تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20211122/مسؤول-عراقي-يكشف-أسباب-تعثر-تشكيل-لواء-من-الإيزيديين-1050772124.html
مسؤول عراقي يكشف أسباب تعثر تشكيل لواء من الإيزيديين
مسؤول عراقي يكشف أسباب تعثر تشكيل لواء من الإيزيديين
أعلن نجم الجبوري محافظ نينوى في العراق، اليوم الاثنين، تعثر ملف تشكيل لواء من أهالي قضاء سنجار. 22.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-22T09:17+0000
2021-11-22T09:17+0000
2021-11-22T09:17+0000
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101441/44/1014414476_0:173:3500:2153_1920x0_80_0_0_3e55df88e122ba11203fc9f99cbbe835.jpg
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن الجبوري أن تشكيل لواء شرطة من أهالي سنجار، ولاسيما من المكون الإيزيدي ما زال متعثرا.وعن أسباب التعثر، قال الجبوري: "ربما جانب منه يتعلق بوزارة المالية، وكذلك لعودة الحكومة المحلية والقائم مقام ومديري النواحي".وأكد المسؤول العراقي أن "هذا الملف لم يشهد أي تطور حتى الآن".وعن تأمين الحدود العراقية السورية، قال الجبوري إن شركة لتأمين الحدود تواصل عملها في هذا المسار.لكن الجبوري أشار إلى أن الحدود طويلة للغاية وهو ما يتطلب فترة زمنية أطول من أجل تحقيق عملية التأمين بالمستوى المطلوب.وأوضح المحافظ العراقي أن عملية تأمين الحدود غير مرتبطة بمحافظته وإنما هي ضمن مسؤوليات وزارة الدفاع أو قيادة قوات حرس الحدود.
https://arabic.sputniknews.com/20211001/المخابرات-العراقية-تلقي-القبض-على-6-سوريين-تسللوا-عبر-الحدود-1050315681.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101441/44/1014414476_0:63:3500:2263_1920x0_80_0_0_b9dee38d5962dc14dcc5b6ed381d2bf4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الأخبار
مسؤول عراقي يكشف أسباب تعثر تشكيل لواء من الإيزيديين
أعلن نجم الجبوري محافظ نينوى في العراق، اليوم الاثنين، تعثر ملف تشكيل لواء من أهالي قضاء سنجار.
ونقلت
وكالة الأنباء العراقية (واع)
عن الجبوري أن تشكيل لواء شرطة من أهالي سنجار، ولاسيما من المكون الإيزيدي ما زال متعثرا.
وعن أسباب التعثر، قال الجبوري: "ربما جانب منه يتعلق بوزارة المالية، وكذلك لعودة الحكومة المحلية والقائم مقام ومديري النواحي".
وأكد المسؤول العراقي أن "هذا الملف لم يشهد أي تطور حتى الآن".
وعن تأمين
الحدود العراقية السورية
، قال الجبوري إن شركة لتأمين الحدود تواصل عملها في هذا المسار.
لكن الجبوري أشار إلى أن الحدود طويلة للغاية وهو ما يتطلب فترة زمنية أطول من أجل تحقيق عملية التأمين بالمستوى المطلوب.
وأوضح المحافظ العراقي أن عملية تأمين الحدود غير مرتبطة بمحافظته وإنما هي ضمن مسؤوليات وزارة الدفاع أو قيادة قوات حرس الحدود.