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https://arabic.sputniknews.com/20211122/-قطر-وسلطنة-عمان-توقعان-اتفاقات-تعاون-بمجالات-مختلفة-1050772861.html
قطر وسلطنة عمان توقعان اتفاقات تعاون في مجالات مختلفة
قطر وسلطنة عمان توقعان اتفاقات تعاون في مجالات مختلفة
أعلنت وسائل إعلام عمانية، اليوم الاثنين، عن توقيع عدد من اتفاقات التعاون بين السلطنة ودولة قطر. 22.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-22T11:10+0000
2021-11-22T11:10+0000
2021-11-22T11:10+0000
العالم العربي
الأخبار
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وذكرت وكالة الأنباء العمانية على موقعها الرسمي أن "أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وسلطان عمان السلطان، هيثم بن طارق، شهدا توقيع ستة اتفاقات تعاون.وبحسب الوكالة، شملت اتفاقية التعاون المجالات العسكرية والمالية والسياحة والموانئ البحرية.يذكر أن الاتفاقات المعقودة بين الطرفين حصلت خلال الزيارة التي يقوم بها السلطان العماني إلى العاصمة القطرية الدوحة وتستمر ليومين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الأخبار
قطر وسلطنة عمان توقعان اتفاقات تعاون في مجالات مختلفة
أعلنت وسائل إعلام عمانية، اليوم الاثنين، عن توقيع عدد من اتفاقات التعاون بين السلطنة ودولة قطر.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية على
موقعها الرسمي
أن "أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وسلطان عمان السلطان، هيثم بن طارق، شهدا توقيع ستة اتفاقات تعاون.
وبحسب الوكالة، شملت اتفاقية التعاون المجالات العسكرية والمالية والسياحة والموانئ البحرية.
يذكر أن الاتفاقات المعقودة بين الطرفين حصلت خلال الزيارة التي يقوم بها السلطان العماني إلى العاصمة القطرية الدوحة وتستمر ليومين.