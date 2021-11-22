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https://arabic.sputniknews.com/20211122/محكمة-أمريكية-تفرج-عن-محامي-ترامب-السابق-1050777739.html
محكمة أمريكية تفرج عن محامي ترامب السابق
محكمة أمريكية تفرج عن محامي ترامب السابق
أفرجت محكمة اتحادية أمريكية، اليوم الاثنين، عن مايكل كوهين، محامي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. 22.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-22T18:25+0000
2021-11-22T18:25+0000
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وحسب ما نشره كوهين عبر حسابه على موقع "تويتر" فإن الإفراج عنه جاء عقب قضائه عقوبة بالسجن ثلاث سنوات، على إثر حكم بسبب مخالفات مالية شابت حملة ترامب الانتخابية فضلا عن جرائم أخرى.وصرح كوهين البالغ من العمر 55 عاما، بأنه سيبقى تحت الإفراج المشروط لثلاث سنوات، مؤكدا أنه يعتزم العمل "لضمان محاسبة الآخرين عن أفعالهم السيئة إذ لا أحد أبدا فوق القانون".وقد نشر كوهين على "تويتر" صورة لنفسه، كتب تحتها: هذا ما تبدو عليه الحرية أخيرا.وكان كوهين، الذي مثل نفسه طوال الإجراءات الجنائية، قد أدين في ديسمبر/ كانون الأول 2018 بارتكاب مخالفات فيما يتعلق بتمويل حملة ترامب والتهرب الضريبي إلى جانب مخالفات أخرى.** تابع المزيد من أخبار العالم الآن على سبوتنيك.
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محكمة أمريكية تفرج عن محامي ترامب السابق 18:25 GMT 22.11.2021 (تم التحديث: 10:05 GMT 23.11.2021)
أفرجت محكمة اتحادية أمريكية، اليوم الاثنين، عن مايكل كوهين، محامي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وحسب ما نشره كوهين عبر حسابه على موقع "تويتر" فإن الإفراج عنه جاء عقب قضائه عقوبة بالسجن ثلاث سنوات، على إثر حكم بسبب مخالفات مالية شابت حملة ترامب الانتخابية فضلا عن جرائم أخرى.
وصرح كوهين البالغ من العمر 55 عاما، بأنه سيبقى تحت الإفراج المشروط لثلاث سنوات، مؤكدا أنه يعتزم العمل "لضمان محاسبة الآخرين عن أفعالهم السيئة إذ لا أحد أبدا فوق القانون".
وقد نشر كوهين على "تويتر" صورة لنفسه، كتب تحتها: هذا ما تبدو عليه الحرية أخيرا.
وكان كوهين، الذي مثل نفسه طوال الإجراءات الجنائية، قد أدين في ديسمبر/ كانون الأول 2018 بارتكاب مخالفات فيما يتعلق بتمويل حملة ترامب والتهرب الضريبي إلى جانب مخالفات أخرى.
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