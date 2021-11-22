https://arabic.sputniknews.com/20211122/فيتامين-يمنع-كسر-الحوض-وأزمات-القلب-بعد-سن-الـ50-أهمله-الجميع-1050774286.html

فيتامين يمنع كسر الحوض وأزمات القلب بعد سن الـ50 "أهمله الجميع"

فيتامين يمنع كسر الحوض وأزمات القلب بعد سن الـ50 "أهمله الجميع"

تقوم الفيتامينات بدور مهم في صحة الإنسان، خصوصا "فيتامين د" و"فيتامين سي"، لكن الأبحاث تركز في الوقت الحالي على الفيتامينات الأخرى التي أهملها الجميع، حيث وجد... 22.11.2021, سبوتنيك عربي

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ركزت أغلب الأبحاث الأخيرة على دور بعض الفيتامينات في رفع مناعة الجسم ومحاربة الأمراض، مثل "فيتامين د"، لكن الدلائل المتزايدة تشير إلى أن الفيتامينات الأقل شهرة تلعب دورا مهما في عمليات الشيخوخة مع تقدم الإنسان في العمر.بحسب المقال المنشور في جريدة "Globe and Mail" الكندية العريقة، يعد "فيتامين ك" من الفيتامينات المهمة جدا للحصول على شيخوخة مثالية حيث أثبت دوره في العديد من الأمور الحيوية والمهمة لجسم الإنسان، خصوصا في المراحل المتقدمة من العمر، أي بعد سن الـ50 تقريبا.وربطت الدراسات القائمة على الملاحظة الواسعة لعدد كبير من المرضى، تناول كميات أكبر من "فيتامين ك1" بانخفاض خطر الإصابة بحدوث كسر في الورك، وهي الإصابات التي تؤدي إلى موت الأشخاص في سن الشيخوخة والتي يطلق عليها بعضهم في العالم العربي "كسرة الموت"، وأشير إليها في مقال سابق نشر في وكالة "سبوتنيك" تحت عنوان (تأثيرات مفاجئة لـ"فيتامين د" بعد سن 50 على الضغط و"كسرة الموت").ووجدت إحدى الدراسات التي أجريت على أكثر من 800 شخص من كبار السن (الرجال والنساء)، أنه كان لدى المشاركين الذين تحتوي وجباتهم اليومية كمية "فيتامين ك1" بنسبة 254 ميكروغراما، مقارنة بأقل من (56 ميكروغراما) خطر أقل بنسبة 65 % للإصابة بكسر الورك.وجدت أبحاث أخرى في اليابان، حيث تنتشر في البلاد وجبة تقليدية تحمل اسم "ناتو" (Nattō) تحتوي على كميات كبيرة من "فيتامين ك2"، وجد أن النساء بعد سن اليأس اللائي تناولن هذا الطبق التقليدي يوميا، كان معدل لديهن معدلات هشاشة عظام منخفضة جدا وأبطأ بشكل ملحوظ على مدى ثلاث سنوات.ربط عدد من الدراسات بين تناول كميات كبيرة من "فيتامين ك" وارتفاع مستوياته في الدم مع تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.وبحسب المقال، ينشط "فيتامين ك" بروتينا مهما يمنع تكلس الأوعية الدموية، وهو عامل خطر للإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.اقرأ أيضا: 5 فيتامينات تمنع الشيخوخة وتقوم "بما هو مستحيل" لعمليات التجميلوتعتبر تكلسات الأوعية الدموية عبارة عن ترسبات الكالسيوم على جدران الأوعية الدموية التي تسبب ضيقا داخل جدران الأوعية والشرايين وانخفاضا في تدفق الدم، كما أشير إلى أن "فيتامين ك" يقلل أيضا من الالتهابات في الجسم.نوعان من "فيتامين ك"... التوازن معيار ذهبييأخذ "فيتامين ك"، وهو فيتامين قابل للذوبان في الدهون، شكلين اساسيين، وهما مركب يسمى فيلوكينون أو "فيتامين ك1"، وهو متوفر بشكل كبير في الخضراوات والمأكولات الخضراء أو الورقيات، مثل السبانخ واللفت، وبعض الزيوت النباتية.اما النوع الآخر يطلق عليه اسم "فيتامين ك2" هو عائلة عائلة مركبات تحمل اسم ميناكينون. ويتواجد هذا الفيتامين في اللحوم ومنتجات الألبان والبيض والأطعمة المخمرة بما في ذلك الجبن والناتو (فول الصويا المخمر).وعلى الرغم من ضعف وقلة الدرات العلمية التي تؤكد أهمية هذا الفيتامين بالنسبة إلى صحة الجسم، إلا أن أغلب الدراسات والعلماء أكدوا أهمية الحصول على هذه الفيتامينات من مصادرها الطبيعية، وتبقى النصيحة الذهبية التي تقول إن "التوازن بالكميات هو المعيار الأصح" هي المقولة الثابتة التي اتفق عليها أغلب العلماء.

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