تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211123/أهداف-مباراة-مانشستر-يونايتد-وفياريال-2-0-في-دوري-أبطال-أوروبا-فيديو-1052658407.html
أهداف مباراة مانشستر يونايتد وفياريال 2-0 في دوري أبطال أوروبا... فيديو
أهداف مباراة مانشستر يونايتد وفياريال 2-0 في دوري أبطال أوروبا... فيديو
حقق مانشستر يونايتد الفوز على مضيفه فياريال الإسباني بنتيجة 2-0، مساء اليوم الثلاثاء، بالجولة 5 من دور المجموعات، ليلحق بركب المتأهلين إلى ثمن نهائي دوري أبطال... 23.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-23T20:52+0000
2021-11-23T20:52+0000
أخبار دوري أبطال أوروبا
مانشستر يونايتد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/11/1050173821_0:113:2181:1340_1920x0_80_0_0_8f745b5217b207b85ce2c23559139c45.jpg
سجل ثنائية مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو في الدقيقة (78) وجادون سانشو في الدقيقة (90).وبتلك النتيجة رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 10 نقاط عزز بها صدارته للمجموعة السادسة، بينما تجمد رصيد فياريال عند 7 نقاط في المركز الثاني.يشار إلى أن هدف رونالدو هو الـ799 في مسيرته الكروية وأصبح أول لاعب يسجل في أول 5 مباريات لفريق إنجليزي في دوري أبطال أوروبا.كما أصبح رونالدو أول لاعب يسجل في 4 مباريات متتالية لمانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا منذ واين روني في 2010.
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
eg_EG
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/11/1050173821_123:0:2058:1451_1920x0_80_0_0_32d6760f2debff32b40ff79b767a86fb.jpg
1920
1920
true
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار دوري أبطال أوروبا, مانشستر يونايتد

أهداف مباراة مانشستر يونايتد وفياريال 2-0 في دوري أبطال أوروبا... فيديو

20:52 GMT 23.11.2021
© AP Photo / Rui Vieiraلحظة احتفال للاعب فريق "مانشستر يونايتد"، كريستيانو رونالدو، بعد تسجيله الهدف الثاني لفريقه خلال مباراة كرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز بين "مانشستر يونايتد" و"نيوكاسل يونايتد" على ملعب أولد ترافورد في مانشستر بإنجلترا،11 سبتمبر 2021.
لحظة احتفال للاعب فريق مانشستر يونايتد، كريستيانو رونالدو، بعد تسجيله الهدف الثاني لفريقه خلال مباراة كرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز بين مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد على ملعب أولد ترافورد في مانشستر بإنجلترا،11 سبتمبر 2021. - Sputnik عربي, 1920, 23.11.2021
© AP Photo / Rui Vieira
تابعنا عبر
حقق مانشستر يونايتد الفوز على مضيفه فياريال الإسباني بنتيجة 2-0، مساء اليوم الثلاثاء، بالجولة 5 من دور المجموعات، ليلحق بركب المتأهلين إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
سجل ثنائية مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو في الدقيقة (78) وجادون سانشو في الدقيقة (90).
وبتلك النتيجة رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 10 نقاط عزز بها صدارته للمجموعة السادسة، بينما تجمد رصيد فياريال عند 7 نقاط في المركز الثاني.
يشار إلى أن هدف رونالدو هو الـ799 في مسيرته الكروية وأصبح أول لاعب يسجل في أول 5 مباريات لفريق إنجليزي في دوري أبطال أوروبا.
كما أصبح رونالدو أول لاعب يسجل في 4 مباريات متتالية لمانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا منذ واين روني في 2010.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة <"br />
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
21:10 GMTرئيس الموساد السابق: بينيت ليس لديه استراتيجية للتعامل مع إيران
21:08 GMTما السبب وراء إلقاء القبض على أميرة الناصر؟
20:55 GMTوزيرة إسرائيلية: مصلحتنا في أمن واستقرار الأردن
20:52 GMTأهداف مباراة مانشستر يونايتد وفياريال 2-0 في دوري أبطال أوروبا... فيديو
20:49 GMTالمبعوث الأميركي إلى أفغانستان يزور الدوحة لبدء محادثات مع "طالبان"
20:40 GMT8.5 مليار ريال إنفاق السعوديين خلال أسبوع... أين ذهبت هذه الأموال؟
20:32 GMTمسؤول أمريكي سابق يوضح السبب الحقيقي لسحب واشنطن من الاحتياطي النفطي ويتوقع فشلها
20:19 GMTعقار جديد لعلاج السمنة يزيل 11% من الوزن أثبت دوليا
20:06 GMTبعد تحذيرات السعودية... هل تمثل "أنصار الله" تهديدا حقيقيا للملاحة في البحر الأحمر؟
20:00 GMT"ناسا" تطلق مهمة لتفجير كويكب وتغيير مساره... هل اقتربت صخرة "يوم القيامة"؟
19:57 GMTغانتس يتوجه إلى المغرب في زيارة هي الأولى من نوعها تشهد توقيع اتفاقيات
19:50 GMTمقاتلات أوكرانية تتدرب على ضرب أهداف جوية وبرية في البحر الأسود
19:42 GMTمشروع "إعلان النوايا" مع الإمارات وإسرائيل... تطبيع أردني أم حل لأزمة شح المياه؟
19:39 GMTلافروف يستقبل وفدا من أكراد سوريا ويبحث معهم الأوضاع في المنطقة
19:32 GMTقائد الحرس الثوري يكشف سبب قوة بلاده أمام أمريكا
19:28 GMT"آبل" تقاضي شركة إسرائيلية اخترقت هواتف "آيفون"
19:06 GMTحمدوك: 4 أهداف وراء توقيع الاتفاق السياسي مع الجيش
19:00 GMTالأمم المتحدة تؤكد استقالة مبعوثها إلى ليبيا
18:53 GMTغانتس: مستعدون لأي سيناريو
18:48 GMTسوريا تحتضن مؤتمرا حول الاستثمار في المناطق الصناعية بمشاركة عربية واسعة