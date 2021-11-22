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ليلى بن خليفة... أول امرأة تترشح لرئاسة ليبيا... صورة
ليلى بن خليفة... أول امرأة تترشح لرئاسة ليبيا... صورة
تقدمت رئيسة حزب الحركة الوطنية، ليلى بن خليفة، اليوم الاثنين، بأوراق ترشحها لانتخابات الرئاسة الليبية كأول امرأة تقدم على هذه الخطوة في تاريخ البلاد. 22.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-22T12:25+0000
2021-11-22T12:51+0000
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الانتخابات الرئاسية الليبية
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وتقدمت بن خليفة (46 عاما) بأوراق ترشحها للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، في الإدارة الانتخابية بالعاصمة طرابلس قبل ساعات من إغلاق باب الترشح اليوم، بحسب مراسل "سبوتنيك".وبذلك، وصل عدد من ترشحوا لخوض الانتخابات الرئاسية في ليبيا 69 مرشحا، من بينهم سيف الإسلام القذافي والمشير المتقاعد خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، ورئيس الحكومة الأسبق علي زيدان.وفي 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أعلنت مفوضية الانتخابات في ليبيا فتح باب الترشح في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستجرى بشكل متزامن، على أن يتم إغلاق باب الترشح للرئاسيات اليوم، وفي 7 ديسمبر المقبل للانتخابات البرلمانية.
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الأخبار, العالم العربي, الانتخابات الرئاسية الليبية

ليلى بن خليفة... أول امرأة تترشح لرئاسة ليبيا... صورة

12:25 GMT 22.11.2021 (تم التحديث: 12:51 GMT 22.11.2021)
© AFP 2021 / MAHMUD TURKIA طرابلس، ليبيا يونيو 2020
 طرابلس، ليبيا يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2021
© AFP 2021 / MAHMUD TURKIA
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تقدمت رئيسة حزب الحركة الوطنية، ليلى بن خليفة، اليوم الاثنين، بأوراق ترشحها لانتخابات الرئاسة الليبية كأول امرأة تقدم على هذه الخطوة في تاريخ البلاد.
وتقدمت بن خليفة (46 عاما) بأوراق ترشحها للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، في الإدارة الانتخابية بالعاصمة طرابلس قبل ساعات من إغلاق باب الترشح اليوم، بحسب مراسل "سبوتنيك".
وبذلك، وصل عدد من ترشحوا لخوض الانتخابات الرئاسية في ليبيا 69 مرشحا، من بينهم سيف الإسلام القذافي والمشير المتقاعد خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، ورئيس الحكومة الأسبق علي زيدان.
وفي 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أعلنت مفوضية الانتخابات في ليبيا فتح باب الترشح في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستجرى بشكل متزامن، على أن يتم إغلاق باب الترشح للرئاسيات اليوم، وفي 7 ديسمبر المقبل للانتخابات البرلمانية.
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