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واشنطن توسع العقوبات ضد روسيا بسبب مشروع "التيار الشمالي 2"
واشنطن توسع العقوبات ضد روسيا بسبب مشروع "التيار الشمالي 2"
أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الإدارة الأمريكية تفرض عقوبات ضد سفينتين روسيتين وشركة واحدة على صلة بروسيا، تشارك في تنفيذ مشروع التيار الشمالي... 22.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-22T23:47+0000
2021-11-23T09:36+0000
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وزير الخارجية الأمريكي
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واشنطن – سبوتنيك. وجاء في بيان صحفي للوزير، "سيتم تطبيق العقوبات ضد ترانسأدريا ليميتد.. وسفينتها مارلين سيتم تصنيفها كممتلكات خاضعة للحظر".ولم يسم وزير الخارجية اسم السفينة الثانية التي خضعت للعقوبات الأمريكية.وأعلنت شركة "نورد ستريم 2 إيه جي"، مشغل خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2" الروسي إلى ألمانيا، يوم 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي الانتهاء من ملء السلسلة الأولى من خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" بالغاز التقني، لافتة إلى أنه يجري العمل على ملء السلسلة الثانية.ويشمل مشروع "التيار الشمالي 2"، مد خط أنابيب غاز بطول نحو 1230 كيلومترا تحت مياه بحر البلطيق، بسعة 55 مليار مترا مكعبا سنويا، وذلك من الساحل الروسي إلى ألمانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20211118/نائب-ألماني-يرجح-إطلاق-خط-أنابيب-التيار-الشمالي-2-بين-شهري-أبريل-ومايو-القادمين-1050743543.html
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العالم, الأخبار, وزير الخارجية الأمريكي

واشنطن توسع العقوبات ضد روسيا بسبب مشروع "التيار الشمالي 2"

23:47 GMT 22.11.2021 (تم التحديث: 09:36 GMT 23.11.2021)
© REUTERS / JONATHAN ERNSTوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الاثنين 30 أغسطس 2021
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الاثنين 30 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2021
© REUTERS / JONATHAN ERNST
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الإدارة الأمريكية تفرض عقوبات ضد سفينتين روسيتين وشركة واحدة على صلة بروسيا، تشارك في تنفيذ مشروع التيار الشمالي 2.
واشنطن – سبوتنيك. وجاء في بيان صحفي للوزير، "سيتم تطبيق العقوبات ضد ترانسأدريا ليميتد.. وسفينتها مارلين سيتم تصنيفها كممتلكات خاضعة للحظر".
تركيب أنابيب الغاز لمشروع التيار الشمالي - 2 في خليج فنلندا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2021
نائب ألماني يرجح إطلاق خط أنابيب "التيار الشمالي 2" بين شهري أبريل ومايو القادمين
18 نوفمبر, 14:44 GMT
ولم يسم وزير الخارجية اسم السفينة الثانية التي خضعت للعقوبات الأمريكية.
وأعلنت شركة "نورد ستريم 2 إيه جي"، مشغل خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2" الروسي إلى ألمانيا، يوم 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي الانتهاء من ملء السلسلة الأولى من خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" بالغاز التقني، لافتة إلى أنه يجري العمل على ملء السلسلة الثانية.
ويشمل مشروع "التيار الشمالي 2"، مد خط أنابيب غاز بطول نحو 1230 كيلومترا تحت مياه بحر البلطيق، بسعة 55 مليار مترا مكعبا سنويا، وذلك من الساحل الروسي إلى ألمانيا.
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