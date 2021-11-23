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https://arabic.sputniknews.com/20211123/أردوغان-يرفض-دعوة-المعارضة-لإجراء-انتخابات-مبكرة-وسط-انهيار-الليرة-1052421725.html
أردوغان يرفض دعوة المعارضة لإجراء انتخابات مبكرة وسط انهيار الليرة
أردوغان يرفض دعوة المعارضة لإجراء انتخابات مبكرة وسط انهيار الليرة
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ردا على دعوة المعارضة لإجراء انتخابات مبكرة ، إن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا ستجرى كما هو مخطط لها في يونيو... 23.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-23T10:51+0000
2021-11-23T10:51+0000
أردوغان
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وفي وقت سابق اتهم قادة أحزاب المعارضة الرئيسية في تركيا (كمال كيليجدار أوغلو وميرال أكشنير) أردوغان بعدم الكفاءة ودعوا إلى إجراء انتخابات مبكرة على خلفية انخفاض قياسي في سعر صرف الليرة.وهبطت الليرة التركية إلى مستو قياسي جديد، اليوم الثلاثاء، متراجعة خمسة في المئة بعد أن دافع الرئيس رجب طيب أردوغان عن التخفيضات الحادة الأخيرة في أسعار الفائدة وتعهده بالفوز في "حرب الاستقلال الاقتصادية" التي يخوضها.وخفض البنك المركزي سعر الفائدة يوم الخميس الماضي 100 نقطة أساس إلى 15 في المئة تحت ضغط من أردوغان، وهو أقل بكثير من معدل تضخم يبلغ نحو 20 في المئة، وأشار إلى مزيد من الخفض.وقلل البنك المركزي أسعار الفائدة بما يصل في مجمله إلى 400 نقطة منذ سبتمبر أيلول فيما وصفه المحللون بأنه خطأ سياسي خطير في ضوء النتائج السلبية العميقة وبالنظر إلى أن جميع البنوك المركزية الأخرى بدأت أو تستعد لتشديد السياسة المالية.ودافع أردوغان عن هذه السياسة في مؤتمر صحفي في ساعة متأخرة من مساء الاثنين وقال إن تشديد السياسة النقدية لن يخفض التضخم.وقال عقب اجتماع لمجلس الوزراء "أرفض السياسات التي تؤدي إلى انكماش بلادنا وتضعفها وتحكم على شعبنا بالبطالة والجوع والفقر"، وهو ما أدى إلى تراجع الليرة في وقت متأخر من اليوم.
https://arabic.sputniknews.com/20211119/المعارضة-التركية-تدعو-لإجراء-انتخابات-مبكرة-وسط-انهيار-قيمة-الليرة-1050746550.html
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أردوغان

أردوغان يرفض دعوة المعارضة لإجراء انتخابات مبكرة وسط انهيار الليرة

10:51 GMT 23.11.2021
© REUTERS / PRESIDENTIAL PRESS OFFICEالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تركيا 26 أبريل 2021
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تركيا 26 أبريل 2021 - Sputnik عربي, 1920, 23.11.2021
© REUTERS / PRESIDENTIAL PRESS OFFICE
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ردا على دعوة المعارضة لإجراء انتخابات مبكرة ، إن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا ستجرى كما هو مخطط لها في يونيو 2023.
وفي وقت سابق اتهم قادة أحزاب المعارضة الرئيسية في تركيا (كمال كيليجدار أوغلو وميرال أكشنير) أردوغان بعدم الكفاءة ودعوا إلى إجراء انتخابات مبكرة على خلفية انخفاض قياسي في سعر صرف الليرة.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - Sputnik عربي, 1920, 19.11.2021
المعارضة التركية تدعو لإجراء انتخابات مبكرة وسط انهيار قيمة الليرة
19 نوفمبر, 02:40 GMT
وهبطت الليرة التركية إلى مستو قياسي جديد، اليوم الثلاثاء، متراجعة خمسة في المئة بعد أن دافع الرئيس رجب طيب أردوغان عن التخفيضات الحادة الأخيرة في أسعار الفائدة وتعهده بالفوز في "حرب الاستقلال الاقتصادية" التي يخوضها.
وخفض البنك المركزي سعر الفائدة يوم الخميس الماضي 100 نقطة أساس إلى 15 في المئة تحت ضغط من أردوغان، وهو أقل بكثير من معدل تضخم يبلغ نحو 20 في المئة، وأشار إلى مزيد من الخفض.
وقلل البنك المركزي أسعار الفائدة بما يصل في مجمله إلى 400 نقطة منذ سبتمبر أيلول فيما وصفه المحللون بأنه خطأ سياسي خطير في ضوء النتائج السلبية العميقة وبالنظر إلى أن جميع البنوك المركزية الأخرى بدأت أو تستعد لتشديد السياسة المالية.
ودافع أردوغان عن هذه السياسة في مؤتمر صحفي في ساعة متأخرة من مساء الاثنين وقال إن تشديد السياسة النقدية لن يخفض التضخم.
وقال عقب اجتماع لمجلس الوزراء "أرفض السياسات التي تؤدي إلى انكماش بلادنا وتضعفها وتحكم على شعبنا بالبطالة والجوع والفقر"، وهو ما أدى إلى تراجع الليرة في وقت متأخر من اليوم.
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