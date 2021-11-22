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لبنان يرحب بالدور الروسي بشأن عودة النازحين السوريين إلى بلادهم
لبنان يرحب بالدور الروسي بشأن عودة النازحين السوريين إلى بلادهم
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره اللبناني، إن "روسيا سلمت لبنان صورا التقطتها أقمار صناعية تتعلق بتفجير ميناء بيروت". 22.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-22T14:45+0000
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بدوره قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب: "رحبنا بالدور الروسي بالتواصل مع الشركاء الإقليميين لخفض حدة التوتر في سوريا". وأضاف بو حبيب: "ليس هناك خلاف بين الموقف الروسي واللبناني بشأن عودة اللاجئين السوريين ولكن هناك خلاف مع الموقف الغربي".يقول مستشار رئيس الجمهورية اللبنانية أمل أبو زيد، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الشأن:وأشار أبو زيد إلى أن "اللقاء كان مناسبة للحديث عن عدة مواضيع، ذات اهتمام مشترك بين لبنان وبين روسيا، من أهمها موضوع الوضع الاقتصادي والسياسي وعمل الحكومة والتوافق بين المجموعات السياسية في لبنان، وخصوصا في هذه الأزمة اللبنانية".التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.إعداد وتقديم: عماد الطفيلي
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نافذة على لبنان, راديو

لبنان يرحب بالدور الروسي بشأن عودة النازحين السوريين إلى بلادهم

14:45 GMT 22.11.2021
لبنان يرحب بالدور الروسي بشأن عودة النازحين السوريين إلى بلادهم
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عماد الطفيلي - سبوتنيك عربي
عماد الطفيلي
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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره اللبناني، إن "روسيا سلمت لبنان صورا التقطتها أقمار صناعية تتعلق بتفجير ميناء بيروت".
بدوره قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب: "رحبنا بالدور الروسي بالتواصل مع الشركاء الإقليميين لخفض حدة التوتر في سوريا". وأضاف بو حبيب: "ليس هناك خلاف بين الموقف الروسي واللبناني بشأن عودة اللاجئين السوريين ولكن هناك خلاف مع الموقف الغربي".
يقول مستشار رئيس الجمهورية اللبنانية أمل أبو زيد، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الشأن:
"أولا كان لي الشرف أن أكون في عداد الوفد برئاسة الوزير عبد الله بو حبيب خلال هذه الزيارة واللقاء الذي حصل مع الوزير سيرغي لافروف ونائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف والفريق التابع للوزارة وقسم الشرق الأوسط، وأنا برأيي الزيارة كانت ناجحة بكل المقاييس، واللقاء كان وديا وحارا، وكان الحوار دبلوماسيا على مستوى عال، وتم البحث في جميع المواضيع".
وأشار أبو زيد إلى أن "اللقاء كان مناسبة للحديث عن عدة مواضيع، ذات اهتمام مشترك بين لبنان وبين روسيا، من أهمها موضوع الوضع الاقتصادي والسياسي وعمل الحكومة والتوافق بين المجموعات السياسية في لبنان، وخصوصا في هذه الأزمة اللبنانية".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.
إعداد وتقديم: عماد الطفيلي
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