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قناة إسرائيلية: وفد من دولة عربية كان في القدس وقت وقوع هجوم "باب السلسلة"
قناة إسرائيلية: وفد من دولة عربية كان في القدس وقت وقوع هجوم "باب السلسلة"
كشفت قناة إسرائيلية، اليوم الاثنين، أن وفدا من دولة عربية طبّعت علاقتها مع تل أبيب، كان في القدس وقت وقوع هجوم نفذه فلسطيني من حركة "حماس" عند باب السلسلة، أحد... 22.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-22T09:04+0000
2021-11-22T09:04+0000
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وقالت قناة "كان" الرسمية إن "وفدا من الشخصيات الإعلامية والثقافية المغربية زار إسرائيل بدعوة من وزارة الخارجية، كان في القدس خلال هجوم أمس (الأحد) على البلدة القديمة".وقالت إن الوفد المغربي ترأسه الإعلامي الكارح أبو سالم، الذي قال: "شعر بعض أصدقائي وأعضاء الوفد بالخوف بعد هذا الهجوم".كما ندد الوفد بالهجوم وقال أبو سالم: "ندين بشدة الإرهاب غير المقبول وهذه الأعمال الغبية التي تحاول نسف جهود السلام في المنطقة".وأضاف: "أقول لمن يقف وراء الهجوم، بغض النظر عما إذا كان الإيرانيون أو حماس - لن تنجحوا في تحقيق أهدافكم الدنيئة. نهى الله عن قتل الأبرياء".ورغم التوتر الذي أعقب الهجوم، يعتزم أعضاء الوفد المغربي مواصلة زيارتهم كما هو مخطط لها في إسرائيل: "لا نريد أن نفوت فرصة الذهاب إلى المسجد الأقصى والتجول في الأسواق والصلاة القدس"، أضاف أبو سالم.وأواخر العام الماضي، أعلنت الرباط عن استئناف علاقتها الدبلوماسية مع تل أبيب، بعد أن قطعتها عام 2000 عقب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية.وصباح أمس الأحد، نفذ الفلسطيني فادي أبو شخيدم (42 عاما) من مخيم شعفاط في القدس، هجوما بإطلاق نار من بندقية محلية الصنع من نوع "كارلو" أمام باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى ما أسفر عن مقتل الإسرائيلي إلياهو كاي (31 عاما)، وإصابة 3 آخرين من بينهم عنصرين في الشرطة الإسرائيلية، التي فتح عناصرها النار تجاه المنفذ فأردوه قتيلا.ولاحقا، أعلنت حركة "حماس" أن أبو شخيدم هو قيادي في الحركة من مخيم شعفاط، بالقدس الشرقية.ونعت الحركة أبو شخيدم، مؤكدة أن "جرائم إسرائيل لن تبقى دون رد رادع".للاطلاع على المزيد من أخبار إسرائيل اليوم عبر سبوتنيك
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الأخبار, العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم

قناة إسرائيلية: وفد من دولة عربية كان في القدس وقت وقوع هجوم "باب السلسلة"

09:04 GMT 22.11.2021
© REUTERS / AMMAR AWADيهودي يصلي بالقرب من مقبرة جبلية بالقرب من مدينة القدس القديمة
يهودي يصلي بالقرب من مقبرة جبلية بالقرب من مدينة القدس القديمة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2021
© REUTERS / AMMAR AWAD
تابعنا عبر
كشفت قناة إسرائيلية، اليوم الاثنين، أن وفدا من دولة عربية طبّعت علاقتها مع تل أبيب، كان في القدس وقت وقوع هجوم نفذه فلسطيني من حركة "حماس" عند باب السلسلة، أحد أبواب المسجد الأقصى، أسفر عن مقتل إسرائيلي وإصابة 3 آخرين.
وقالت قناة "كان" الرسمية إن "وفدا من الشخصيات الإعلامية والثقافية المغربية زار إسرائيل بدعوة من وزارة الخارجية، كان في القدس خلال هجوم أمس (الأحد) على البلدة القديمة".
وقالت إن الوفد المغربي ترأسه الإعلامي الكارح أبو سالم، الذي قال: "شعر بعض أصدقائي وأعضاء الوفد بالخوف بعد هذا الهجوم".
مواجهات بين أهالي حي الشيخ جراح وقوات الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين، القدس الشرقية، فلسطين، 4 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2021
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كما ندد الوفد بالهجوم وقال أبو سالم: "ندين بشدة الإرهاب غير المقبول وهذه الأعمال الغبية التي تحاول نسف جهود السلام في المنطقة".
وأضاف: "أقول لمن يقف وراء الهجوم، بغض النظر عما إذا كان الإيرانيون أو حماس - لن تنجحوا في تحقيق أهدافكم الدنيئة. نهى الله عن قتل الأبرياء".
ورغم التوتر الذي أعقب الهجوم، يعتزم أعضاء الوفد المغربي مواصلة زيارتهم كما هو مخطط لها في إسرائيل: "لا نريد أن نفوت فرصة الذهاب إلى المسجد الأقصى والتجول في الأسواق والصلاة القدس"، أضاف أبو سالم.
وأواخر العام الماضي، أعلنت الرباط عن استئناف علاقتها الدبلوماسية مع تل أبيب، بعد أن قطعتها عام 2000 عقب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية.
وصباح أمس الأحد، نفذ الفلسطيني فادي أبو شخيدم (42 عاما) من مخيم شعفاط في القدس، هجوما بإطلاق نار من بندقية محلية الصنع من نوع "كارلو" أمام باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى ما أسفر عن مقتل الإسرائيلي إلياهو كاي (31 عاما)، وإصابة 3 آخرين من بينهم عنصرين في الشرطة الإسرائيلية، التي فتح عناصرها النار تجاه المنفذ فأردوه قتيلا.
ولاحقا، أعلنت حركة "حماس" أن أبو شخيدم هو قيادي في الحركة من مخيم شعفاط، بالقدس الشرقية.
ونعت الحركة أبو شخيدم، مؤكدة أن "جرائم إسرائيل لن تبقى دون رد رادع".
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