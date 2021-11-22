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قائد المجلس العسكري في ميانمار يغيب عن قمة زعماء الصين-آسيان
قائد المجلس العسكري في ميانمار يغيب عن قمة زعماء الصين-آسيان
قال مصدران مطلعان على قمة لزعماء الصين-آسيان، اليوم الاثنين، إن قائد المجلس العسكري مين أونغ هلاينغ يغيب عن القمة التي تجرى عن بعد. 22.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-22T03:35+0000
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وقال المصدران، وهما من حكومتي اثنتين من الدول المشاركة، إن ميانمار سيمثلها بدلا من ذلك سفيرها لدى الصين، وفقا لوكالة أنباء رويترز.ولم يتضح على الفور سبب عدم الحضور، ولم يرد متحدث باسم الحكومة العسكرية في ميانمار على مكالمات لطلب التعقيب.وكانت قمة إقليمية قد استبعدت في أكتوبر/تشرين الأول قائد المجلس العسكري في ميانمار.وفي سياق آخر، قال الرئيس الصيني شي جين بينغ في القمة، إن الصين ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) التي تضم عشر دول تحررتا من كآبة الحرب الباردة، واشتركتا في الحفاظ على استقرار المنطقة.ونقلت وسائل إعلام رسمية عنه القول إن قمة الصين-آسيان، التي تجرى احتفالا بمرور 30 عاما على انطلاقها، ستساعد في السلام والاستقرار والتنمية بالمنطقة.
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قائد المجلس العسكري في ميانمار يغيب عن قمة زعماء الصين-آسيان

03:35 GMT 22.11.2021 (تم التحديث: 04:06 GMT 22.11.2021)
© REUTERS / Stringer .قائد المجلس العسكري في ميانمار مين أونغ هلاينغ
قائد المجلس العسكري في ميانمار مين أونغ هلاينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2021
© REUTERS / Stringer .
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قال مصدران مطلعان على قمة لزعماء الصين-آسيان، اليوم الاثنين، إن قائد المجلس العسكري مين أونغ هلاينغ يغيب عن القمة التي تجرى عن بعد.
وقال المصدران، وهما من حكومتي اثنتين من الدول المشاركة، إن ميانمار سيمثلها بدلا من ذلك سفيرها لدى الصين، وفقا لوكالة أنباء رويترز.
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ولم يتضح على الفور سبب عدم الحضور، ولم يرد متحدث باسم الحكومة العسكرية في ميانمار على مكالمات لطلب التعقيب.
وكانت قمة إقليمية قد استبعدت في أكتوبر/تشرين الأول قائد المجلس العسكري في ميانمار.
وفي سياق آخر، قال الرئيس الصيني شي جين بينغ في القمة، إن الصين ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) التي تضم عشر دول تحررتا من كآبة الحرب الباردة، واشتركتا في الحفاظ على استقرار المنطقة.
ونقلت وسائل إعلام رسمية عنه القول إن قمة الصين-آسيان، التي تجرى احتفالا بمرور 30 عاما على انطلاقها، ستساعد في السلام والاستقرار والتنمية بالمنطقة.
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