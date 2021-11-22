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‏5 طائرات عسكرية أميرية ترافق طائرة سلطان عمان عند دخولها الأجواء القطرية... فيديو
‏5 طائرات عسكرية أميرية ترافق طائرة سلطان عمان عند دخولها الأجواء القطرية... فيديو
رافقت 5 طائرات عسكرية تابعة للديوان الأميري القطري، اليوم الاثنين، طائرة سلطان عمان، هيثم بن ‏طارق، لدى دخولها الأجواء القطرية.‏ 22.11.2021, سبوتنيك عربي
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ونشرت صحيفة "الشرق" القطرية فيديو لمرافقة الطائرات الخمس لطائرة سلطان عمان.​ولدى وصول سلطان عمان إلى العاصمة القطرية الدوحة، كان في مقدمة مستقبليه أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، ونائبه، الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني، وممثله الشخصي، الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، وعدد من الوزراء والشيوخ، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).وتستمر زيارة سلطان عمان هيثم بن طارق للعاصمة القطرية الدوحة، يومان، ويرافقه فيها نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، شهاب بن طارق آل سعيد، وعدد من الوزراء أعضاء الوفد الرسمي المرافق.وتعد هذه الزيارة الخارجية هي الثانية للسلطان هيثم بن طارق، بعد زيارته للسعودية في شهر يوليو/ تموز الماضي، وذلك منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد في 11 يناير/ كانون الثاني 2020، خلفا للسلطان الراحل قابوس بن سعيد.وتتناول زيارة سلطان عمان لقطر "أوجهَ التعاون المختلفة بين البلدين، والفرص الممكنة لتعزيزها، إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك تحقيقا للغايات المرتجاة للبلدين وتطلعاتهما، ووصولا لنتائج مثمرة تخدم مصالحهما المشتركة، وتكفل لأبنائهما مزيدًا من النماء والرخاء والاستقرار في الحاضر والمستقبل"، بحسب بيان من التلفزيون الرسمي العماني.
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الأخبار, العالم العربي, أمير قطر

‏5 طائرات عسكرية أميرية ترافق طائرة سلطان عمان عند دخولها الأجواء القطرية... فيديو

10:12 GMT 22.11.2021 (تم التحديث: 09:00 GMT 24.11.2021)
© AP Photo / Oman TV 2020 ،سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد
 2020 ،سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2021
© AP Photo / Oman TV
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رافقت 5 طائرات عسكرية تابعة للديوان الأميري القطري، اليوم الاثنين، طائرة سلطان عمان، هيثم بن ‏طارق، لدى دخولها الأجواء القطرية.‏
ونشرت صحيفة "الشرق" القطرية فيديو لمرافقة الطائرات الخمس لطائرة سلطان عمان.
​ولدى وصول سلطان عمان إلى العاصمة القطرية الدوحة، كان في مقدمة مستقبليه أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، ونائبه، الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني، وممثله الشخصي، الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، وعدد من الوزراء والشيوخ، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).
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وتستمر زيارة سلطان عمان هيثم بن طارق للعاصمة القطرية الدوحة، يومان، ويرافقه فيها نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، شهاب بن طارق آل سعيد، وعدد من الوزراء أعضاء الوفد الرسمي المرافق.
وتعد هذه الزيارة الخارجية هي الثانية للسلطان هيثم بن طارق، بعد زيارته للسعودية في شهر يوليو/ تموز الماضي، وذلك منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد في 11 يناير/ كانون الثاني 2020، خلفا للسلطان الراحل قابوس بن سعيد.
وتتناول زيارة سلطان عمان لقطر "أوجهَ التعاون المختلفة بين البلدين، والفرص الممكنة لتعزيزها، إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك تحقيقا للغايات المرتجاة للبلدين وتطلعاتهما، ووصولا لنتائج مثمرة تخدم مصالحهما المشتركة، وتكفل لأبنائهما مزيدًا من النماء والرخاء والاستقرار في الحاضر والمستقبل"، بحسب بيان من التلفزيون الرسمي العماني.
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