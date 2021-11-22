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8 حقائق "غير معروفة" عن أسباب العقم لدى الرجال.. احذر الهاتف المحمول
8 حقائق "غير معروفة" عن أسباب العقم لدى الرجال.. احذر الهاتف المحمول
هناك العديد من الأساطير التي نسجت في ثقافات مختلفة حول العقم لدى الذكور وأسبابه، دون أن تكون لها علاقة فعلية بالمشكلة. 22.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-22T10:06+0000
2021-11-22T10:06+0000
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لكن طبيب المسالك البولية برامود ميهتا، المتخصص في حالات الخصوبة من مستشفى صحارا في لكناو، عاصمة ولاية أوتار براديش في الهند، يكشف 8 حقائق حول عقم الذكور قد لا يكون الجميع على دراية بها، وذلك في حديثه لموقع onlymyhealth.1.تزايد حالات العقمتتزايد الحالات التي يصبح فيها الرجال غير قادرين على الإنجاب وتصبح أكثر شيوعا. في الهند مثلا هناك حوالي 7% من الرجال يعانون من مشاكل العقم وخاصة من هم فوق سن 35 عاما.السبب الدقيق لذلك غير معروف ولكن معدل الحيوانات المنوية لديهم ينخفض ​​بنسبة 52 في المئة تقريبا، ويستمر في التناقص كل عام وبالتالي يمكن أن يسبب العديد من المشاكل.2. لدى الرجال أيضا ساعة بيولوجيةكما هو الحال بالنسبة للنساء اللواتي لديهن وقتا معينا توجد فيه فرص كبيرة للحمل، فإن الأمر مشابه إلى حد ما لدى الرجال.تنخفض معدلات الخصوبة لدى الرجال بعد سن الأربعين ومن ثم يصبح من الصعب عليهم أن يصبحوا آباء. حتى لو حمل شركاؤهم، يزداد ميلهم إلى الإجهاض. لذلك هناك وقت معين يجب أن تحاول خلاله طرق باب الأبوة لمنع هذه المشاكل.وإنجاب طفل بعد سن الأربعين أو أثناء وجود نوع من مشاكل العقم، يمكن أن يؤثر حتى على طفلك ويؤدي إلى التوحد والفصام والسرطان في الطفولة. ومن ثم ينصح باستشارة طبيبك والتخطيط للحمل.3. الملابستؤثر نوعية الملابس التي يرتديها الرجال على خصوبتهم بشكل كبير، وقد تكون أحد أهم الأسباب في إصابتهم بالعقم.وجدت دراسات أجراها باحثون من جامعة هارفارد أن الرجال الذين يرتدون ملابس خفيفة كالسراويل القصيرة الواسعة لديهم تركيز أعلى من الحيوانات المنوية.4. القدرة على الشمقد يمثل هذا مفاجأة لك ولكن هناك حالة تسمى متلازمة كالمان (تسبب قصور الغدد التناسلية وفقدان حاسة الشم) التي تصيب الشخص بشكل نادر.ويدور الحديث عن حالة وراثية يعاني فيها الناس من ضعف حاسة الشم أو عدم القدرة على الشم على الإطلاق.تحدث هذه الحالة مع سن البلوغ المتأخر أو الغائب مما يعني أن هرمونات النمو الجنسي لا تتطور. وتؤدي هذه الحالة إلى إصابة الشخص بالعقم إذا تُرك دون علاج.5. العقم المناعيهذه أيضا حالة نادرة ولا تحدث بشكل طبيعي ولكن في بعض الحالات يتم تحفيز الأجسام المضادة الموجودة في الجسم ضد الحيوانات المنوية فتهاجمها وتقتلها.عادة ما تحدث هذه الحالة في الحالات التي يكون فيها الرجل مريضا بشدة أو يعاني من إصابة، ويسمى هذا النوع من العقم عند الرجال بالعقم المناعي.6. مدة نومكفي عدد من الحالات، يتأثر معدل الخصوبة بمدة النوم التي يحصل عليها الجسم. أي أن هناك رابطا بين مقدار الراحة وحجم السائل المنوي لديك.