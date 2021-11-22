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https://arabic.sputniknews.com/20211122/وزير-تونسي-سابق-قيس-سعيد-يبيع-الوهم-للشعب-1050776683.html
وزير تونسي سابق: قيس سعيد يبيع الوهم للشعب
وزير تونسي سابق: قيس سعيد يبيع الوهم للشعب
وصف الوزير التونسي السابق محمد عبو ما يقوم به الرئيس قيس سعيد بأنه بيع الوهم للشعب التونسي. 22.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-22T15:48+0000
2021-11-22T15:48+0000
2021-11-22T15:48+0000
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وحسب تصريحات له نقلها موقع "نسمة" التونسي، قال عبو:وأكد الوزير السابق أن "الخروج عن الدستور خط أحمر"، لافتا إلى أن قيس سعيد سوف "يضع من يدعموه في موقف حرج أمام الشعب''.ولفت إلى أن ''أفكار رئيس الجمهورية بخصوص تغيير الدستور كارثية''، وأن حديثه عن ''تحرير الحياة السياسية ومجلس النواب، مجرد خطاب شعبوي".وتحدث عبو عن "مشكلة تونس"، مؤكدا أنها ليست في "الدستور بل طبقة سياسية فاسدة هاربة من المحاسبة''.فيما دعا ''مؤسسات الدولة إلى عدم تنفيذ أوامر رئيس الجمهورية في حال خروجه عن الدستور"، وعلل دعوته بأن "الخروج عن الدستور هو خروج عن الشرعية''.** تابع المزيد من أخبار تونس اليوم على سبوتنيك.
https://arabic.sputniknews.com/20211114/مسيرة-احتجاجية-في-تونس-رفضا-لإجراءات-الرئيس-قيس-سعيد-1050700583.html
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العالم العربي, الأخبار, أخبار تونس اليوم
وزير تونسي سابق: قيس سعيد يبيع الوهم للشعب
وصف الوزير التونسي السابق محمد عبو ما يقوم به الرئيس قيس سعيد بأنه بيع الوهم للشعب التونسي.
وحسب تصريحات له نقلها
موقع "نسمة" التونسي
، قال عبو:
"كان على رئيس الدولة أن يخلق وضعيات لمنع الفاسدين من الوصول إلى البرلمان وإلى الحكم بدلا عن بيع الوهم للتونسيين''.
وأكد الوزير السابق أن "الخروج عن الدستور خط أحمر"، لافتا إلى أن قيس سعيد سوف "يضع من يدعموه في موقف حرج أمام الشعب''.
ولفت إلى أن ''أفكار
رئيس الجمهورية بخصوص تغيير الدستور
كارثية''، وأن حديثه عن ''تحرير الحياة السياسية ومجلس النواب، مجرد خطاب شعبوي".
وتحدث عبو عن "مشكلة تونس"، مؤكدا أنها ليست في "الدستور بل طبقة سياسية فاسدة هاربة من المحاسبة''.
فيما دعا ''مؤسسات الدولة إلى عدم تنفيذ أوامر رئيس الجمهورية في حال خروجه عن الدستور"، وعلل دعوته بأن "
الخروج عن الدستور هو خروج عن الشرعية
''.
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