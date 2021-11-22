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ميركل: موجة كوفيد الحالية "أسوأ من أي شيء رأيناه"
ميركل: موجة كوفيد الحالية "أسوأ من أي شيء رأيناه"
قالت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، إن الزيادة الأخيرة في إصابات "كوفيد 19" أسوأ من أي شيء شهدته بلادها حتى الآن، داعية إلى تشديد القيود للمساعدة في منع... 22.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-22T16:46+0000
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وأضافت ميركل في حديث لمسؤولين من حزبها الديمقراطي المسيحي، اليوم الاثنين، أن الوضع "مأساوي للغاية"، محذرة من أن بعض المستشفيات ستتكدس قريبا بالمرضى ما لم تنكسر الموجة الرابعة من الوباء، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبيرغ" عن شخص مطلع على التصريحات.سجل معدل العدوى في ألمانيا مستويات عالية جديدة بشكل يومي على مدار أسبوعين. تمتلئ المستشفيات بسرعة، ولا تزال معدلات التطعيم أقل من 70%، متخلفة عن دول مثل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا.وقالت المستشارة الألمانية إن العديد من المواطنين لا يبدو أنهم يفهمون مدى خطورة تفشي المرض، وإنه في حين يجب تلقيح المزيد من الناس، فلن يكون ذلك كافيا بمفرده.ودعت ميركل الولايات الألمانية الـ16، التي وضعت إلى حد كبير سياساتها الخاصة بشأن قيود فيروس كورونا، إلى فرض مزيد من القيود هذا الأسبوع.طالع أخبار العالم الآن عبر سبوتنيك
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ميركل: موجة كوفيد الحالية "أسوأ من أي شيء رأيناه"

16:46 GMT 22.11.2021 (تم التحديث: 10:14 GMT 23.11.2021)
© AP Photo / Kenzo Tribouillardالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ألمانيا، الاتحاد الأوروبي، 16 أكتوبر 2020
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ألمانيا، الاتحاد الأوروبي، 16 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2021
© AP Photo / Kenzo Tribouillard
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قالت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، إن الزيادة الأخيرة في إصابات "كوفيد 19" أسوأ من أي شيء شهدته بلادها حتى الآن، داعية إلى تشديد القيود للمساعدة في منع انتشار المرض.
وأضافت ميركل في حديث لمسؤولين من حزبها الديمقراطي المسيحي، اليوم الاثنين، أن الوضع "مأساوي للغاية"، محذرة من أن بعض المستشفيات ستتكدس قريبا بالمرضى ما لم تنكسر الموجة الرابعة من الوباء، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبيرغ" عن شخص مطلع على التصريحات.
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سجل معدل العدوى في ألمانيا مستويات عالية جديدة بشكل يومي على مدار أسبوعين. تمتلئ المستشفيات بسرعة، ولا تزال معدلات التطعيم أقل من 70%، متخلفة عن دول مثل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا.
وقالت المستشارة الألمانية إن العديد من المواطنين لا يبدو أنهم يفهمون مدى خطورة تفشي المرض، وإنه في حين يجب تلقيح المزيد من الناس، فلن يكون ذلك كافيا بمفرده.
ودعت ميركل الولايات الألمانية الـ16، التي وضعت إلى حد كبير سياساتها الخاصة بشأن قيود فيروس كورونا، إلى فرض مزيد من القيود هذا الأسبوع.
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