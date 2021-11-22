تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20211122/علماء-يحددون-صفات-سيئة-للأشخاص-المؤمنين-بالأبراج-الفلكية-1050775838.html
علماء يحددون صفات سيئة للأشخاص المؤمنين بالأبراج الفلكية
علماء يحددون صفات سيئة للأشخاص المؤمنين بالأبراج الفلكية
يؤمن الكثير من الناس بالأبراج إيمانا لا يتزحزح، ويربط الكثيرون منهم قراراتهم بالتكهنات الواردة فيها. 22.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-22T14:36+0000
2021-11-22T14:36+0000
2021-11-22T14:37+0000
منوعات
مجتمع
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103786/50/1037865042_0:618:1433:1429_1920x0_80_0_0_1955439d739dd81cdb5918ad5857599f.jpg
وأظهرت الإحصائيات علاقة بين الجنس والعمر في مسألة الإيمان بعلم التنجيم، ويعتبر كبار السن والنساء في مقدمة الأشخاص المؤمنين في التنبؤات الفلكية، وفقا لصحيفة "Psych News Daily".أجرى العلماء مقابلات مع 264 شخصا، معظمهم من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 25 و34 عاما. أجروا عدة اختبارات شخصية، أحد هذه الاختبارات أهتم بمستوى الذكاء. في حين حدد الآخر مستوى النرجسية لديهم.وأشار العلماء إلى أن العلاقة بين علم التنجيم والنرجسية يمكن تفسيرها من خلال النظرة الذاتية للعالم التي توحدهم.يذكر أن الهوس بالأبراج يجعل الناس يشعرون بأنهم مرتبطون بقوى أكبر منهم، تتحكم في تنظيم الأحداث بالحياة، وأن العيوب في شخصيات البشر ليست ذنبهم، بل تأتي من قوى خارجية.
https://arabic.sputniknews.com/20200717/ناسا-تحسم-جدل-إجرائها-تغييرا-شاملا-على-الأبراج-الفلكية-واكتشافها-برج-جديد-1046034742.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103786/50/1037865042_0:573:1433:1474_1920x0_80_0_0_d22278c5badee22e3ca62169cd0e7687.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, مجتمع, الأخبار
علماء يحددون صفات سيئة للأشخاص المؤمنين بالأبراج الفلكية 14:36 GMT 22.11.2021 (تم التحديث: 14:37 GMT 22.11.2021)
يؤمن الكثير من الناس بالأبراج إيمانا لا يتزحزح، ويربط الكثيرون منهم قراراتهم بالتكهنات الواردة فيها.
وأظهرت الإحصائيات علاقة بين الجنس والعمر في مسألة الإيمان بعلم التنجيم، ويعتبر كبار السن والنساء في مقدمة الأشخاص المؤمنين في التنبؤات الفلكية،
وفقا لصحيفة "Psych News Daily"
.
أجرى العلماء مقابلات مع 264 شخصا، معظمهم من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 25 و34 عاما. أجروا عدة اختبارات شخصية، أحد هذه الاختبارات أهتم بمستوى الذكاء. في حين حدد الآخر مستوى النرجسية لديهم.
وأشار العلماء إلى أن العلاقة بين
علم التنجيم
والنرجسية يمكن تفسيرها من خلال النظرة الذاتية للعالم التي توحدهم.
يذكر أن
الهوس بالأبراج
يجعل الناس يشعرون بأنهم مرتبطون بقوى أكبر منهم، تتحكم في تنظيم الأحداث بالحياة، وأن العيوب في شخصيات البشر ليست ذنبهم، بل تأتي من قوى خارجية.