وُجد أن الرجال الذين ينامون أكثر من 9 ساعات في اليوم لديهم انخفاض أكبر في عدد الحيوانات المنوية لديهم مقارنة بأولئك الذين ينامون لمدة 7 ساعات في اليوم. مدة النوم المثلى المحددة للشباب هي حوالي 7- 7.5 ساعات.7. نوع الطعاميؤثر اختيار الطعام الذي تتناوله وعدد الوجبات التي تتناولها في اليوم أيضا على فرص الإصابة بالعقم وعدد الحيوانات المنوية.الأشخاص الذين يتناولون اللحوم كل يوم تقريبا لديهم عدد أقل من الحيوانات المنوية من أولئك الذين لا يفعلون ذلك.يوصي الأطباء أيضا بتجنب الدهون الزائدة والسكر واللحوم الحمراء وفول الصويا من نظامك الغذائي لزيادة عدد الحيوانات المنوية والمساعدة في الصحة العامة.لتقليل فرص العقم، يجب أن يكون لديك المزيد من الفواكه التي تحتوي على مضادات الأكسدة. يمكنك أيضا تناول الأطعمة التالية للحصول على فوائد: الحبوب الكاملة، الخضروات الورقية، المكسرات، البذور، الأسماك والبروتينات الحيوانية الأخرى الخالية من الدهون.8. الهاتف المحموليميل جميعنا تقريبا إلى الاحتفاظ بهواتفنا المحمولة في الجيب الأمامي للبنطال أو الجينز. يمكن أن يؤثر هذا في الواقع على كيس الصفن الخاص بك لأنه يسبب حرارة تقلل من عدد الحيوانات المنوية. لا يقتصر هذا على الهواتف فحسب، بل يجب تجنب أي أجهزة تنتج حرارة أو يمكن أن تؤثر على إنتاج الحيوانات المنوية لديك.يجب على الأشخاص ألا يضعوا أيضا أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم في أحضانهم لأن ذلك قد يتسبب أيضا في العقم بسبب التعرض الشديد للحرارة.
https://arabic.sputniknews.com/20160911/1020121465.html
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الأخبار, مجتمع, منوعات

8 حقائق "غير معروفة" عن أسباب العقم لدى الرجال.. احذر الهاتف المحمول

10:06 GMT 22.11.2021
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الذهاب إلى بنك الصورمختبر
مختبر - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2021
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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هناك العديد من الأساطير التي نسجت في ثقافات مختلفة حول العقم لدى الذكور وأسبابه، دون أن تكون لها علاقة فعلية بالمشكلة.
لكن طبيب المسالك البولية برامود ميهتا، المتخصص في حالات الخصوبة من مستشفى صحارا في لكناو، عاصمة ولاية أوتار براديش في الهند، يكشف 8 حقائق حول عقم الذكور قد لا يكون الجميع على دراية بها، وذلك في حديثه لموقع onlymyhealth.
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1.تزايد حالات العقم
تتزايد الحالات التي يصبح فيها الرجال غير قادرين على الإنجاب وتصبح أكثر شيوعا. في الهند مثلا هناك حوالي 7% من الرجال يعانون من مشاكل العقم وخاصة من هم فوق سن 35 عاما.
السبب الدقيق لذلك غير معروف ولكن معدل الحيوانات المنوية لديهم ينخفض ​​بنسبة 52 في المئة تقريبا، ويستمر في التناقص كل عام وبالتالي يمكن أن يسبب العديد من المشاكل.
2. لدى الرجال أيضا ساعة بيولوجية
كما هو الحال بالنسبة للنساء اللواتي لديهن وقتا معينا توجد فيه فرص كبيرة للحمل، فإن الأمر مشابه إلى حد ما لدى الرجال.
تنخفض معدلات الخصوبة لدى الرجال بعد سن الأربعين ومن ثم يصبح من الصعب عليهم أن يصبحوا آباء. حتى لو حمل شركاؤهم، يزداد ميلهم إلى الإجهاض. لذلك هناك وقت معين يجب أن تحاول خلاله طرق باب الأبوة لمنع هذه المشاكل.
وإنجاب طفل بعد سن الأربعين أو أثناء وجود نوع من مشاكل العقم، يمكن أن يؤثر حتى على طفلك ويؤدي إلى التوحد والفصام والسرطان في الطفولة. ومن ثم ينصح باستشارة طبيبك والتخطيط للحمل.
