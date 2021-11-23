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https://arabic.sputniknews.com/20211123/أفغانستان-100-يوم-تحت-حكم-طالبان-1052486596.html
أفغانستان... 100 يوم تحت حكم طالبان
أفغانستان... 100 يوم تحت حكم طالبان
تناقش الحلقة مرور 100 يوم على تولي حركة "طالبان" السلطة في أفغانستان، إثر انسحاب مفاجئ من هناك للقوات الأمريكية أنهت فيها وجوداً استمر 20 عاماً. 23.11.2021, Sputnik عربي
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أفغانستان... 100 يوم تحت حكم طالبان
أفغانستان... 100 يوم تحت حكم طالبان
ومع ذلك، لم تكسب "طالبان" بعد الاعتراف الرسمي على الصعيد الدولي، وما زالت البلاد تعاني من أزمة اقتصادية حادة، ونقصاً في السيولة بسبب تجميد الولايات المتحدة أصول أفغانية بقيمة نحو 9 مليارات دولار.يرأى الخبير في الشأن الأفغاني- عقيب الله محتاط، أن:لكنه أشار في مقابلة مع "بانوراما"، إلى أن "الإنجاز الأكبر الذي تمكنت الحركة من تحقيقه حتى الآن هو التخلص من القوات الأجنبية، وانتهاج سياسة مستقلة وإلغاء ظاهرة الدويلات".أجرى الحوار: فهيم الصورانيالتفاصيل في الملف الصوتي.
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راديو, аудио, بانوراما

أفغانستان... 100 يوم تحت حكم طالبان

14:00 GMT 23.11.2021 (تم التحديث: 14:03 GMT 23.11.2021)
أفغانستان... 100 يوم تحت حكم طالبان
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فهيم الصوراني - Sputnik عربي
فهيم الصوراني
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تناقش الحلقة مرور 100 يوم على تولي حركة "طالبان" السلطة في أفغانستان، إثر انسحاب مفاجئ من هناك للقوات الأمريكية أنهت فيها وجوداً استمر 20 عاماً.
ومع ذلك، لم تكسب "طالبان" بعد الاعتراف الرسمي على الصعيد الدولي، وما زالت البلاد تعاني من أزمة اقتصادية حادة، ونقصاً في السيولة بسبب تجميد الولايات المتحدة أصول أفغانية بقيمة نحو 9 مليارات دولار.
يرأى الخبير في الشأن الأفغاني- عقيب الله محتاط، أن:
"طالبان استلمت بعد انسحاب القوات الأمريكية دولة بمؤسسات منهارة".
لكنه أشار في مقابلة مع "بانوراما"، إلى أن "الإنجاز الأكبر الذي تمكنت الحركة من تحقيقه حتى الآن هو التخلص من القوات الأجنبية، وانتهاج سياسة مستقلة وإلغاء ظاهرة الدويلات".
أجرى الحوار: فهيم الصوراني
التفاصيل في الملف الصوتي.
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