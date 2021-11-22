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عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى... صور
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى... صور
اقتحم أكثر من 70 مستوطنا إسرائيليا، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشددة من القوات الإسرائيلية. 22.11.2021, سبوتنيك عربي
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ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن شهود عيان، أن 73 مستوطنا اقتحموا المسجد في "شكل مجموعات استفزازية" عبر باب المغاربة.وذكر الشهود أن المستوطنين قاموا بجولات في باحات المسجد الأقصى المبارك تركزت في محيطه الشرقي.— نداء الأقصى_ Nedaa Alaqssa (@Nedaa_Alaqssa) November 22, 2021​وبالتزامن مع اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى، شهدت القدس القديمة وبوابتها إجراءات عسكرية مشددة، تمثلت في التفتيش الدقيق للمواطنين والمصلين في المسجد الأقصى، بينما تعرض بعضهم للاعتداء.وتعد عملية اقتحام المستوطنين لباحات المسجد الأقصى عملية متكررة، فقبل نحو أسبوع، نفذ عشرات المستوطنين عملية اقتحام مماثلة تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.
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العالم العربي, الأخبار

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى... صور

10:54 GMT 22.11.2021
© REUTERS / AMMAR AWADالهلال الأحمر يستنفر جميع أطقمه الطبية بعد إصابة العشرات في المسجد الأقصى والضفة، 21 مايو 2021
الهلال الأحمر يستنفر جميع أطقمه الطبية بعد إصابة العشرات في المسجد الأقصى والضفة، 21 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2021
© REUTERS / AMMAR AWAD
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اقتحم أكثر من 70 مستوطنا إسرائيليا، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشددة من القوات الإسرائيلية.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن شهود عيان، أن 73 مستوطنا اقتحموا المسجد في "شكل مجموعات استفزازية" عبر باب المغاربة.
وذكر الشهود أن المستوطنين قاموا بجولات في باحات المسجد الأقصى المبارك تركزت في محيطه الشرقي.
— نداء الأقصى_ Nedaa Alaqssa (@Nedaa_Alaqssa) November 22, 2021
​وبالتزامن مع اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى، شهدت القدس القديمة وبوابتها إجراءات عسكرية مشددة، تمثلت في التفتيش الدقيق للمواطنين والمصلين في المسجد الأقصى، بينما تعرض بعضهم للاعتداء.
وتعد عملية اقتحام المستوطنين لباحات المسجد الأقصى عملية متكررة، فقبل نحو أسبوع، نفذ عشرات المستوطنين عملية اقتحام مماثلة تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.
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