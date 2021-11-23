https://arabic.sputniknews.com/20211123/أردوغان-يرفض-دعوة-المعارضة-لإجراء-انتخابات-مبكرة-وسط-انهيار-الليرة-1052421725.html

أردوغان يرفض دعوة المعارضة لإجراء انتخابات مبكرة وسط انهيار الليرة

أردوغان يرفض دعوة المعارضة لإجراء انتخابات مبكرة وسط انهيار الليرة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ردا على دعوة المعارضة لإجراء انتخابات مبكرة ، إن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا ستجرى كما هو مخطط لها في يونيو... 23.11.2021, Sputnik عربي

2021-11-23T10:51+0000

2021-11-23T10:51+0000

2021-11-23T10:51+0000

أردوغان

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وفي وقت سابق اتهم قادة أحزاب المعارضة الرئيسية في تركيا (كمال كيليجدار أوغلو وميرال أكشنير) أردوغان بعدم الكفاءة ودعوا إلى إجراء انتخابات مبكرة على خلفية انخفاض قياسي في سعر صرف الليرة.وهبطت الليرة التركية إلى مستو قياسي جديد، اليوم الثلاثاء، متراجعة خمسة في المئة بعد أن دافع الرئيس رجب طيب أردوغان عن التخفيضات الحادة الأخيرة في أسعار الفائدة وتعهده بالفوز في "حرب الاستقلال الاقتصادية" التي يخوضها.وخفض البنك المركزي سعر الفائدة يوم الخميس الماضي 100 نقطة أساس إلى 15 في المئة تحت ضغط من أردوغان، وهو أقل بكثير من معدل تضخم يبلغ نحو 20 في المئة، وأشار إلى مزيد من الخفض.وقلل البنك المركزي أسعار الفائدة بما يصل في مجمله إلى 400 نقطة منذ سبتمبر أيلول فيما وصفه المحللون بأنه خطأ سياسي خطير في ضوء النتائج السلبية العميقة وبالنظر إلى أن جميع البنوك المركزية الأخرى بدأت أو تستعد لتشديد السياسة المالية.ودافع أردوغان عن هذه السياسة في مؤتمر صحفي في ساعة متأخرة من مساء الاثنين وقال إن تشديد السياسة النقدية لن يخفض التضخم.وقال عقب اجتماع لمجلس الوزراء "أرفض السياسات التي تؤدي إلى انكماش بلادنا وتضعفها وتحكم على شعبنا بالبطالة والجوع والفقر"، وهو ما أدى إلى تراجع الليرة في وقت متأخر من اليوم.

https://arabic.sputniknews.com/20211119/المعارضة-التركية-تدعو-لإجراء-انتخابات-مبكرة-وسط-انهيار-قيمة-الليرة-1050746550.html

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أردوغان