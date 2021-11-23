"آبل" تقاضي شركة إسرائيلية اخترقت هواتف "آيفون"

وقالت شركة "آبل"، إنها أصلحت العيوب التي مكنت البرنامج الإسرائيلي من الوصول إلى البيانات الخاصة لأجهزتها من خلال هجمات "دون نقر"، والتي تدخل البرامج الضارة إلى الأجهزة عبر الرسائل النصية ودون أثر.وأوضحت صانعة "آيفون" أن الهجمات استهدفت فقط عددا صغيرا من العملاء، قائلة إنها ستبلغ مستخدمي هواتفها الذين ربما استهدفهم برنامج "بيغاسوس" الضار، مؤكدة في نفس الوقت عدم اختراق خوادمها، حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي".في وقت سابق من هذا العام، قالت منظمة العفو الدولية إنها اكتشفت أجهزة إصابة أجهزة "أيفون" حديثة تخص صحفيين ومحامين في مجال حقوق الإنسان وشخصيات عامة وسياسية، ببرنامج ضار لمجموعة "إن إس أو" يسمى "بيغاسوس".تسعى "آبل" للحصول على أمر قضائي دائم لحظر الشركة الإسرائيلية من استخدام برامج أو خدمات أو أجهزة من تطويرها.أدرجت الحكومة الأمريكية "إن إس أو" على القائمة السوداء في وقت سابق من هذا الشهر، ومنعتها من استخدام التكنولوجيا الأمريكية في عملياتها.
أقامت شركة "آبل" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، دعوى قضائية ضد مجموعة "إن إس أو" الإسرائيلية، والتي تزود الوكالات الحكومية وأجهزة إنفاذ القانون ببرامج تسمح لها باختراق أجهزة "آيفون" والاطلاع على البيانات الخاصة بالعملاء.
وقالت شركة "آبل"، إنها أصلحت العيوب التي مكنت البرنامج الإسرائيلي من الوصول إلى البيانات الخاصة لأجهزتها من خلال هجمات "دون نقر"، والتي تدخل البرامج الضارة إلى الأجهزة عبر الرسائل النصية ودون أثر.
وأوضحت صانعة "آيفون" أن الهجمات استهدفت فقط عددا صغيرا من العملاء، قائلة إنها ستبلغ مستخدمي هواتفها الذين ربما استهدفهم برنامج "بيغاسوس" الضار، مؤكدة في نفس الوقت عدم اختراق خوادمها، حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي".
في وقت سابق من هذا العام، قالت منظمة العفو الدولية إنها اكتشفت أجهزة إصابة أجهزة "أيفون" حديثة تخص صحفيين ومحامين في مجال حقوق الإنسان وشخصيات عامة وسياسية، ببرنامج ضار لمجموعة "إن إس أو" يسمى "بيغاسوس".
تسعى "آبل" للحصول على أمر قضائي دائم لحظر الشركة الإسرائيلية من استخدام برامج أو خدمات أو أجهزة من تطويرها.
أدرجت الحكومة الأمريكية "إن إس أو" على القائمة السوداء في وقت سابق من هذا الشهر، ومنعتها من استخدام التكنولوجيا الأمريكية في عملياتها.