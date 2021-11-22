تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
القنصل العراقي في بيلاروسيا: بغداد لم تحدد رحلة إجلاء من مينسك في 25 نوفمبر
https://arabic.sputniknews.com/20211122/وزير-تونسي-سابق-قيس-سعيد-يبيع-الوهم-للشعب-1050776683.html
وزير تونسي سابق: قيس سعيد يبيع الوهم للشعب
وزير تونسي سابق: قيس سعيد يبيع الوهم للشعب
وصف الوزير التونسي السابق محمد عبو ما يقوم به الرئيس قيس سعيد بأنه بيع الوهم للشعب التونسي. 22.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-22T15:48+0000
2021-11-22T15:48+0000
العالم العربي
الأخبار
أخبار تونس اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0e/1050700356_0:40:960:582_1920x0_80_0_0_d25bf1ac8d3ff25b0cbba02ce0880d87.jpg
وحسب تصريحات له نقلها موقع "نسمة" التونسي، قال عبو:وأكد الوزير السابق أن "الخروج عن الدستور خط أحمر"، لافتا إلى أن قيس سعيد سوف "يضع من يدعموه في موقف حرج أمام الشعب''.ولفت إلى أن ''أفكار رئيس الجمهورية بخصوص تغيير الدستور كارثية''، وأن حديثه عن ''تحرير الحياة السياسية ومجلس النواب، مجرد خطاب شعبوي".وتحدث عبو عن "مشكلة تونس"، مؤكدا أنها ليست في "الدستور بل طبقة سياسية فاسدة هاربة من المحاسبة''.فيما دعا ''مؤسسات الدولة إلى عدم تنفيذ أوامر رئيس الجمهورية في حال خروجه عن الدستور"، وعلل دعوته بأن "الخروج عن الدستور هو خروج عن الشرعية''.** تابع المزيد من أخبار تونس اليوم على سبوتنيك.
https://arabic.sputniknews.com/20211114/مسيرة-احتجاجية-في-تونس-رفضا-لإجراءات-الرئيس-قيس-سعيد-1050700583.html
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0e/1050700356_0:9:960:613_1920x0_80_0_0_72baa83b95a68c93b5c4e2ad006386d2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, الأخبار, أخبار تونس اليوم

وزير تونسي سابق: قيس سعيد يبيع الوهم للشعب

15:48 GMT 22.11.2021
© Sputnik . M.Gaderaمسيرة احتجاجية ضد إجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد
مسيرة احتجاجية ضد إجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2021
© Sputnik . M.Gadera
تابعنا عبر
وصف الوزير التونسي السابق محمد عبو ما يقوم به الرئيس قيس سعيد بأنه بيع الوهم للشعب التونسي.
وحسب تصريحات له نقلها موقع "نسمة" التونسي، قال عبو:
"كان على رئيس الدولة أن يخلق وضعيات لمنع الفاسدين من الوصول إلى البرلمان وإلى الحكم بدلا عن بيع الوهم للتونسيين''.
مسيرة احتجاجية ضد إجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2021
مسيرة احتجاجية في تونس رفضا لإجراءات الرئيس قيس سعيد
14 نوفمبر, 11:37 GMT
وأكد الوزير السابق أن "الخروج عن الدستور خط أحمر"، لافتا إلى أن قيس سعيد سوف "يضع من يدعموه في موقف حرج أمام الشعب''.
ولفت إلى أن ''أفكار رئيس الجمهورية بخصوص تغيير الدستور كارثية''، وأن حديثه عن ''تحرير الحياة السياسية ومجلس النواب، مجرد خطاب شعبوي".
وتحدث عبو عن "مشكلة تونس"، مؤكدا أنها ليست في "الدستور بل طبقة سياسية فاسدة هاربة من المحاسبة''.
فيما دعا ''مؤسسات الدولة إلى عدم تنفيذ أوامر رئيس الجمهورية في حال خروجه عن الدستور"، وعلل دعوته بأن "الخروج عن الدستور هو خروج عن الشرعية''.
** تابع المزيد من أخبار تونس اليوم على سبوتنيك.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
09:38 GMTمشروب يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسكتة دماغية بمقدار 3 أضعاف
09:31 GMTشاركنا برأيك... هل ترى أن اتفاق الإمارات وإيران على فتح صفحة جديدة:
09:25 GMTهل الحمر الوحشية بيضاء مع خطوط سوداء أم سوداء مع خطوط بيضاء؟
09:16 GMTالقنصل العراقي في بيلاروسيا: بغداد لم تحدد رحلة إجلاء من مينسك في 25 نوفمبر
08:52 GMTروسيا: اختراع هدف ذكي يرفع مهارة الرماية
08:47 GMTمحمد عبده يؤدي رقصة مايكل جاكسون في احتفالية نادي الهلال... فيديو
08:42 GMTمجلس الأمن في بيلاروسيا: نحو 200 لاجئ ينتظرون في مطار مينسك رحلة الإجلاء العراقية
08:39 GMTمن هم أبطال النسخة التركية من مسلسل الهيبة؟
08:38 GMTدولة أفريقية بصدد تعيين مايك تاسون سفيرا للقنب
08:30 GMTروسيا تطلق قمرا اصطناعيا عسكريا إلى المدار من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية
08:14 GMTإصابة فلسطينيين باختناق إثر اقتحام مستوطنين إسرائيليين قرية جنوب نابلس
07:58 GMTبروسيا دورتموند يغادر دوري أبطال أوروبا بعد هزيمة قاسية من سبورتنغ لشبونة
07:56 GMTانتخاب الإماراتي أحمد ناصر الريسي رئيسا للإنتربول
07:51 GMT"تعبيرا عن حبه".. هندي يشيد لزوجته منزلا نسخة عن "تاج محل"
07:32 GMTأياكس يحول تأخره إلى فوز في دوري أبطال أوروبا... فيديو
07:30 GMTريال مدريد يبلغ دور الـ 16 في "أبطال أوروبا" ويستعد لمباراة حاسمة مع إنتر ميلان
07:28 GMTزاد محفظته الرقمية 25%.. موت الهامستر الشهير "مستر غوكس"
07:17 GMTمقتل ما لا يقل عن 8 أشخاص وإصابة 17 في هجوم نفذته "حركة الشباب" في مقديشو
07:08 GMTالحكم على مواطن من كوريا الديمقراطية بالإعدام بسبب "لعبة الحبار"
06:55 GMT"موسيقى صاخبة" تتسبب بنفوق 63 دجاجة