هيئة الرقابة على الاتصالات تنشر قائمة بالشركات التي يتعين عليها فتح مكاتب لها في روسيا

وبالإضافة إلى شرط إنشاء فرع أو مكتب تمثيلي أو كيان قانوني روسي، اعتبارا من 1 كانون الثاني/ يناير من العام المقبل، يتوجب على الشركات أن تضع على موقعها الإلكتروني نموذج ملاحظات إلكترونية للتواصل مع المستخدمين الروس، وتسجيل حساب شخصي على موقع الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة على الاتصالات وتقنيات المعلومات والاتصالات "روس كومنادزور" للتفاعل مع السلطات.وبالإضافة إلى ذلك، يتعين على الأشخاص الأجانب تقييد الوصول إلى المعلومات التي تنتهك القانون الروسي.
وبالإضافة إلى شرط إنشاء فرع أو مكتب تمثيلي أو كيان قانوني روسي، اعتبارا من 1 كانون الثاني/ يناير من العام المقبل، يتوجب على الشركات أن تضع على موقعها الإلكتروني نموذج ملاحظات إلكترونية للتواصل مع المستخدمين الروس، وتسجيل حساب شخصي على موقع الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة على الاتصالات وتقنيات المعلومات والاتصالات "روس كومنادزور" للتفاعل مع السلطات.
وبالإضافة إلى ذلك، يتعين على الأشخاص الأجانب تقييد الوصول إلى المعلومات التي تنتهك القانون الروسي.