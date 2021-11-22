https://arabic.sputniknews.com/20211122/ليبيا-على-موعد-مع-استثمارات-فرنسية-وإيطالية-بمليارات-الدولارات-1050776753.html

ليبيا على موعد مع استثمارات فرنسية وإيطالية بمليارات الدولارات

ليبيا على موعد مع استثمارات فرنسية وإيطالية بمليارات الدولارات

أعلنت شركتا "توتال" الفرنسية و"إيني" الإيطالية، إنهما مستعدتان لاستثمار مليارات الدولارات في ليبيا، تزامنا مع قرب الدولة العضو في منظمة "أوبك" لإنهاء عقد من... 22.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-22T16:00+0000

2021-11-22T16:00+0000

2021-11-22T16:00+0000

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وقال باتريك بويان، الرئيس التنفيذي لشركة "توتال"، اليوم الاثنين، في مؤتمر للطاقة في العاصمة طرابلس:المؤتمر الذي يستمر يومين هو أول منتدى بارز للطاقة يعقد في ليبيا منذ أكثر من 10 سنوات. كان بويان والرئيس التنفيذي للعمليات في "إيني"، أليساندرو بوليتي، من كبار المديرين التنفيذيين الأجانب الذين حضروا في اليوم الأول.وأضاف بويان أن الشركة التي تتخذ من باريس مقرا لها ستخصص ملياري دولار في مشروع الواحة النفطي الليبي، مما يعزز الإنتاج بنحو 100 ألف برميل يوميا، وزيادة الإنتاج في حقل مبروك، والمساعدة في إنتاح 500 ميغاواط، من الطاقة الشمسية، حسبما نقلت وكالة "بلومبيرغ".فيما قال بوليتي إن "إيني" ستمضي قدما في مشاريع النفط والغاز الطبيعي والطاقة الشمسية، مضيفا: "ليبيا لديها إمكانات كبيرة متبقية من النفط والغاز، وإيني مستعدة لدعم هذا التطور".كانت الشركة الإيطالية واحدة من أولى الشركات التي قامت بالتنقيب عن النفط في ليبيا في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي. وتضخ حاليا نحو 400 ألف برميل يوميا من النفط والغاز، مما يجعلها أكبر شركة أجنبية للطاقة في البلاد. ورغم الوضع المعقد، واصلت الاستثمار، بحسب بوليتي.قالت الحكومة الليبية إنها بحاجة إلى الكثير من الاستثمار الأجنبي للحفاظ على هذا مستويات الإنتاج، والوصول إلى هدفها البالغ ما بين 2 و2.5 مليون برميل يوميا في غضون ست سنوات (ارتفاعا من 1.1 مليون برميل حاليا).طالع أخبار ليبيا اليوم عبر سبوتنيك.

https://arabic.sputniknews.com/20211122/مفوضية-الانتخابات-الليبية-تغلق-باب-الترشح-لانتخابات-الرئاسة-بعد-ترشح-أكثر-من-80-شخصا-1050775783.html

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الانتخابات الرئاسية الليبية, العالم العربي, الأخبار, اقتصاد, أخبار ليبيا اليوم