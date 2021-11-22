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https://arabic.sputniknews.com/20211122/من-بينها-إلغاء-وجبة-العشاء-دحض-أساطير-شهيرة-تتعلق-خسارة-الوزن-1050778223.html
من بينها إلغاء وجبة العشاء... دحض أساطير شهيرة تتعلق بخسارة الوزن
من بينها إلغاء وجبة العشاء... دحض أساطير شهيرة تتعلق بخسارة الوزن
يعاني الكثيرون أثناء الحميات من عدم فقدان الوزن، أو تأخر الحصول على النتائج المرجوة لعمليات الحمية القاسية، وعادة ما يتم إلغاء وجبة العشاء لاعتقاد شائع بأن هذا... 22.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-22T19:44+0000
2021-11-23T09:57+0000
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ومن الشائع إلغاء وجبة العشاء من أجل خسارة الوزن لكن هذه المعلومة خاطئة تماماً، فلن يساعد تخطي العشاء على إنقاص الوزن بشكل أسرع، فمن الممكن أن يجعلنا هذا الأمر نشعر بالجوع في الصباح وتأكل بشكل زائد عن حاجتك الطبيعية.لذا، ينبغي توزيع السعرات الحرارية على مدار اليوم خلال تناول حوالي ثلاث وجبات أساسية ووجبتين خفيفتين، حيث يتغير ذلك حسب الهدف المرجو، ما يساهم في رفع كفاءة التمثيل الغذائي، ويساعد بالتالي في التحكم بالوزن. وفقا لـ "إرم نيوز".كما ينبغي تناول شيئا خفيفا بين الوجبات فقط عند الشعور بالحاجة إلى ذلك، ولا يُقصد بذلك تناول وجبة كاملة بين الوجبات، وإنما تناول كمية صغيرة من الطعام المغذي كموزة أو تفاحة أو كمية صغيرة من الطعام.كما يعتبر "تجنب الإلهاء" القاعدة الأهم في تناول الطعام إجمالا، عادة أثناء العشاء عندما يكون لدينا وقت فراغ نفضل تناول الطعام أثناء مشاهدة التلفاز، لكن عند محاولة تخفيض الوزن لن ينجح هذا الأمر، فقد يؤدي الأكل مع إلهاء إلى زيادة نسبة الطعام المستهلك وعدم الشعور بالشبع بسبب الانشغال بالتلفاز أو غيره.بالتالي، يؤدي ذلك إلى زيادة استهلاك السعرات الحرارية عن الكمية المعتادة، وسيتم تخزين جميع السعرات الحرارية الزائدة في الجسم على شكل دهون.لذلك، من المهم تناول الطعام في صمت دون أي إلهاء والتركيز على الطعام وشعور الشبع، مما سيساعد على استهلاك سعرات حرارية أقل، وكذلك سيحسن من عملية الهضم.ومن القواعد المهمة عدم تناول كميات كبيرة من الطعام، فعليك أن تكون حذراً مع عدد السعرات الحرارية التي تستهلكها في الليل، حتى لو كنت تتبع صيامًا متقطعًا وكان عليك الصيام حتى وقت متأخر من الصباح، فأنت بحاجة إلى تناول السعرات الحرارية باعتدال.كما ينبغي أن يكون العشاء خفيفاً، فقد يؤدي تناول الطعام بكثافة في الليل إلى صعوبة هضم الطعام في معدتك. بالتالي، من الأفضل أن تكون لديك وجبة خفيفة في المساء حتى يعمل الجهاز الهضمي بكفاءة.
https://arabic.sputniknews.com/20211023/خبراء-الفطور-الذي-يحتوي-هذا-العنصر-يساعدك-على-خسارة-الوزن-1050510338.html
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منوعات, مجتمع, الأخبار

من بينها إلغاء وجبة العشاء... دحض أساطير شهيرة تتعلق بخسارة الوزن

19:44 GMT 22.11.2021 (تم التحديث: 09:57 GMT 23.11.2021)
© Photo / Pixabay//jarmolukالسمنة
السمنة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2021
© Photo / Pixabay//jarmoluk
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يعاني الكثيرون أثناء الحميات من عدم فقدان الوزن، أو تأخر الحصول على النتائج المرجوة لعمليات الحمية القاسية، وعادة ما يتم إلغاء وجبة العشاء لاعتقاد شائع بأن هذا الأمر سيساعد على إنقاص الوزن بشكل أسرع، إلا أن ذلك خطأ.
فطور صباحي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2021
خبراء: الفطور الذي يحتوي هذا العنصر يساعدك على خسارة الوزن
23 أكتوبر, 13:16 GMT
ومن الشائع إلغاء وجبة العشاء من أجل خسارة الوزن لكن هذه المعلومة خاطئة تماماً، فلن يساعد تخطي العشاء على إنقاص الوزن بشكل أسرع، فمن الممكن أن يجعلنا هذا الأمر نشعر بالجوع في الصباح وتأكل بشكل زائد عن حاجتك الطبيعية.
لذا، ينبغي توزيع السعرات الحرارية على مدار اليوم خلال تناول حوالي ثلاث وجبات أساسية ووجبتين خفيفتين، حيث يتغير ذلك حسب الهدف المرجو، ما يساهم في رفع كفاءة التمثيل الغذائي، ويساعد بالتالي في التحكم بالوزن. وفقا لـ "إرم نيوز".
كما ينبغي تناول شيئا خفيفا بين الوجبات فقط عند الشعور بالحاجة إلى ذلك، ولا يُقصد بذلك تناول وجبة كاملة بين الوجبات، وإنما تناول كمية صغيرة من الطعام المغذي كموزة أو تفاحة أو كمية صغيرة من الطعام.
كما يعتبر "تجنب الإلهاء" القاعدة الأهم في تناول الطعام إجمالا، عادة أثناء العشاء عندما يكون لدينا وقت فراغ نفضل تناول الطعام أثناء مشاهدة التلفاز، لكن عند محاولة تخفيض الوزن لن ينجح هذا الأمر، فقد يؤدي الأكل مع إلهاء إلى زيادة نسبة الطعام المستهلك وعدم الشعور بالشبع بسبب الانشغال بالتلفاز أو غيره.
بالتالي، يؤدي ذلك إلى زيادة استهلاك السعرات الحرارية عن الكمية المعتادة، وسيتم تخزين جميع السعرات الحرارية الزائدة في الجسم على شكل دهون.
لذلك، من المهم تناول الطعام في صمت دون أي إلهاء والتركيز على الطعام وشعور الشبع، مما سيساعد على استهلاك سعرات حرارية أقل، وكذلك سيحسن من عملية الهضم.
ومن القواعد المهمة عدم تناول كميات كبيرة من الطعام، فعليك أن تكون حذراً مع عدد السعرات الحرارية التي تستهلكها في الليل، حتى لو كنت تتبع صيامًا متقطعًا وكان عليك الصيام حتى وقت متأخر من الصباح، فأنت بحاجة إلى تناول السعرات الحرارية باعتدال.
كما ينبغي أن يكون العشاء خفيفاً، فقد يؤدي تناول الطعام بكثافة في الليل إلى صعوبة هضم الطعام في معدتك. بالتالي، من الأفضل أن تكون لديك وجبة خفيفة في المساء حتى يعمل الجهاز الهضمي بكفاءة.
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