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موقف بين وزير التعليم السعودي وطفلة يشعل مواقع التواصل... فيديو
موقف بين وزير التعليم السعودي وطفلة يشعل مواقع التواصل... فيديو
أشعل موقف بين وزير التعليم السعودي حمد آل الشيخ، والطفلة السعودية لمى الغانم، مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، أثناء الاحتفال باليوم العالمي للطفل. 22.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-22T14:58+0000
2021-11-22T14:58+0000
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فعندما ارتبكت الطفلة لمى أثناء تقديمها الحفل على خشبة المسرح، سارع الوزير السعودي وأنقذ الموقف مصفقا لها بحرارة، وهو يقول: "بتصيرين إن شاء الله نجمة في تقديم البرامج".وأشعل الموقف رواد التواصل الاجتماعي الذين أشادوا بموقف وزير التعليم وتصرّفه الأبوي مع الأطفال، مؤكدين أن القيادة إحسان قبل كل شيء، بدوره، شدد وزير التعليم على الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة لتقديم الرعاية الكاملة للطفل، وتمكينه من حقوقه، وتعزيز قدراته ومهاراته وفق رؤية المملكة 2030.يشار إلى أن وزارة التعليم السعودية تحتفل كل عام باليوم العالمي للطفل الذي يوافق 20 من نوفمبر/ تشرين الثاني، عبر فعاليات تخصصها الوزارة لهذه المناسبة.&gt;&gt; يمكنك متابعة المزيد من أخبار السعودية اليوم مع سبوتنيك.
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الأخبار, العالم العربي, وزارة التعليم السعودية, أخبار السعودية اليوم

موقف بين وزير التعليم السعودي وطفلة يشعل مواقع التواصل... فيديو

14:58 GMT 22.11.2021
© AFP 2021 / Mohamed el-Shahedتلاميذ خلال استراحة في مدرسة "مهابة" في عزبة النحل في القاهرة، مصر 13 أكتوبر 2018
تلاميذ خلال استراحة في مدرسة مهابة في عزبة النحل في القاهرة، مصر 13 أكتوبر 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2021
© AFP 2021 / Mohamed el-Shahed
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أشعل موقف بين وزير التعليم السعودي حمد آل الشيخ، والطفلة السعودية لمى الغانم، مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، أثناء الاحتفال باليوم العالمي للطفل.
فعندما ارتبكت الطفلة لمى أثناء تقديمها الحفل على خشبة المسرح، سارع الوزير السعودي وأنقذ الموقف مصفقا لها بحرارة، وهو يقول: "بتصيرين إن شاء الله نجمة في تقديم البرامج".
وأشعل الموقف رواد التواصل الاجتماعي الذين أشادوا بموقف وزير التعليم وتصرّفه الأبوي مع الأطفال، مؤكدين أن القيادة إحسان قبل كل شيء، بدوره، شدد وزير التعليم على الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة لتقديم الرعاية الكاملة للطفل، وتمكينه من حقوقه، وتعزيز قدراته ومهاراته وفق رؤية المملكة 2030.
يشار إلى أن وزارة التعليم السعودية تحتفل كل عام باليوم العالمي للطفل الذي يوافق 20 من نوفمبر/ تشرين الثاني، عبر فعاليات تخصصها الوزارة لهذه المناسبة.
>> يمكنك متابعة المزيد من أخبار السعودية اليوم مع سبوتنيك.
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