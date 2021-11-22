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‏"ميتا" تؤجل التشفير الكامل لرسائل فيسبوك وإنستغرام حتى 2023‏
‏"ميتا" تؤجل التشفير الكامل لرسائل فيسبوك وإنستغرام حتى 2023‏
أعلنت شركة "ميتا" (فيسبوك سابقا) أنها ستؤجل خطوة تشفير جميع الرسائل على موقعي "فيسبوك" ‏‏و"إنستغرام" بشكل كامل.‏ 22.11.2021, سبوتنيك عربي
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وكتب رئيس الأمن في "ميتا"، أنتيجون ديفيس، تعليقا على صحيفة "ذا تليغراف" البريطانية يحذر فيه من أن نشر الرسائل الافتراضية المشفرة من طرف إلى طرف في تطبيقات "فيسبوك ماسنجر" و"إنستغرام" قد يتأخر إلى "وقت ما في عام 2023".ورغم التأخير، نوه أنتيجون ديفيس في رده على "ذا تليغراف" أن شركة "ميتا" ستظل تتمتع بالقدرة على اكتشاف إساءة الاستخدام من خلال مجموعة من المعلومات غير المشفرة وتقارير المستخدم.يشار إلى ميزة الرسائل المشفرة تتوافر في تطبيق التراسل الفوري "واتسآب" التابع لشركة "ميتا" أيضا.
https://arabic.sputniknews.com/20211004/عطل-يضرب-فيسبوك-وماسنجر-وواتسآب-1050338135.html
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الأخبار, مجتمع, منوعات

‏"ميتا" تؤجل التشفير الكامل لرسائل فيسبوك وإنستغرام حتى 2023‏

13:10 GMT 22.11.2021
© AP Photo / Jeff Chiuتطبيق المراسلة "فيسبوك ماسنجر"
تطبيق المراسلة فيسبوك ماسنجر - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2021
© AP Photo / Jeff Chiu
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أعلنت شركة "ميتا" (فيسبوك سابقا) أنها ستؤجل خطوة تشفير جميع الرسائل على موقعي "فيسبوك" ‏‏و"إنستغرام" بشكل كامل.‏
وكتب رئيس الأمن في "ميتا"، أنتيجون ديفيس، تعليقا على صحيفة "ذا تليغراف" البريطانية يحذر فيه من أن نشر الرسائل الافتراضية المشفرة من طرف إلى طرف في تطبيقات "فيسبوك ماسنجر" و"إنستغرام" قد يتأخر إلى "وقت ما في عام 2023".
تطبيق فيسبوك للتواصل الاجتماعي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2021
عطل عالمي يضرب فيسبوك وماسنجر وواتسآب
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ورغم التأخير، نوه أنتيجون ديفيس في رده على "ذا تليغراف" أن شركة "ميتا" ستظل تتمتع بالقدرة على اكتشاف إساءة الاستخدام من خلال مجموعة من المعلومات غير المشفرة وتقارير المستخدم.
يشار إلى ميزة الرسائل المشفرة تتوافر في تطبيق التراسل الفوري "واتسآب" التابع لشركة "ميتا" أيضا.
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