3. الملابس
تؤثر نوعية الملابس التي يرتديها الرجال على خصوبتهم بشكل كبير، وقد تكون أحد أهم الأسباب في إصابتهم بالعقم.
وجدت دراسات أجراها باحثون من جامعة هارفارد أن الرجال الذين يرتدون ملابس خفيفة كالسراويل القصيرة الواسعة لديهم تركيز أعلى من الحيوانات المنوية.
في المقابل تزيد الملابس الضيقة من درجة حرارة كيس الصفن مما يؤدي إلى ضعف إنتاج الحيوانات المنوية.
4. القدرة على الشم
قد يمثل هذا مفاجأة لك ولكن هناك حالة تسمى متلازمة كالمان (تسبب قصور الغدد التناسلية وفقدان حاسة الشم) التي تصيب الشخص بشكل نادر.
ويدور الحديث عن حالة وراثية يعاني فيها الناس من ضعف حاسة الشم أو عدم القدرة على الشم على الإطلاق.
تحدث هذه الحالة مع سن البلوغ المتأخر أو الغائب مما يعني أن هرمونات النمو الجنسي لا تتطور. وتؤدي هذه الحالة إلى إصابة الشخص بالعقم إذا تُرك دون علاج.
5. العقم المناعي
هذه أيضا حالة نادرة ولا تحدث بشكل طبيعي ولكن في بعض الحالات يتم تحفيز الأجسام المضادة الموجودة في الجسم ضد الحيوانات المنوية فتهاجمها وتقتلها.
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تحدث هذه الحالة عند استهداف جهاز المناعة الحيوانات المنوية في السائل المنوي للرجل عن طريق الخطأ باعتباره فيروس أو جسم غريب يهاجم الجسم.
عادة ما تحدث هذه الحالة في الحالات التي يكون فيها الرجل مريضا بشدة أو يعاني من إصابة، ويسمى هذا النوع من العقم عند الرجال بالعقم المناعي.
6. مدة نومك
في عدد من الحالات، يتأثر معدل الخصوبة بمدة النوم التي يحصل عليها الجسم. أي أن هناك رابطا بين مقدار الراحة وحجم السائل المنوي لديك.
وُجد أن الرجال الذين ينامون أكثر من 9 ساعات في اليوم لديهم انخفاض أكبر في عدد الحيوانات المنوية لديهم مقارنة بأولئك الذين ينامون لمدة 7 ساعات في اليوم. مدة النوم المثلى المحددة للشباب هي حوالي 7- 7.5 ساعات.
7. نوع الطعام
يؤثر اختيار الطعام الذي تتناوله وعدد الوجبات التي تتناولها في اليوم أيضا على فرص الإصابة بالعقم وعدد الحيوانات المنوية.
الأشخاص الذين يتناولون اللحوم كل يوم تقريبا لديهم عدد أقل من الحيوانات المنوية من أولئك الذين لا يفعلون ذلك.
يوصي الأطباء أيضا بتجنب الدهون الزائدة والسكر واللحوم الحمراء وفول الصويا من نظامك الغذائي لزيادة عدد الحيوانات المنوية والمساعدة في الصحة العامة.
لتقليل فرص العقم، يجب أن يكون لديك المزيد من الفواكه التي تحتوي على مضادات الأكسدة. يمكنك أيضا تناول الأطعمة التالية للحصول على فوائد: الحبوب الكاملة، الخضروات الورقية، المكسرات، البذور، الأسماك والبروتينات الحيوانية الأخرى الخالية من الدهون.
8. الهاتف المحمول
يميل جميعنا تقريبا إلى الاحتفاظ بهواتفنا المحمولة في الجيب الأمامي للبنطال أو الجينز. يمكن أن يؤثر هذا في الواقع على كيس الصفن الخاص بك لأنه يسبب حرارة تقلل من عدد الحيوانات المنوية.
 لا يقتصر هذا على الهواتف فحسب، بل يجب تجنب أي أجهزة تنتج حرارة أو يمكن أن تؤثر على إنتاج الحيوانات المنوية لديك.
يجب على الأشخاص ألا يضعوا أيضا أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم في أحضانهم لأن ذلك قد يتسبب أيضا في العقم بسبب التعرض الشديد للحرارة.
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