https://arabic.sputniknews.com/20211123/ألمانيا-في-خطر-وزير-الصحة-يعارض-التطعيم-الإجباري-ضد-كورونا-لاعتبارات-أخلاقية-وقانونية-1052651104.html

ألمانيا في خطر... وزير الصحة يعارض التطعيم الإجباري ضد كورونا لاعتبارات أخلاقية وقانونية

ألمانيا في خطر... وزير الصحة يعارض التطعيم الإجباري ضد كورونا لاعتبارات أخلاقية وقانونية

قال وزير الصحة الألماني ينس شبان، إن التطعيم الإجباري العام ضد فيروس كورونا، لن يكسر الموجة الحالية المميتة للوباء، مبديا تشككه حيال هذه الخطوة. 23.11.2021, Sputnik عربي

2021-11-23T17:01+0000

2021-11-23T17:01+0000

2021-11-23T17:01+0000

ألمانيا

الصحة

فيروس كورونا

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وكان شبان قال في تصريحات سابقة إن موجة كورونا (الرابعة) التي اجتاحت ألمانيا أدخلت البلاد في حالة طوارئ، مضيفًا أن الوضع أصبح أكثر خطورة.وفيما أيد العديد من حكام الولايات الألمانية تطبيق التطعيم الإجباري، قال الوزير الذي ينتمي إلى حزب المستشارة أنغيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، في تصريحات لمحطة إذاعة "دويتشلاند فونك"، إن هذه الموجة لن تنكسر عن طريق تطعيم إلزامي "سيأتي تأثيره بعد فوات الآوان" على حد قوله.ويرى شبان بدلا من ذلك ضرورة تقليل المخالطات والتحرك على نحو حاسم على مستوى الدولة، لافتا إلى أن الجدل حول إلزامية التطعيم لن يؤدي في الوقت الراهن إلى الهدف المنشود منه وكسر الموجة الحالية للوباء.وقال شبان إن التطعيم الإجباري "لا يمثل قضية قانونية فقط، بل يمثل كذلك قضية العلاقة بين الدولة والمواطن، فهي قضية حرية ومسؤولية"، مشددا على أن مسألة أخذ التطعيم تمثل مسؤولية أخلاقية ومجتمعية.ودخلت ألمانيا "الموجة الرابعة" من جائحة كورونا بأرقام قياسية، أعلنت الحكومة على إثرها دخول البلاد في حالة طوارئ وطنية، في ظل موقف مأساوي للغاية.وأقر البرلمان قواعد جديدة لمواجهة تفشي الفيروس، تشمل قاعدة "جي3" التي تنص على السماح فقط للمطعمين أو المتعافين أو من لديهم نتيجة اختبار كورونا سلبي بالدخول لأماكن العمل مثلا أو باستخدام وسائل النقل.وحذرت وزارة الخارجية الأمريكية من السفر إلى ألمانيا بسبب الانتشار الهائل الحالي لفيروس كورونا.

https://arabic.sputniknews.com/20211119/ألمانيا-تعلن-حالة-طوارئ-وطنية-بسبب-موجة-كورونا-الرابعة-الوضع-أكثر-خطورة-1050750198.html

https://arabic.sputniknews.com/20210630/بوتين-لست-من-مؤيدي-التطعيم-الإجباري-1049421031.html

ألمانيا

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ألمانيا, الصحة, فيروس كورونا