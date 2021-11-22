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https://arabic.sputniknews.com/20211122/عشرات-المستوطنين-يقتحمون-المسجد-الأقصى-صور-1050772794.html
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى... صور
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى... صور
اقتحم أكثر من 70 مستوطنا إسرائيليا، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشددة من القوات الإسرائيلية. 22.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-22T10:54+0000
2021-11-22T10:54+0000
2021-11-22T10:54+0000
العالم العربي
الأخبار
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ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن شهود عيان، أن 73 مستوطنا اقتحموا المسجد في "شكل مجموعات استفزازية" عبر باب المغاربة.وذكر الشهود أن المستوطنين قاموا بجولات في باحات المسجد الأقصى المبارك تركزت في محيطه الشرقي.— نداء الأقصى_ Nedaa Alaqssa (@Nedaa_Alaqssa) November 22, 2021وبالتزامن مع اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى، شهدت القدس القديمة وبوابتها إجراءات عسكرية مشددة، تمثلت في التفتيش الدقيق للمواطنين والمصلين في المسجد الأقصى، بينما تعرض بعضهم للاعتداء.وتعد عملية اقتحام المستوطنين لباحات المسجد الأقصى عملية متكررة، فقبل نحو أسبوع، نفذ عشرات المستوطنين عملية اقتحام مماثلة تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الأخبار
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى... صور
اقتحم أكثر من 70 مستوطنا إسرائيليا، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشددة من القوات الإسرائيلية.
ونقلت
وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)
عن شهود عيان، أن 73 مستوطنا اقتحموا المسجد في "شكل مجموعات استفزازية" عبر باب المغاربة.
وذكر الشهود أن المستوطنين قاموا بجولات في باحات المسجد الأقصى المبارك تركزت في محيطه الشرقي.
— نداء الأقصى_ Nedaa Alaqssa (@Nedaa_Alaqssa)
November 22, 2021
وبالتزامن مع
اقتحام المستوطنين
للمسجد الأقصى، شهدت القدس القديمة وبوابتها إجراءات عسكرية مشددة، تمثلت في التفتيش الدقيق للمواطنين والمصلين في المسجد الأقصى، بينما تعرض بعضهم للاعتداء.
وتعد عملية اقتحام المستوطنين لباحات المسجد الأقصى عملية متكررة، فقبل نحو أسبوع، نفذ عشرات المستوطنين عملية اقتحام مماثلة تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.