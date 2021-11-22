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نتنياهو يواجه شاهد إثبات رئيسيا في المحكمة
نتنياهو يواجه شاهد إثبات رئيسيا في المحكمة
مثُل رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، أمام محكمة اليوم الاثنين لمواجهة شاهد إثبات رئيسي في محاكمته بتهمة الفساد. 22.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-22T10:43+0000
2021-11-22T10:43+0000
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وابتسم نتنياهو، زعيم المعارضة حاليا، تحت كمامته السوداء، لدى دخوله قاعة محكمة القدس الجزئية لسماع شهادة المتحدث السابق باسمه والمستشار المقرب نير حيفتس، وهو واحد من مجموعة صغيرة من المساعدين السابقين تحول إلى شاهد لصالح الدولة ضد أول رئيس وزراء في البلاد يتم اتهامه جنائيا أثناء شغله منصبه.وقال حيفتس للمحكمة: "الوقت الذي يهدره نتنياهو على وسائل الإعلام لا يقل عن الوقت الذي يخصصه للمسائل الأمنية بما فيها أمور قد يعتبرها المراقب من الخارج بلا أدنى قدر من الأهمية"، وفقا لـ "رويترز".ونتنياهو (72 عاما) غير ملزم بحضور جلسات الاستماع وقد مُثل أمام المحكمة مرات قليلة. ولم يدل بأي تصريحات للصحفيين، بينما كان مجموعة من أنصاره يرددون شعارات في الخارج يصل صداها إلى قاعة المحكمة وفي مواجهتهم مجموعة صغيرة من المتظاهرين المناهضين لنتنياهو.ومحاكمة نتنياهو قضية مثيرة للانقسام، فأنصاره يعتبرونها استهدافا من اليسار لزعيم يميني يحظى بالشعبية، في حين يشيد منتقدوه بها باعتبارها انتصارا للقانون على فساد الحكومة الخطير الذي أدخل إسرائيل في اضطرابات سياسية لمدة عامين.
https://arabic.sputniknews.com/20210405/نتنياهو-يمثل-أمام-المحكمة-المركزية-بالقدس-في-قضايا-فساد-1048576453.html
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العالم, الأخبار

نتنياهو يواجه شاهد إثبات رئيسيا في المحكمة

10:43 GMT 22.11.2021
© REUTERS / Amir Cohenرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، القدس، إسرائيل 23 يونيو 2016
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، القدس، إسرائيل 23 يونيو 2016 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2021
© REUTERS / Amir Cohen
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مثُل رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، أمام محكمة اليوم الاثنين لمواجهة شاهد إثبات رئيسي في محاكمته بتهمة الفساد.
الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية للكنيست، بنيامين نتنياهو، إسرائيل 24 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2021
نتنياهو يمثل أمام المحكمة المركزية بالقدس في قضايا فساد
5 أبريل, 07:11 GMT
وابتسم نتنياهو، زعيم المعارضة حاليا، تحت كمامته السوداء، لدى دخوله قاعة محكمة القدس الجزئية لسماع شهادة المتحدث السابق باسمه والمستشار المقرب نير حيفتس، وهو واحد من مجموعة صغيرة من المساعدين السابقين تحول إلى شاهد لصالح الدولة ضد أول رئيس وزراء في البلاد يتم اتهامه جنائيا أثناء شغله منصبه.
وقال حيفتس للمحكمة: "الوقت الذي يهدره نتنياهو على وسائل الإعلام لا يقل عن الوقت الذي يخصصه للمسائل الأمنية بما فيها أمور قد يعتبرها المراقب من الخارج بلا أدنى قدر من الأهمية"، وفقا لـ "رويترز".
ونتنياهو (72 عاما) غير ملزم بحضور جلسات الاستماع وقد مُثل أمام المحكمة مرات قليلة. ولم يدل بأي تصريحات للصحفيين، بينما كان مجموعة من أنصاره يرددون شعارات في الخارج يصل صداها إلى قاعة المحكمة وفي مواجهتهم مجموعة صغيرة من المتظاهرين المناهضين لنتنياهو.
ومحاكمة نتنياهو قضية مثيرة للانقسام، فأنصاره يعتبرونها استهدافا من اليسار لزعيم يميني يحظى بالشعبية، في حين يشيد منتقدوه بها باعتبارها انتصارا للقانون على فساد الحكومة الخطير الذي أدخل إسرائيل في اضطرابات سياسية لمدة عامين.
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