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وزيرة خارجية السودان السابقة: البرهان حاول التودد لإسرائيل أثناء الانقلاب العسكري
وزيرة خارجية السودان السابقة: البرهان حاول التودد لإسرائيل أثناء الانقلاب العسكري
قالت وزيرة خارجية السودان السابقة، مريم الصادق المهدي، اليوم الاثنين، إن رئيس المجلس العسكري الفريق عبد الفتاح البرهان حاول التودد لإسرائيل، وادعى أن هناك... 22.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-22T17:48+0000
2021-11-23T10:07+0000
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وزعمت وزيرة الخارجية السودانية السابقة، أن مصر وإسرائيل دعمتا ما وصفته "الانقلاب العسكري الأخير في السودان، مضيفة أن "البرهان حاول التودد لإسرائيل بقوله إن هؤلاء السياسيين، الذين أبعدهم عن الحكومة، كانوا ضد إسرائيل"، على حد زعمها.وكان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان قام بإقالة الحكومة، ووضع رئيسها عبد الله حمدوك رهن الإقامة الجبرية، قبل أن&nbsp;يتوصل الطرفان لاتفاق عاد بموجبه حمدوك&nbsp;ليرأس حكومة قال عنها إنها ستكون حكومة تكنوقراط.وقال التحالف المدني، الذي كان يتقاسم السلطة مع&nbsp;الجيش في&nbsp;السودان ووزرائه السابقين،&nbsp;إنهم رفضوا الاتفاق، مشيرين إلى حملة قمع عنيفة ضد الاحتجاجات المناهضة للجيش خلال الشهر الماضي.لكن حمدوك قال إن حكومة تكنوقراطية جديدة يمكن أن تساعد في تحسين الاقتصاد السوداني، الذي عانى من أزمة مطولة تشمل أحد أعلى معدلات التضخم في العالم ونقص السلع الأساسية.&gt;&gt; يمكنك متابعة المزيد من&nbsp;أخبار السودان اليوم&nbsp;مع سبوتنيك.
https://arabic.sputniknews.com/20211122/حكومة-السودان-الانتقالية-تقدم-استقالتها-لرئيس-الوزراء-حمدوك-باستثناء-5-وزراء-1050775898.html
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الأخبار, العالم العربي, أخبار السودان اليوم

وزيرة خارجية السودان السابقة: البرهان حاول التودد لإسرائيل أثناء الانقلاب العسكري

17:48 GMT 22.11.2021 (تم التحديث: 10:07 GMT 23.11.2021)
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الذهاب إلى بنك الصوروزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي في موسكو، روسيا 12 يوليو 2021
وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي في موسكو، روسيا 12 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2021
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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قالت وزيرة خارجية السودان السابقة، مريم الصادق المهدي، اليوم الاثنين، إن رئيس المجلس العسكري الفريق عبد الفتاح البرهان حاول التودد لإسرائيل، وادعى أن هناك سياسيين أبعدهم عن الحكومة كانوا مناهضين لإسرائيل.
رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2021
حكومة السودان الانتقالية تقدم استقالتها لرئيس الوزراء حمدوك باستثناء 5 وزراء
22 نوفمبر, 14:43 GMT
"الحكومة علمت بدور إسرائيل الداعم للانقلاب العسكري رغم أنها لم تظهر في واجهة الأحداث"، لافتة إلى أن "المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي، جيفري فيلتمان، أجرى زيارة إلى إسرائيل لهذا الغرض".
وزعمت وزيرة الخارجية السودانية السابقة، أن مصر وإسرائيل دعمتا ما وصفته "الانقلاب العسكري الأخير في السودان، مضيفة أن "البرهان حاول التودد لإسرائيل بقوله إن هؤلاء السياسيين، الذين أبعدهم عن الحكومة، كانوا ضد إسرائيل"، على حد زعمها.
وكان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان قام بإقالة الحكومة، ووضع رئيسها عبد الله حمدوك رهن الإقامة الجبرية، قبل أن يتوصل الطرفان لاتفاق عاد بموجبه حمدوك ليرأس حكومة قال عنها إنها ستكون حكومة تكنوقراط.
وقال التحالف المدني، الذي كان يتقاسم السلطة مع الجيش في السودان ووزرائه السابقين، إنهم رفضوا الاتفاق، مشيرين إلى حملة قمع عنيفة ضد الاحتجاجات المناهضة للجيش خلال الشهر الماضي.
لكن حمدوك قال إن حكومة تكنوقراطية جديدة يمكن أن تساعد في تحسين الاقتصاد السوداني، الذي عانى من أزمة مطولة تشمل أحد أعلى معدلات التضخم في العالم ونقص السلع الأساسية.
>> يمكنك متابعة المزيد من أخبار السودان اليوم مع سبوتنيك.
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