن تتسبب الحادثة بإيقاف النجم لعدد كبير من المباريات، بعد أن اعتبرها الحكم خطأ مقصودا بهدف الأذية.وكان ليكرز متأخرا 78-66 قبل تسع دقائق و18 ثانية على نهاية الربع الثالث عندما أطاح جيمس بذراعه وضرب لاعب الارتكاز ستيوارت في منطقة العين أثناء تنافسهما على الاستحواذ على كرة مرتدة بعد رمية حرة.​وتعيّن على العديد من أفراد الفريقين إبعاد ستيوارت، الذي كان الدم يسيل بغزارة من عينه، أثناء محاولته مواجهة جيمس في أكثر من مناسبة.وبعد مراجعة رسمية للعبة، تم طرد جيمس للمرة الثانية فقط في مسيرته الممتدة منذ 19 عاما. وكان طرده الأول في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، ضد ميامي هيت، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.​وطُرد ستيوارت من المباراة أيضا بينما احتسب خطأ فني ضد راسل وستبروك لاعب ليكرز لدوره في المشاحنات بعد الواقعة.وقال دوان كيسي مدرب بيستونز إن جرح ستيوارت تطلب ثماني غرز، وأعرب عن أمله في أن يتجنب لاعب الارتكاز أي إيقاف محتمل.​وأضاف كيسي: "لا يجب أن يواجه أي شيء. لم يخرج من الملعب في الوقت المناسب؟ يجب على رابطة الدوري أن تقرر ذلك، لكن الرجل حصل على ثماني غرز في جبهته. كان منزعجا. الدم يسيل على وجهه. لا أرى أي تداعيات من جانب رابطة الدوري من هذا المنطلق".ودافع أنطوني ديفيز لاعب ليكرز عن جيمس، قائلا إن الاصطدام لم يكن مقصودا.​وقال ديفيز: "الجميع في الدوري يعرفون أن ليبرون ليس رجلا قذرا، جيمس كان يحاول الاعتذار لستيوارت فور وقوع الخطأ قبل أن تشتعل الأمور، نحن لا نشجع العنف. أنا لا أروج للعنف".وبعد تأخره في الربع الثالث، انتفض ليكرز في الربع الأخير لينتصر في ديترويت ويضع حدا لثلاث هزائم متتالية.
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رياضة, مجتمع, الأخبار

طرد يهدد مسيرة النجم ليبرون جيمس بعد شجار عنيف في قمة الدوري الأمريكي لكرة السلة...فيديو

06:02 GMT 22.11.2021
© REUTERS / Jayne Kamin-Onceaليبرون جيمس
ليبرون جيمس - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2021
© REUTERS / Jayne Kamin-Oncea
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طُرد نجم كرة السلة الأمريكي ليبرون جيمس من مباراة لوس أنجلوس ليكرز وديترويت بيستونز بعد ضربة مرفق على وجه إيساياه ستيوارت تسببت بجروح بالغة، مما أدى إلى شجار عنيف أوقف المباراة لبعض الوقت.
وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية أنه من الممكن أن تتسبب الحادثة بإيقاف النجم لعدد كبير من المباريات، بعد أن اعتبرها الحكم خطأ مقصودا بهدف الأذية.
وكان ليكرز متأخرا 78-66 قبل تسع دقائق و18 ثانية على نهاية الربع الثالث عندما أطاح جيمس بذراعه وضرب لاعب الارتكاز ستيوارت في منطقة العين أثناء تنافسهما على الاستحواذ على كرة مرتدة بعد رمية حرة.
​وتعيّن على العديد من أفراد الفريقين إبعاد ستيوارت، الذي كان الدم يسيل بغزارة من عينه، أثناء محاولته مواجهة جيمس في أكثر من مناسبة.
وبعد مراجعة رسمية للعبة، تم طرد جيمس للمرة الثانية فقط في مسيرته الممتدة منذ 19 عاما. وكان طرده الأول في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، ضد ميامي هيت، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.
​وطُرد ستيوارت من المباراة أيضا بينما احتسب خطأ فني ضد راسل وستبروك لاعب ليكرز لدوره في المشاحنات بعد الواقعة.
وقال دوان كيسي مدرب بيستونز إن جرح ستيوارت تطلب ثماني غرز، وأعرب عن أمله في أن يتجنب لاعب الارتكاز أي إيقاف محتمل.
​وأضاف كيسي: "لا يجب أن يواجه أي شيء. لم يخرج من الملعب في الوقت المناسب؟ يجب على رابطة الدوري أن تقرر ذلك، لكن الرجل حصل على ثماني غرز في جبهته. كان منزعجا. الدم يسيل على وجهه. لا أرى أي تداعيات من جانب رابطة الدوري من هذا المنطلق".
ودافع أنطوني ديفيز لاعب ليكرز عن جيمس، قائلا إن الاصطدام لم يكن مقصودا.
​وقال ديفيز: "الجميع في الدوري يعرفون أن ليبرون ليس رجلا قذرا، جيمس كان يحاول الاعتذار لستيوارت فور وقوع الخطأ قبل أن تشتعل الأمور، نحن لا نشجع العنف. أنا لا أروج للعنف".
وبعد تأخره في الربع الثالث، انتفض ليكرز في الربع الأخير لينتصر في ديترويت ويضع حدا لثلاث هزائم متتالية.
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