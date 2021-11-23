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https://arabic.sputniknews.com/20211123/أمير-الكويت-يكلف-الشيخ-صباح-الخالد-بتشكيل-الحكومة-الجديدة-1052422884.html
أمير الكويت يكلف الشيخ صباح الخالد بتشكيل الحكومة الجديدة
أمير الكويت يكلف الشيخ صباح الخالد بتشكيل الحكومة الجديدة
كلف أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح بتشكيل الحكومة الجديدة. 23.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-23T11:08+0000
2021-11-23T11:08+0000
2021-11-23T11:08+0000
الكويت
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وحسب وكالة الأنباء الكويتية كونا، فقد صدر أمر أميري بتكليف الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس وزراء الكويت.وطالب أمير الكويت رئيس الحكومة الجديدة، بترشيح أعضاء حكومته، لتبدأ ممارسة مهامها.وكان الشيخ صباح الخالد الصباح قد قدم استقالة حكومته في الـ8 من نوفمبر/ تشرين الثاني، الجاري، عقب خلاف مع البرلمان على بعض الأمور.وفي الـ14 من الشهر نفسه، صدر مرسوم أميري بقوبول استقالة الحكومة، وتكليفها بتسيير الأعمال حتى يتم تشكيل حكومة جديدة.وكان خلاف رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد مع البرلمان يتمحور حول رغبته في الحصول على "حصانة مؤقتة"، حتى يتم إعفاؤه من الاستجوابات الخاصة بقضايا معينة.وقد ألقى هذا الخلاف بظلاله على ملفات أخرى تم تعطيلها، مثل ملف معالجة الأزمات المالية التي عانت منها الكويت مؤخرا.
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الكويت
أمير الكويت يكلف الشيخ صباح الخالد بتشكيل الحكومة الجديدة
كلف أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح بتشكيل الحكومة الجديدة.
وحسب وكالة الأنباء الكويتية كونا، فقد صدر أمر أميري بتكليف الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس وزراء الكويت.
وطالب أمير الكويت رئيس الحكومة الجديدة، بترشيح أعضاء حكومته، لتبدأ ممارسة مهامها.
وكان
الشيخ صباح الخالد الصباح قد قدم استقالة حكومته
في الـ8 من نوفمبر/ تشرين الثاني، الجاري، عقب خلاف مع البرلمان على بعض الأمور.
وفي الـ14 من الشهر نفسه، صدر مرسوم أميري بقوبول استقالة الحكومة، وتكليفها بتسيير الأعمال حتى يتم تشكيل حكومة جديدة.
وكان خلاف رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد مع البرلمان يتمحور حول رغبته في الحصول على "حصانة مؤقتة"، حتى يتم إعفاؤه من الاستجوابات الخاصة بقضايا معينة.
وقد ألقى هذا الخلاف بظلاله على ملفات أخرى تم تعطيلها، مثل ملف معالجة الأزمات المالية التي عانت منها الكويت مؤخرا.