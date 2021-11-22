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قط مشاكس يقتحم حوارا سياسيا متلفزا... فيديو
قط مشاكس يقتحم حوارا سياسيا متلفزا... فيديو
اقتحم قط مشاكس حوارًا سياسيًا متلفزًا على قناة " القوقاز" الجورجية، أثناء حلقة خصصت لمناقشة الوضع السياسي في البلاد. 22.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-22T15:49+0000
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واضطر مقدم البرامج التلفزيونية، ديفيد أكوبارديا، إلى تغيير الحوار مؤقتا، بعدما قفز القط على الطاولة واستعرض نفسه أمام الكاميرا ليقوم الضيف السياسي جيديفان بوبخادزي بمداعبته.وحاول أكوبارديا إقناع الحيوان عدة مرات من النزول من على الطاولة، ليطلب المساعدة من المتواجدين في الاستوديو.
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منوعات, مجتمع, الأخبار

قط مشاكس يقتحم حوارا سياسيا متلفزا... فيديو

15:49 GMT 22.11.2021
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قطة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2021
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اقتحم قط مشاكس حوارًا سياسيًا متلفزًا على قناة " القوقاز" الجورجية، أثناء حلقة خصصت لمناقشة الوضع السياسي في البلاد.
واضطر مقدم البرامج التلفزيونية، ديفيد أكوبارديا، إلى تغيير الحوار مؤقتا، بعدما قفز القط على الطاولة واستعرض نفسه أمام الكاميرا ليقوم الضيف السياسي جيديفان بوبخادزي بمداعبته.
وحاول أكوبارديا إقناع الحيوان عدة مرات من النزول من على الطاولة، ليطلب المساعدة من المتواجدين في الاستوديو.
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