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https://arabic.sputniknews.com/20211123/آبل-تقاضي-شركة-إسرائيلية-اخترقت-هواتف-آيفون-1052655663.html
"آبل" تقاضي شركة إسرائيلية اخترقت هواتف "آيفون"
"آبل" تقاضي شركة إسرائيلية اخترقت هواتف "آيفون"
أقامت شركة "آبل" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، دعوى قضائية ضد مجموعة "إن إس أو" الإسرائيلية، والتي تزود الوكالات الحكومية وأجهزة إنفاذ القانون ببرامج تسمح لها... 23.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-23T19:28+0000
2021-11-23T19:28+0000
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وقالت شركة "آبل"، إنها أصلحت العيوب التي مكنت البرنامج الإسرائيلي من الوصول إلى البيانات الخاصة لأجهزتها من خلال هجمات "دون نقر"، والتي تدخل البرامج الضارة إلى الأجهزة عبر الرسائل النصية ودون أثر.وأوضحت صانعة "آيفون" أن الهجمات استهدفت فقط عددا صغيرا من العملاء، قائلة إنها ستبلغ مستخدمي هواتفها الذين ربما استهدفهم برنامج "بيغاسوس" الضار، مؤكدة في نفس الوقت عدم اختراق خوادمها، حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي".في وقت سابق من هذا العام، قالت منظمة العفو الدولية إنها اكتشفت أجهزة إصابة أجهزة "أيفون" حديثة تخص صحفيين ومحامين في مجال حقوق الإنسان وشخصيات عامة وسياسية، ببرنامج ضار لمجموعة "إن إس أو" يسمى "بيغاسوس".تسعى "آبل" للحصول على أمر قضائي دائم لحظر الشركة الإسرائيلية من استخدام برامج أو خدمات أو أجهزة من تطويرها.أدرجت الحكومة الأمريكية "إن إس أو" على القائمة السوداء في وقت سابق من هذا الشهر، ومنعتها من استخدام التكنولوجيا الأمريكية في عملياتها.
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العالم, تجسس, آبل, أيفون

"آبل" تقاضي شركة إسرائيلية اخترقت هواتف "آيفون"

19:28 GMT 23.11.2021
© AFP 2021 / BROOKS KRAFTرئيس شركة "آبل" الأمريكية، تيم كوك
رئيس شركة آبل الأمريكية، تيم كوك - Sputnik عربي, 1920, 23.11.2021
© AFP 2021 / BROOKS KRAFT
تابعنا عبر
أقامت شركة "آبل" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، دعوى قضائية ضد مجموعة "إن إس أو" الإسرائيلية، والتي تزود الوكالات الحكومية وأجهزة إنفاذ القانون ببرامج تسمح لها باختراق أجهزة "آيفون" والاطلاع على البيانات الخاصة بالعملاء.
وقالت شركة "آبل"، إنها أصلحت العيوب التي مكنت البرنامج الإسرائيلي من الوصول إلى البيانات الخاصة لأجهزتها من خلال هجمات "دون نقر"، والتي تدخل البرامج الضارة إلى الأجهزة عبر الرسائل النصية ودون أثر.
وأوضحت صانعة "آيفون" أن الهجمات استهدفت فقط عددا صغيرا من العملاء، قائلة إنها ستبلغ مستخدمي هواتفها الذين ربما استهدفهم برنامج "بيغاسوس" الضار، مؤكدة في نفس الوقت عدم اختراق خوادمها، حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي".
في وقت سابق من هذا العام، قالت منظمة العفو الدولية إنها اكتشفت أجهزة إصابة أجهزة "أيفون" حديثة تخص صحفيين ومحامين في مجال حقوق الإنسان وشخصيات عامة وسياسية، ببرنامج ضار لمجموعة "إن إس أو" يسمى "بيغاسوس".
تسعى "آبل" للحصول على أمر قضائي دائم لحظر الشركة الإسرائيلية من استخدام برامج أو خدمات أو أجهزة من تطويرها.
أدرجت الحكومة الأمريكية "إن إس أو" على القائمة السوداء في وقت سابق من هذا الشهر، ومنعتها من استخدام التكنولوجيا الأمريكية في عملياتها.
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