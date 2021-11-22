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قناة: لأسباب غير معروفة.. احتجاز 6 إسرائيليين في مطار كييف 12 ساعة "بشكل مهين"
قناة: لأسباب غير معروفة.. احتجاز 6 إسرائيليين في مطار كييف 12 ساعة "بشكل مهين"
قالت قناة عبرية، اليوم الاثنين، إن السلطات الأوكرانية احتجزت 6 سياح إسرائيليين في مطار كييف لمدة 12 ساعة بشكل مهين، دون أن تسمح لهم بدخول البلاد لأسباب غير... 22.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-22T13:06+0000
2021-11-22T13:06+0000
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وقالت القناة "12" في التلفزيون الإسرائيلي: "منعت السلطات الأوكرانية ستة شبان إسرائيليين من دخول البلاد على أساس أنه "ليس لديهم ما يفعلونه في كييف" وقررت ترحيلهم إلى إسرائيل".ونقلت القناة عن "ل" وهو أحد هؤلاء الإسرائيليين اكتفت بذكر حرف اسمه الأول: "إنه شعور مروع وإهانة مريعة لأنهم قرروا طردنا من كييف، كل بضعة أسابيع أسافر إلى المدينة ولم أعامل هكذا من قبل".طار الستة، الليلة الماضية، في رحلة مباشرة وعندما وصلوا إلى مراقبة الجوازات في المطار، بدأ "الكابوس" بالنسبة لهم، كما يقولون.وقال "ل": "أنا وصديق آخر قدمنا ​​للموظف جوازات السفر، خط سير رحلتنا، أين سننزل، اختبارات كورونا، شهادات التطعيم الثالث،ة لكنه لم يكترث بذلك حقا وقال لنا "ليس لدى الإسرائيليين ما يبحثون عنه في كييف"، ووضعنا في غرفة جانبية للاستجواب".وبحسب قوله، فقد تم استجوابه مع صديقه وأربعة إسرائيليين آخرين لفترة طويلة من قبل ضباط الشرطة.وأضاف: "سألونا عما سنفعله في كييف، وكم بحوزتنا من المال، ولماذا سافرنا إلى أوكرانيا، وجميع أنواع الأسئلة التي لا علاقة لها برحلتنا. في النهاية أخبرنا أحد الضباط أنه سيتم ترحيلنا وألقوا بنا في زاوية بالمطار دون طعام وماء. قيل لنا أننا سنشتري تذاكر على حسابنا أو نبقى هنا حتى يوم الثلاثاء ونعود إلى إسرائيل مع نفس الشركة التي وصلنا على متنها".ناشد الستة غرفة العمليات في وزارة الخارجية الإسرائيلية لمساعدتهم على الخروج من هذا الموقف، لكن هناك، قيل لهم إن السلطات الأوكرانية تتشدد في بعض الأحيان فيما يتعلق بإدخال إسرائيليين إلى البلاد.في مرحلة ما، أرسل الستة رسائل طلبوا فيها المساعدة من بعض أعضاء الكنيست. عضو الكنيست إيتامار بن غفير كان الوحيد الذي اتصل بهم ووعد بحل الأمر. قام بن غفير باستخدام علاقاته، ودخل "ل" وثلاثة آخرين من زملائه كييف هذا الصباح بعد 12 ساعة من الانتظار، وتم ترحيل إسرائيليين اثنين من المجموعة إلى إسرائيل دون إبداء أسباب، بحسب القناة.للاطلاع على المزيد من أخبار إسرائيل اليوم عبر سبوتنيك
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الأخبار, العالم, أخبار إسرائيل اليوم

قناة: لأسباب غير معروفة.. احتجاز 6 إسرائيليين في مطار كييف 12 ساعة "بشكل مهين"

13:06 GMT 22.11.2021
© Sputnik . Stringer / الذهاب إلى بنك الصورمطار كييف
مطار كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2021
© Sputnik . Stringer
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قالت قناة عبرية، اليوم الاثنين، إن السلطات الأوكرانية احتجزت 6 سياح إسرائيليين في مطار كييف لمدة 12 ساعة بشكل مهين، دون أن تسمح لهم بدخول البلاد لأسباب غير معروفة.
وقالت القناة "12" في التلفزيون الإسرائيلي: "منعت السلطات الأوكرانية ستة شبان إسرائيليين من دخول البلاد على أساس أنه "ليس لديهم ما يفعلونه في كييف" وقررت ترحيلهم إلى إسرائيل".
مطار دبي الدولي، الإمارات - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2020
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ونقلت القناة عن "ل" وهو أحد هؤلاء الإسرائيليين اكتفت بذكر حرف اسمه الأول: "إنه شعور مروع وإهانة مريعة لأنهم قرروا طردنا من كييف، كل بضعة أسابيع أسافر إلى المدينة ولم أعامل هكذا من قبل".
طار الستة، الليلة الماضية، في رحلة مباشرة وعندما وصلوا إلى مراقبة الجوازات في المطار، بدأ "الكابوس" بالنسبة لهم، كما يقولون.
وقال "ل": "أنا وصديق آخر قدمنا ​​للموظف جوازات السفر، خط سير رحلتنا، أين سننزل، اختبارات كورونا، شهادات التطعيم الثالث،ة لكنه لم يكترث بذلك حقا وقال لنا "ليس لدى الإسرائيليين ما يبحثون عنه في كييف"، ووضعنا في غرفة جانبية للاستجواب".
وبحسب قوله، فقد تم استجوابه مع صديقه وأربعة إسرائيليين آخرين لفترة طويلة من قبل ضباط الشرطة.
وأضاف: "سألونا عما سنفعله في كييف، وكم بحوزتنا من المال، ولماذا سافرنا إلى أوكرانيا، وجميع أنواع الأسئلة التي لا علاقة لها برحلتنا. في النهاية أخبرنا أحد الضباط أنه سيتم ترحيلنا وألقوا بنا في زاوية بالمطار دون طعام وماء. قيل لنا أننا سنشتري تذاكر على حسابنا أو نبقى هنا حتى يوم الثلاثاء ونعود إلى إسرائيل مع نفس الشركة التي وصلنا على متنها".
وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، لم يُسمح لنا نحن الستة بدخول المنطقة الحرة لشراء الطعام والماء. فقط بعد أن توسلنا إليهم أحضروا لنا الماء وأمرونا بالبقاء في الموقع مع جنديين يحرساننا كما لو كنا مجرمين أو إرهابيين. إنه شعور رهيب".
ناشد الستة غرفة العمليات في وزارة الخارجية الإسرائيلية لمساعدتهم على الخروج من هذا الموقف، لكن هناك، قيل لهم إن السلطات الأوكرانية تتشدد في بعض الأحيان فيما يتعلق بإدخال إسرائيليين إلى البلاد.
في مرحلة ما، أرسل الستة رسائل طلبوا فيها المساعدة من بعض أعضاء الكنيست. عضو الكنيست إيتامار بن غفير كان الوحيد الذي اتصل بهم ووعد بحل الأمر. قام بن غفير باستخدام علاقاته، ودخل "ل" وثلاثة آخرين من زملائه كييف هذا الصباح بعد 12 ساعة من الانتظار، وتم ترحيل إسرائيليين اثنين من المجموعة إلى إسرائيل دون إبداء أسباب، بحسب القناة.
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