تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211123/أمير-الكويت-يكلف-الشيخ-صباح-الخالد-بتشكيل-الحكومة-الجديدة-1052422884.html
أمير الكويت يكلف الشيخ صباح الخالد بتشكيل الحكومة الجديدة
أمير الكويت يكلف الشيخ صباح الخالد بتشكيل الحكومة الجديدة
كلف أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح بتشكيل الحكومة الجديدة. 23.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-23T11:08+0000
2021-11-23T11:08+0000
الكويت
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104513/36/1045133698_0:218:2867:1831_1920x0_80_0_0_10976457d3d2f7682e76ce28afd31c3b.jpg
وحسب وكالة الأنباء الكويتية كونا، فقد صدر أمر أميري بتكليف الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس وزراء الكويت.وطالب أمير الكويت رئيس الحكومة الجديدة، بترشيح أعضاء حكومته، لتبدأ ممارسة مهامها.وكان الشيخ صباح الخالد الصباح قد قدم استقالة حكومته في الـ8 من نوفمبر/ تشرين الثاني، الجاري، عقب خلاف مع البرلمان على بعض الأمور.وفي الـ14 من الشهر نفسه، صدر مرسوم أميري بقوبول استقالة الحكومة، وتكليفها بتسيير الأعمال حتى يتم تشكيل حكومة جديدة.وكان خلاف رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد مع البرلمان يتمحور حول رغبته في الحصول على "حصانة مؤقتة"، حتى يتم إعفاؤه من الاستجوابات الخاصة بقضايا معينة.وقد ألقى هذا الخلاف بظلاله على ملفات أخرى تم تعطيلها، مثل ملف معالجة الأزمات المالية التي عانت منها الكويت مؤخرا.
الكويت
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
eg_EG
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104513/36/1045133698_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_d09ce240374826c5951e8f3e3e6b3fd3.jpg
1920
1920
true
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الكويت

أمير الكويت يكلف الشيخ صباح الخالد بتشكيل الحكومة الجديدة

11:08 GMT 23.11.2021
© REUTERS / STEPHANIE MCGEHEE صورة التقطت بواسطة درون للطرق الخالية في مدينة الكويت بعد الإغلاق التام في البلاد، خشية تفشي فيروس كورونا، في مدينة الكويت العاصمة، الكويت، 16 مارس / آذار 2020
 صورة التقطت بواسطة درون للطرق الخالية في مدينة الكويت بعد الإغلاق التام في البلاد، خشية تفشي فيروس كورونا، في مدينة الكويت العاصمة، الكويت، 16 مارس / آذار 2020 - Sputnik عربي, 1920, 23.11.2021
© REUTERS / STEPHANIE MCGEHEE
تابعنا عبر
كلف أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح بتشكيل الحكومة الجديدة.
وحسب وكالة الأنباء الكويتية كونا، فقد صدر أمر أميري بتكليف الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس وزراء الكويت.
وطالب أمير الكويت رئيس الحكومة الجديدة، بترشيح أعضاء حكومته، لتبدأ ممارسة مهامها.
وكان الشيخ صباح الخالد الصباح قد قدم استقالة حكومته في الـ8 من نوفمبر/ تشرين الثاني، الجاري، عقب خلاف مع البرلمان على بعض الأمور.
وفي الـ14 من الشهر نفسه، صدر مرسوم أميري بقوبول استقالة الحكومة، وتكليفها بتسيير الأعمال حتى يتم تشكيل حكومة جديدة.
وكان خلاف رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد مع البرلمان يتمحور حول رغبته في الحصول على "حصانة مؤقتة"، حتى يتم إعفاؤه من الاستجوابات الخاصة بقضايا معينة.
وقد ألقى هذا الخلاف بظلاله على ملفات أخرى تم تعطيلها، مثل ملف معالجة الأزمات المالية التي عانت منها الكويت مؤخرا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة <"br />
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
11:56 GMTصندوق "توازن" الإماراتي يحول 90 مليون يورو لمكتب تصميم "مروحيات روسيا"
11:56 GMTالتحالف يعرض لقطات لقصف أهداف عسكرية سرية في صنعاء... فيديو
11:50 GMTغانتس: إيران حاولت نقل متفجرات من سوريا إلى الفلسطينيين بطائرات مسيرة
11:50 GMTدول عربية تحول دبابة "تي-62" الأيقونية إلى "قاذفة لهب رهيبة"
11:46 GMT"أوبر" تطلق خدمة توصيل الحشيش في كندا
11:43 GMTقوات الهند تتسلح برشاشات كلاشنيكوف
11:42 GMTما رأيك بشكل موقعنا الجديد؟
11:32 GMTقيس سعيد: تونس حريصة على الاندماج مع إفريقيا
11:31 GMTتركيا توجه طلبا إلى السعودية بشأن قتلة جمال خاشقجي
11:27 GMTعلماء يسلطون الضوء على نقوش أثرية غامضة في قطر
11:27 GMTتقارير: سامسونغ تستعد للإعلان عن مصنع رقائق بقيمة 17 مليار دولار في أمريكا
11:19 GMTالتحقيق في حادثة انتحار مسافر على متن طائرة متجهة من مصر إلى روسيا
11:18 GMTالتبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا يرتفع 30%
11:16 GMTالليرة التركية تهبط لمستوى قياسي جديد
11:15 GMTوزارة الدفاع الإثيوبية تعلن القضاء على جماعة إرهابية "مدعومة من مصر والسودان"
11:12 GMTمحمد بن زايد يزور تركيا غدا تلبية لدعوة من أردوغان
11:09 GMTليبيا... مفوضية الانتخابات تعلن إغلاق باب الترشح لانتخابات الرئاسة عند 98 مرشحا
11:08 GMTأمير الكويت يكلف الشيخ صباح الخالد بتشكيل الحكومة الجديدة
11:07 GMTدول عربية تعلن رغبتها في المشاركة بإنتاج الطائرة الروسية "أوريون-إي"
10:59 GMTأزمة في "ستاربكس" تهدد حياة الآلاف من العملاء بعد إصابة موظف بالتهاب الكبد