https://arabic.sputniknews.com/20211122/هل-يقبل-الشارع-السوداني-اتفاق-البرهان--حمدوك-أم-يرفضه؟-1050778686.html

هل يقبل الشارع السوداني اتفاق البرهان - حمدوك أم يرفضه؟

هل يقبل الشارع السوداني اتفاق البرهان - حمدوك أم يرفضه؟

بعد الإعلان عن الاتفاق السياسي بين رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك ورئيس الجيش عبد الفتاح البرهان، يعيش السودان حالة من الترقب وتتباين التوقعات ما بين... 22.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-22T20:26+0000

2021-11-22T20:26+0000

2021-11-23T09:45+0000

العالم العربي

الأخبار

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بداية يتوقع المحلل السياسي السوداني، الدكتور ربيع عبد العاطي، استقرار الأوضاع في البلاد بعد الاتفاق الذي تم بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك، الذي عاد بموجبه حمدوك للواجهة من جديد.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، الاتفاق الذي تم بين الجانبين بعد المرحلة العصيبة التي جرت خلال الأيام الماضية والأوضاع المزرية التي تعيشها البلاد، كان يجب أن يتم منذ عام 2019 عندما انحاز الجيش للشعب، كان الوضع الصحيح هو عدم توقيع اتفاقات ثنائية وتشكيل حكومة مستقلة لإدارة المرحلة الانتقالية باعتبار أن الجيش قومي التوجه.وتابع عبد العاطي، بتوقيع الاتفاق الأخير عادت الأمور إلى نصابها بعيدا عن أي اتفاق ثنائي، على أن تكون هناك حكومة مدنية خالصة "تكنوقراط" تضمن انعقاد انتخابات بعد عام ونصف، وأن تعود الأحزاب المشغولة الآن بالعملية السياسية لقواعدها من أجل تنظيم نفسها للانتخابات القادمة.من جانبه يقول محمد صالح رزق الله، القيادي في "جبهة المقاومة" السودانية، من وجهة نظرنا كجبهة المقاومة السودانية، لا نستغرب ولا نتعجب لما تم من اتفاق بين رئيس الوزراء للفترة الانتقالية المخلوع حمدوك وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، لأسباب رئيسية وموضوعية فى نفس الوقت، لأن ما بني على باطل فهو لا يمكن أن يكون حق.الهبوط الناعم وتابع رزق الله، منذ عام 2013 بدأت فكرة مشروع الهبوط الناعم، حيث شهد هذا العام انتفاضة الشارع السوداني ضد نظام الإنقاذ الفاسد، وكان مشروع الهبوط الناعم تحت قيادة الاتحاد الأفريقي ورعاية دول الترويكا و الولايات المتحدة الأمريكية، ويهدف هذا المشروع إلى قطع الطريق على أي تغيير جذري في السودان يضر بمصالح رأس المال العالمي وبعض دول الجوار الإقليمي، وتم إعداد القوى السياسية التي ستشارك في تنفيذه وكذلك الشخصيات الأكاديمية والرأسمالية السودانية ذات الارتباط بمصالح رأس المال العالمي، وتؤمن بمبدأ الليبرالية الجديدة التي أصبحت الرؤية القائدة للتوجهات الرأسمالية العالمية، وكان أبرزها هو الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله حمدوك ونفر آخرون.وأشار رزق الله إلى أن هذا الاتفاق إن كانت له إيجابيات تذكر، قطعا ستكون في غير صالح الشعوب السودانية و ثورتها المستمرة "ثورة ديسمبر المجيدة"، بل يعتبر هذا تدخل سافر لإنقاذ قوى الهبوط الناعم وانتشالها من ورطتها التي وقعت فيها و الحصار الذي ضرب عليها من قوى الثورة الحقيقية الحية، وتمهيد الطريق لها للقضاء على ثورة ديسمبر وإبطال مفعولها، وتشتيت قواها الشبابية بمعاونة من أصدقاء و حلفاء خارجيين.عملية الفرزوأكد رزق الله، أن هذا فعل كان لابد له أن يحدث، أي عملية الفرز داخل المكونات السياسية و قواعد الجماهير، و بذلك يكون معسكر الثورة قد أزيحت عن طريقة أقسى أنواع العقبات و يصبح الصراع متجذرا بين قوى الثورة الحقيقية و قوى الثورة المضادة، الرافضة للتغيير الجذري لدولة السودان، وسوف يستمر التصعيد في الشارع أكثر صلابة و رسوخا، و كما تقول هتافات الثوار "إن الشوارع لا تخون" و النصر دوما حليف الشعوب و حتما ستنتصر الثورة.قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم الاثنين، إن عودته إلى منصبه جاءت من أجل الحفاظ على مكاسب السودان الاقتصادية.وشدد رئيس الوزراء السوداني على التزامه بالمسار الديمقراطي، قائلا: "نحن ملتزمون بالمسار الديمقراطي وحرية التعبير والتجمع السلمي وانفتاح أكبر على العالم".وأكد أن حكومته ستواصل الاتصالات "مع المؤسسات المالية الدولية، والميزانية الجديدة التي ستبدأ في يناير ستمضي على طريق الإصلاح الاقتصادي وتفتح الباب أمام الاستثمار في السودان".وكان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان قد قام بانقلاب على الحكومة، ووضع حمدوك رهن الإقامة الجبرية، قبل أن يتوصل الطرفان لاتفاق عاد بموجبه حمدوك ليرأس حكومة قال عنها إنها ستكون حكومة تكنوقراط.وقال التحالف المدني الذي كان يتقاسم السلطة مع الجيش في السودان قبل الانقلاب ووزراءه السابقين إنهم رفضوا الاتفاق، مشيرين إلى حملة قمع عنيفة ضد الاحتجاجات المناهضة للجيش خلال الشهر الماضي.لكن حمدوك قال إن حكومة تكنوقراطية جديدة يمكن أن تساعد في تحسين الاقتصاد السوداني، الذي عانى من أزمة مطولة تشمل أحد أعلى معدلات التضخم في العالم ونقص السلع الأساسية.

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