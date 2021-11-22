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مقتل 4 عناصر من الجيش السوري أثناء تفكيك ألغام "داعش"
مقتل 4 عناصر من الجيش السوري أثناء تفكيك ألغام "داعش"
قضى أربعة جنود في الجيش العربي جراء انفجار عبوات ناسفة كانوا ينقلونها إلى موقع الإزالة في محافظة دير الزور شرقي سوريا. 22.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-22T14:13+0000
2021-11-22T14:32+0000
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ووقع الانفجار، اليوم الإثنين، في حي القصور، أحد أحياء مدينة دير الزور، حسبما نشرته الوكالة السورية للأنباء "سانا". كما قضى سبعة مقاتلين من قوات "أسود الشرقية" الرديفة للجيش السوري، بهجوم مباغت لمسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي في بادية محافظة دير الزور شرقي البلاد في 13 من نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي.وأكد اللواء بلال محمود، قائد شرطة محافظة ديرالزور، لـ"سبوتنيك": استشهاد أربعة عناصر من وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري وذلك أثناء قيامهم بنقل مخلفات متفجرة تم رفعها من المناطق المحيطة بالمطار العسكري".وأضاف اللواء محمود: "أن الوحدة الهندسية كانت ترافق شاحنة المخلفات المتفجرة، وفي الطريق إلى مقرهم في منطقة الفيلات بمدينة دير الزور، ونتيجة احتكاك المخلفات بعضها ببعض، حدث الانفجار الذي أدى الى إستشهاد أربعة عناصر وإلحاق أضرار مادية في الموقع".وتعاني مدينة دير الزور انتشارا كبيرا للمخلفات والتشريكات المتفجرة الذي زرعها مسلحو تنظيم "داعش" بكثافة في أحياء المدينة التي كان يسيطر على غالبيتها الساحقة، وعلى ريفها.ومنذ تحرير المدينة وريفها نهاية عام 2017، تعكف وحدات الهندسة في الجيش السوري والقوات الروسية الحليفة، على تطهير مدينة دير الزور وباديتها من المخلفات المتفجرة.إلا أن المساحات الشاسعة لأراضي المحافظة الممتدة حتى الحدود العراقية شرقا وجنوبا، تفرض أولويات محددة وخطة إزالة جغرافية تأخذ بعين الاعتبار أولوية الاحتياجات المدينة والعسكرية.وقال مراسل "سبوتنيك" في دير الزور: إن "هجوما لخلايا تنظيم "داعش" التي تنشط في بادية دير الزور أسفر عن استشهاد سبعة مقاتلين وإصابة عدد آخر بجروح مختلفة وذلك أثناء قيامهم بعملية تمشيط اعتيادية بالقرب من مناجم الملح في بادية ريف دير الزور الغربي". 
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العالم العربي, الأخبار

مقتل 4 عناصر من الجيش السوري أثناء تفكيك ألغام "داعش"

14:13 GMT 22.11.2021 (تم التحديث: 14:32 GMT 22.11.2021)
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دير الزور - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2021
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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قضى أربعة جنود في الجيش العربي جراء انفجار عبوات ناسفة كانوا ينقلونها إلى موقع الإزالة في محافظة دير الزور شرقي سوريا.
ووقع الانفجار، اليوم الإثنين، في حي القصور، أحد أحياء مدينة دير الزور، حسبما نشرته الوكالة السورية للأنباء "سانا". 
كما قضى سبعة مقاتلين من قوات "أسود الشرقية" الرديفة للجيش السوري، بهجوم مباغت لمسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي في بادية محافظة دير الزور شرقي البلاد في 13 من نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي.
وأكد اللواء بلال محمود، قائد شرطة محافظة ديرالزور، لـ"سبوتنيك": استشهاد أربعة عناصر من وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري وذلك أثناء قيامهم بنقل مخلفات متفجرة تم رفعها من المناطق المحيطة بالمطار العسكري".
وأضاف اللواء محمود: "أن الوحدة الهندسية كانت ترافق شاحنة المخلفات المتفجرة، وفي الطريق إلى مقرهم في منطقة الفيلات بمدينة دير الزور، ونتيجة احتكاك المخلفات بعضها ببعض، حدث الانفجار الذي أدى الى إستشهاد أربعة عناصر وإلحاق أضرار مادية في الموقع".
وتعاني مدينة دير الزور انتشارا كبيرا للمخلفات والتشريكات المتفجرة الذي زرعها مسلحو تنظيم "داعش" بكثافة في أحياء المدينة التي كان يسيطر على غالبيتها الساحقة، وعلى ريفها.
ومنذ تحرير المدينة وريفها نهاية عام 2017، تعكف وحدات الهندسة في الجيش السوري والقوات الروسية الحليفة، على تطهير مدينة دير الزور وباديتها من المخلفات المتفجرة.
إلا أن المساحات الشاسعة لأراضي المحافظة الممتدة حتى الحدود العراقية شرقا وجنوبا، تفرض أولويات محددة وخطة إزالة جغرافية تأخذ بعين الاعتبار أولوية الاحتياجات المدينة والعسكرية.
وقال مراسل "سبوتنيك" في دير الزور: إن "هجوما لخلايا تنظيم "داعش" التي تنشط في بادية دير الزور أسفر عن استشهاد سبعة مقاتلين وإصابة عدد آخر بجروح مختلفة وذلك أثناء قيامهم بعملية تمشيط اعتيادية بالقرب من مناجم الملح في بادية ريف دير الزور الغربي".
 
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