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هل أصبح الطريق ممهدا لعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية؟
هل أصبح الطريق ممهدا لعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية؟
تناقش الحلقة ما نقلته وسائل إعلامية عربية، عن مصدر رفيع المستوى في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، قوله إن سوريا ستعود إلى مقعدها في الجامعة، وسيتم دعوتها... 22.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-22T14:13+0000
2021-11-22T14:13+0000
بانوراما
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المصدر أوضح في حديث صحفي، أن اتصالات أجرتها الجزائر مع دول عربية، أفضت إلى اتفاق مبدئي على دعوة سوريا إلى حضور القمة مقابل خطوات تقوم بها، مشيرًا إلى أن إعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية، يمكن أن يستند إلى أن قرار تجميد عضويتها كان "معيباً" و"يخالف ميثاق الجامعة"، حسب تعبيره.الخبير في الشؤون الإقليمية، جلال فيروز، قال لـ "بانوراما":أجرى الحوار: فهيم الصورانيالتفاصيل في الملف الصوتي.
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بانوراما, راديو

هل أصبح الطريق ممهدا لعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية؟

14:13 GMT 22.11.2021
هل أصبح الطريق ممهداً لعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية؟
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فهيم الصوراني - سبوتنيك عربي
فهيم الصوراني
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تناقش الحلقة ما نقلته وسائل إعلامية عربية، عن مصدر رفيع المستوى في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، قوله إن سوريا ستعود إلى مقعدها في الجامعة، وسيتم دعوتها لحضور القمة العربية المقرر عقدها في الجزائر في مارس/ آذار المقبل.
المصدر أوضح في حديث صحفي، أن اتصالات أجرتها الجزائر مع دول عربية، أفضت إلى اتفاق مبدئي على دعوة سوريا إلى حضور القمة مقابل خطوات تقوم بها، مشيرًا إلى أن إعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية، يمكن أن يستند إلى أن قرار تجميد عضويتها كان "معيباً" و"يخالف ميثاق الجامعة"، حسب تعبيره.
الخبير في الشؤون الإقليمية، جلال فيروز، قال لـ "بانوراما":
"إن عودة دمشق إلى عضوية الجامعة العربية لم يكن ليحصل لولا تمكن الجيش السوري وحلفائه من استعادة السيطرة على كامل الأراضي السورية، وقناعة عدد كبير من الدول العربية بأن مشروع إسقاط النظام في سوريا أصبح مستحيلاً".
أجرى الحوار: فهيم الصوراني
التفاصيل في الملف الصوتي.
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