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"غوغل" تشارك اللبنانيين بذكرى الاستقلال
"غوغل" تشارك اللبنانيين بذكرى الاستقلال
نشرت شركة "غوغل" على محرك البحث على شبكة ​الإنترنت​ صورة للعلم اللبناني، وذلك بمناسبة احتفال البلاد بعيد الإستقلال الـ78​، الذي يصادف في الثاني والعشرين من... 22.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-22T07:33+0000
2021-11-22T07:33+0000
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وأظهرت الصورة المنشورة من قبل الشركة العالمية صورة ​العلم اللبناني​ فوق شعارها، محاطاً بإطار أحمر، والسماء خلفه.وتأتي هذه المناسبة في وقت تشهد البلاد أزمات اجتماعية واقتصادية ومالية متتالية، حيث تم إلغاء العرض العسكري للجيش اللبناني في ​وزارة الدفاع اللبنانية​ في منطقة اليرزة في العام الماضي بسبب جائحة "كوفيد 19"، والأوضاع التي كان يمر بها البلد.وفي السياق نفسه، أكد ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ أن "الاستقلال للدولة هو قرارها الحر وحماية مصلحة الوطن مع المحافظة على أفضل العلاقات مع جميع الدول، أما الاستقلال للمواطن فهو مؤسسات دولة قادرة وموثوقة تحميه وتؤمن له حقوقه، ويؤمّن لها ما عليه من واجبات".وأشار إلى أن "الاستغلال السياسي للأزمات لن ينتج إلا مزيداً من التأزم والتشرذم"، موضحاً أن "أربعون بالمئة من عمر هذا العهد مرّت من دون حكومة بعد تعثر عمليات التشكيل جراء عقبات مصطنعة وصدامات ما أدى الى تأخير المعالجات وتفاقم الأزمات".كما لفت إلى أنه "مخاض عسير وفي ظروف ضاغطة ولدت حكومة "معاً للانقاذ" وكانت التحديات أمامها ضخمة وشائكة، أزمة مالية ونقدية غير مسبوقة وأزمة معيشية وصحية خانقة، ضمور اقتصادي وارتفاع معدلات البطالة والهجرة والفقر".
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العالم العربي, الأخبار

"غوغل" تشارك اللبنانيين بذكرى الاستقلال

07:33 GMT 22.11.2021
© REUTERS / Reuters Staffشعار شركة "غوغل" الأمريكية
شعار شركة غوغل الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2021
© REUTERS / Reuters Staff
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نشرت شركة "غوغل" على محرك البحث على شبكة ​الإنترنت​ صورة للعلم اللبناني، وذلك بمناسبة احتفال البلاد بعيد الإستقلال الـ78​، الذي يصادف في الثاني والعشرين من الشهر الجاري.
وأظهرت الصورة المنشورة من قبل الشركة العالمية صورة ​العلم اللبناني​ فوق شعارها، محاطاً بإطار أحمر، والسماء خلفه.
وتأتي هذه المناسبة في وقت تشهد البلاد أزمات اجتماعية واقتصادية ومالية متتالية، حيث تم إلغاء العرض العسكري للجيش اللبناني في ​وزارة الدفاع اللبنانية​ في منطقة اليرزة في العام الماضي بسبب جائحة "كوفيد 19"، والأوضاع التي كان يمر بها البلد.
وفي السياق نفسه، أكد ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ أن "الاستقلال للدولة هو قرارها الحر وحماية مصلحة الوطن مع المحافظة على أفضل العلاقات مع جميع الدول، أما الاستقلال للمواطن فهو مؤسسات دولة قادرة وموثوقة تحميه وتؤمن له حقوقه، ويؤمّن لها ما عليه من واجبات".
وأشار إلى أن "الاستغلال السياسي للأزمات لن ينتج إلا مزيداً من التأزم والتشرذم"، موضحاً أن "أربعون بالمئة من عمر هذا العهد مرّت من دون حكومة بعد تعثر عمليات التشكيل جراء عقبات مصطنعة وصدامات ما أدى الى تأخير المعالجات وتفاقم الأزمات".
كما لفت إلى أنه "مخاض عسير وفي ظروف ضاغطة ولدت حكومة "معاً للانقاذ" وكانت التحديات أمامها ضخمة وشائكة، أزمة مالية ونقدية غير مسبوقة وأزمة معيشية وصحية خانقة، ضمور اقتصادي وارتفاع معدلات البطالة والهجرة والفقر".
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