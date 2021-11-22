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https://arabic.sputniknews.com/20211122/قط-مشاكس-يقتحم-حوار-سياسي-متلفز-فيديو-1050776696.html
قط مشاكس يقتحم حوارا سياسيا متلفزا... فيديو
قط مشاكس يقتحم حوارا سياسيا متلفزا... فيديو
اقتحم قط مشاكس حوارًا سياسيًا متلفزًا على قناة " القوقاز" الجورجية، أثناء حلقة خصصت لمناقشة الوضع السياسي في البلاد. 22.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-22T15:49+0000
2021-11-22T15:49+0000
2021-11-22T15:49+0000
منوعات
مجتمع
الأخبار
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واضطر مقدم البرامج التلفزيونية، ديفيد أكوبارديا، إلى تغيير الحوار مؤقتا، بعدما قفز القط على الطاولة واستعرض نفسه أمام الكاميرا ليقوم الضيف السياسي جيديفان بوبخادزي بمداعبته.وحاول أكوبارديا إقناع الحيوان عدة مرات من النزول من على الطاولة، ليطلب المساعدة من المتواجدين في الاستوديو.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101476/12/1014761275_0:166:2730:1882_1920x0_80_0_0_2704aa2c93b33f4396adf202ac6d1a98.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, مجتمع, الأخبار
قط مشاكس يقتحم حوارا سياسيا متلفزا... فيديو
اقتحم قط مشاكس حوارًا سياسيًا متلفزًا على قناة " القوقاز" الجورجية، أثناء حلقة خصصت لمناقشة الوضع السياسي في البلاد.
واضطر مقدم البرامج التلفزيونية، ديفيد أكوبارديا، إلى تغيير الحوار مؤقتا، بعدما
قفز القط على الطاولة
واستعرض نفسه أمام الكاميرا ليقوم الضيف السياسي جيديفان بوبخادزي بمداعبته.
وحاول أكوبارديا إقناع الحيوان عدة مرات من النزول من على الطاولة، ليطلب المساعدة من المتواجدين في الاستوديو.