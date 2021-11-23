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https://arabic.sputniknews.com/20211123/أوبر-تطلق-خدمة-توصيل-الحشيش-في-كندا-1052425182.html
"أوبر" تطلق خدمة توصيل الحشيش في كندا
"أوبر" تطلق خدمة توصيل الحشيش في كندا
ستبدأ شركة "أوبر" العملاقة توصيل الحشيش والماريجوانا للعملاء في بكندا عن طريق خدمة توصيل الطعام "أوبر إيتس" (Uber Eats). 23.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-23T11:46+0000
2021-11-23T11:46+0000
أوبر
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وقالت الشركة إن الخيار الجديد سيساعد في الحد من التجارة غير المشروعة في البلاد وسيسمح للكنديين بشراء الحشيش الآمن والقانوني، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.أعلنت الشركة أنها ستدرج خدمة "Tokyo Smoke" في تطبيق "Uber Eats"، وسيتمكن المستخدمون من القيام بحجوزات لشراء الأدوية بالإضافة إلى الحشيش ثم استلام الطلب في الوقت المحدد.تم تشريع استخدام الماريجوانا لأغراض ترفيهية في كندا في أكتوبر/تشرين الأول 2018. ومع ذلك لا يزال يتعين على سلطات البلاد أن تتعامل مع المصنعين غير الشرعيين الذين لا يزالون يسيطرون على معظم السوق، ويمثلون أكثر من 40% من إجمالي المبيعات.سعت أوبر التي أطلقت في وقت سابق خدمة توصيل الخمور في البلاد، لدخول سوق الماريجوانا منذ فترة طويلة، ووفقًا لرئيس الشركة، دارا خسروشاهي.ارتفع مؤشر أسهم القنب العالمي "MJ ETF" بنسبة 2%، بينما ارتفعت أسهم "أوبر" بنسبة 1.2% في التداول مباشرة بعد إعلان الخبر.ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي مبيعات القنب في كندا 4 مليارات دولار في عام 2021 وأن تنمو إلى 6.7 مليار دولار في عام 2026، بحسب الوكالة.
https://arabic.sputniknews.com/20211017/تقارير-السعودية-تطالب-شركة-أوبر-بسداد-100-مليون-دولار-1050459047.html
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أوبر

"أوبر" تطلق خدمة توصيل الحشيش في كندا

11:46 GMT 23.11.2021
CC0 / Pixabay / القنب
القنب - Sputnik عربي, 1920, 23.11.2021
CC0 / Pixabay /
تابعنا عبر
ستبدأ شركة "أوبر" العملاقة توصيل الحشيش والماريجوانا للعملاء في بكندا عن طريق خدمة توصيل الطعام "أوبر إيتس" (Uber Eats).
وقالت الشركة إن الخيار الجديد سيساعد في الحد من التجارة غير المشروعة في البلاد وسيسمح للكنديين بشراء الحشيش الآمن والقانوني، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.
أعلنت الشركة أنها ستدرج خدمة "Tokyo Smoke" في تطبيق "Uber Eats"، وسيتمكن المستخدمون من القيام بحجوزات لشراء الأدوية بالإضافة إلى الحشيش ثم استلام الطلب في الوقت المحدد.
تم تشريع استخدام الماريجوانا لأغراض ترفيهية في كندا في أكتوبر/تشرين الأول 2018. ومع ذلك لا يزال يتعين على سلطات البلاد أن تتعامل مع المصنعين غير الشرعيين الذين لا يزالون يسيطرون على معظم السوق، ويمثلون أكثر من 40% من إجمالي المبيعات.
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سعت أوبر التي أطلقت في وقت سابق خدمة توصيل الخمور في البلاد، لدخول سوق الماريجوانا منذ فترة طويلة، ووفقًا لرئيس الشركة، دارا خسروشاهي.
ارتفع مؤشر أسهم القنب العالمي "MJ ETF" بنسبة 2%، بينما ارتفعت أسهم "أوبر" بنسبة 1.2% في التداول مباشرة بعد إعلان الخبر.
ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي مبيعات القنب في كندا 4 مليارات دولار في عام 2021 وأن تنمو إلى 6.7 مليار دولار في عام 2026، بحسب الوكالة.
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