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https://arabic.sputniknews.com/20211123/أفغانستان-100-يوم-تحت-حكم-طالبان-1052486596.html
أفغانستان... 100 يوم تحت حكم طالبان
أفغانستان... 100 يوم تحت حكم طالبان
تناقش الحلقة مرور 100 يوم على تولي حركة "طالبان" السلطة في أفغانستان، إثر انسحاب مفاجئ من هناك للقوات الأمريكية أنهت فيها وجوداً استمر 20 عاماً. 23.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-23T14:00+0000
2021-11-23T14:00+0000
2021-11-23T14:03+0000
راديو
بانوراما
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أفغانستان... 100 يوم تحت حكم طالبان
أفغانستان... 100 يوم تحت حكم طالبان
ومع ذلك، لم تكسب "طالبان" بعد الاعتراف الرسمي على الصعيد الدولي، وما زالت البلاد تعاني من أزمة اقتصادية حادة، ونقصاً في السيولة بسبب تجميد الولايات المتحدة أصول أفغانية بقيمة نحو 9 مليارات دولار.يرأى الخبير في الشأن الأفغاني- عقيب الله محتاط، أن:لكنه أشار في مقابلة مع "بانوراما"، إلى أن "الإنجاز الأكبر الذي تمكنت الحركة من تحقيقه حتى الآن هو التخلص من القوات الأجنبية، وانتهاج سياسة مستقلة وإلغاء ظاهرة الدويلات".أجرى الحوار: فهيم الصورانيالتفاصيل في الملف الصوتي.
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فهيم الصوراني
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فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
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Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
راديو, аудио, بانوراما
أفغانستان... 100 يوم تحت حكم طالبان 14:00 GMT 23.11.2021 (تم التحديث: 14:03 GMT 23.11.2021)
تناقش الحلقة مرور 100 يوم على تولي حركة "طالبان" السلطة في أفغانستان، إثر انسحاب مفاجئ من هناك للقوات الأمريكية أنهت فيها وجوداً استمر 20 عاماً.
ومع ذلك، لم تكسب "
طالبان
" بعد الاعتراف الرسمي على الصعيد الدولي، وما زالت البلاد تعاني من أزمة اقتصادية حادة، ونقصاً في السيولة بسبب تجميد الولايات المتحدة أصول أفغانية بقيمة نحو 9 مليارات دولار.
يرأى الخبير في الشأن الأفغاني- عقيب الله محتاط، أن:
"طالبان استلمت بعد انسحاب القوات الأمريكية دولة بمؤسسات منهارة".
لكنه أشار في مقابلة مع "بانوراما"، إلى أن "الإنجاز الأكبر الذي تمكنت الحركة من تحقيقه حتى الآن هو التخلص من القوات الأجنبية، وانتهاج سياسة مستقلة وإلغاء ظاهرة الدويلات".
أجرى الحوار: فهيم الصوراني
التفاصيل في الملف الصوتي.