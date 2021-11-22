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نجيب ميقاتي: عسى أن تحمل الأيام المقبلة ما يصبو إليه شعبنا
نجيب ميقاتي: عسى أن تحمل الأيام المقبلة ما يصبو إليه شعبنا
قال رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، اليوم الاثنين، إنه عسى أن تحمل الأيام المقبلة ما يطمح إليه الشعب اللبناني. 22.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-22T06:39+0000
2021-11-22T06:40+0000
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جاء ذلك في سياق تغريدة لميقاتي عبر تويتر بمناسبة حلول عيد الاستقلال اللبناني الذي يوافق اليوم الاثنين 22 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام.وقال ميقاتي في تغريدته إن "الاستقلال ليس مجرد ذكرى سنوية نحتفل بها، بل هي فعل إيمان مستمر بلبنان وعمل دؤوب لتحقيق تطلعات اللبنانيين وآمالهم".يذكر أن لبنان يشهد أسوأ أزمة اقتصادية صنفها البنك الدولي على أنها من أشد الأزمات في العالم خلال الـ 150 عاما الماضية.وتسجل العملة المحلية اللبنانية تراجعا كبيرا أمام الدولار الأمريكي، حيث ناهزت الـ 23 ألف ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد، الأسبوع الماضي، في السوق السوداء الموازية.
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العالم العربي, الأخبار

نجيب ميقاتي: عسى أن تحمل الأيام المقبلة ما يصبو إليه شعبنا

06:39 GMT 22.11.2021 (تم التحديث: 06:40 GMT 22.11.2021)
© REUTERS / MOHAMED AZAKIRرئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في قصر بعبدا، لبنان 10 سبتمبر 2021
رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في قصر بعبدا، لبنان 10 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2021
© REUTERS / MOHAMED AZAKIR
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قال رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، اليوم الاثنين، إنه عسى أن تحمل الأيام المقبلة ما يطمح إليه الشعب اللبناني.
جاء ذلك في سياق تغريدة لميقاتي عبر تويتر بمناسبة حلول عيد الاستقلال اللبناني الذي يوافق اليوم الاثنين 22 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام.
وقال ميقاتي في تغريدته إن "الاستقلال ليس مجرد ذكرى سنوية نحتفل بها، بل هي فعل إيمان مستمر بلبنان وعمل دؤوب لتحقيق تطلعات اللبنانيين وآمالهم".
وتابع: "عسى أن تحمل الأيام المقبلة ما يصبو إليه شعبنا بتعاون صادق بين جميع المعنيين، فيكون للاستقلال معناه الشامل، كل عيد استقلال وأنتم بخير".
يذكر أن لبنان يشهد أسوأ أزمة اقتصادية صنفها البنك الدولي على أنها من أشد الأزمات في العالم خلال الـ 150 عاما الماضية.
وتسجل العملة المحلية اللبنانية تراجعا كبيرا أمام الدولار الأمريكي، حيث ناهزت الـ 23 ألف ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد، الأسبوع الماضي، في السوق السوداء الموازية.
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