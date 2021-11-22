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وزير خارجية لبنان يدافع عن "حزب الله" ويكشف رد فعله لو دعته السعودية لزيارتها
وزير خارجية لبنان يدافع عن "حزب الله" ويكشف رد فعله لو دعته السعودية لزيارتها
أكد وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، استعداده للسفر مباشرة الآن إلى السعودية، حال تلقيه دعوة من القيادات السعودية. 22.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-22T17:24+0000
2021-11-23T10:10+0000
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ففي مقابلة أجرتها معه قناة "RT" الروسية، تحدث بوحبيب، الذي يزور العاصمة الروسية موسكو، عن مستقبل الأزمة السياسية، وعلاقة لبنان مع الدول الخليجية على خلفية تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي حول الحرب في اليمن.وبشأن "حزب الله"، قال "حزب لبناني سياسي ويشارك في الحكم وفعال على الساحة السياسية اللبنانية"، مؤكدا أن الجناح العسكري من "حزب الله" مشكلة إقليمية وليست لبنانية.واندلعت&nbsp;الأزمة الدبلوماسية بين لبنان ودول الخليج&nbsp;بعد نشر مقابلة متلفزة جرى تسجيلها مع جورج قرداحي قبل توليه مهام منصبه وزيرا للإعلام في لبنان، اعتبر فيها أن جماعة&nbsp;أنصار الله&nbsp;اليمنية "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات"، وما فاقم الأزمة أكثر، هو&nbsp;رفض قرداحي الاعتذار.وأعلنت بعدها السعودية&nbsp;استدعاء سفيرها لدى بيروت،&nbsp;وإمهال السفير اللبناني في المملكة 48 ساعة لمغادرة البلاد، ولحقت بها في هذا القرار الكويت والإمارات والبحرين، كما أعلنت المملكة، وقف دخول الواردات اللبنانية إلى أراضيها.** تابع المزيد من&nbsp;أخبار لبنان&nbsp;على سبوتنيك.
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الأخبار, العالم العربي, أخبار حزب الله, أخبار لبنان

وزير خارجية لبنان يدافع عن "حزب الله" ويكشف رد فعله لو دعته السعودية لزيارتها

17:24 GMT 22.11.2021 (تم التحديث: 10:10 GMT 23.11.2021)
© REUTERS / EVGENIA NOVOZHENINAلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع نظيره اللبناني عبدالله بو حبيب، في موسكو، روسيا 22 نوفمبر 2021
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع نظيره اللبناني عبدالله بو حبيب، في موسكو، روسيا 22 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2021
© REUTERS / EVGENIA NOVOZHENINA
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أكد وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، استعداده للسفر مباشرة الآن إلى السعودية، حال تلقيه دعوة من القيادات السعودية.
ففي مقابلة أجرتها معه قناة "RT" الروسية، تحدث بوحبيب، الذي يزور العاصمة الروسية موسكو، عن مستقبل الأزمة السياسية، وعلاقة لبنان مع الدول الخليجية على خلفية تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي حول الحرب في اليمن.
وقال "حان الوقت لأن تنتهي هذه الحرب في طريقة لا غالب ولا مغلوب"، معتبرا أن "أي اتفاق إيراني سعودي، أو إيراني غربي سينعكس إيجابيا على الجميع".
وبشأن "حزب الله"، قال "حزب لبناني سياسي ويشارك في الحكم وفعال على الساحة السياسية اللبنانية"، مؤكدا أن الجناح العسكري من "حزب الله" مشكلة إقليمية وليست لبنانية.
واندلعت الأزمة الدبلوماسية بين لبنان ودول الخليج بعد نشر مقابلة متلفزة جرى تسجيلها مع جورج قرداحي قبل توليه مهام منصبه وزيرا للإعلام في لبنان، اعتبر فيها أن جماعة أنصار الله اليمنية "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات"، وما فاقم الأزمة أكثر، هو رفض قرداحي الاعتذار.
وأعلنت بعدها السعودية استدعاء سفيرها لدى بيروت، وإمهال السفير اللبناني في المملكة 48 ساعة لمغادرة البلاد، ولحقت بها في هذا القرار الكويت والإمارات والبحرين، كما أعلنت المملكة، وقف دخول الواردات اللبنانية إلى أراضيها.
** تابع المزيد من أخبار لبنان على سبوتنيك.
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