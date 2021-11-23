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https://arabic.sputniknews.com/20211123/أهداف-مباراة-مانشستر-يونايتد-وفياريال-2-0-في-دوري-أبطال-أوروبا-فيديو-1052658407.html
أهداف مباراة مانشستر يونايتد وفياريال 2-0 في دوري أبطال أوروبا... فيديو
أهداف مباراة مانشستر يونايتد وفياريال 2-0 في دوري أبطال أوروبا... فيديو
حقق مانشستر يونايتد الفوز على مضيفه فياريال الإسباني بنتيجة 2-0، مساء اليوم الثلاثاء، بالجولة 5 من دور المجموعات، ليلحق بركب المتأهلين إلى ثمن نهائي دوري أبطال... 23.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-23T20:52+0000
2021-11-23T20:52+0000
2021-11-23T20:52+0000
أخبار دوري أبطال أوروبا
مانشستر يونايتد
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سجل ثنائية مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو في الدقيقة (78) وجادون سانشو في الدقيقة (90).وبتلك النتيجة رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 10 نقاط عزز بها صدارته للمجموعة السادسة، بينما تجمد رصيد فياريال عند 7 نقاط في المركز الثاني.يشار إلى أن هدف رونالدو هو الـ799 في مسيرته الكروية وأصبح أول لاعب يسجل في أول 5 مباريات لفريق إنجليزي في دوري أبطال أوروبا.كما أصبح رونالدو أول لاعب يسجل في 4 مباريات متتالية لمانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا منذ واين روني في 2010.
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أخبار دوري أبطال أوروبا, مانشستر يونايتد
أهداف مباراة مانشستر يونايتد وفياريال 2-0 في دوري أبطال أوروبا... فيديو
حقق مانشستر يونايتد الفوز على مضيفه فياريال الإسباني بنتيجة 2-0، مساء اليوم الثلاثاء، بالجولة 5 من دور المجموعات، ليلحق بركب المتأهلين إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
سجل ثنائية مانشستر يونايتد
كريستيانو رونالدو
في الدقيقة (78) وجادون سانشو في الدقيقة (90).
وبتلك النتيجة رفع
مانشستر يونايتد
رصيده إلى 10 نقاط عزز بها صدارته للمجموعة السادسة، بينما تجمد رصيد فياريال عند 7 نقاط في المركز الثاني.
يشار إلى أن هدف رونالدو هو الـ799 في مسيرته الكروية وأصبح أول لاعب يسجل في أول 5 مباريات لفريق إنجليزي في دوري أبطال أوروبا.
كما أصبح رونالدو أول لاعب يسجل في 4 مباريات متتالية لمانشستر يونايتد في
دوري أبطال أوروبا
منذ واين روني في 2010.