تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
https://arabic.sputniknews.com/20211122/لحظة-إصابة-لاعب-مارسيليا-بزجاجة-في-وجهه-فيديو-1050774886.html
لحظة إصابة لاعب مارسيليا بزجاجة في وجهه... فيديو
لحظة إصابة لاعب مارسيليا بزجاجة في وجهه... فيديو
تداولت وسائل إعلام مقطع فيديو يظهر لحظة إصابة دميتري باييت، نجم نادي "مارسيليا" الفرنسي، بزجاجة قذفها أحد المشجعين ارتطمت في وجهه. 22.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-22T13:21+0000
2021-11-22T13:21+0000
2021-11-22T13:21+0000
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103209/18/1032091856_0:0:3501:1969_1920x0_80_0_0_c8109783e19c0083cbcadd697fb65a57.jpg
ووقعت الإصابة بينما كان اللاعب يستعد لتنفيذ ضربة ركنية، عندما باغتته زجاجة موجهة إليه من ناحية جماهير فريق "ليون" خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن منافسات الدوري الفرنسي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103209/18/1032091856_90:0:2871:2086_1920x0_80_0_0_2832a8049a52a3843672d3216bb9377f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
لحظة إصابة لاعب مارسيليا بزجاجة في وجهه... فيديو
تداولت وسائل إعلام مقطع فيديو يظهر لحظة إصابة دميتري باييت، نجم نادي "مارسيليا" الفرنسي، بزجاجة قذفها أحد المشجعين ارتطمت في وجهه.
ووقعت الإصابة بينما كان اللاعب يستعد لتنفيذ ضربة ركنية، عندما باغتته زجاجة موجهة إليه من ناحية جماهير فريق "ليون" خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن منافسات الدوري الفرنسي.
وتوقفت المباراة بعد إصابة دميتري باييت، كما شهدت المباراة أعمال شغب من الجماهير منذ الدقيقة الأولى، حيث هاجم جمهور ليون دميتري باييت.