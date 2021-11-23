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https://arabic.sputniknews.com/20211123/أوكرانيا-تتسلم-قطعتين-بحريتين-من-أمريكا-وسط-تصاعد-التوترات-1052643997.html
أوكرانيا تتسلم قطعتين بحريتين من أمريكا وسط تصاعد التوترات
أوكرانيا تتسلم قطعتين بحريتين من أمريكا وسط تصاعد التوترات
تسلمت أوكرانيا من الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، زورقي دورية، لتعزيز جهود البحرية الأوكرانية في تأمين الحدود المائية للبلاد، وسط مخاوف من غزو روسي مزعوم. 23.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-23T15:04+0000
2021-11-23T15:04+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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كجزء من حزمة المساعدات الأمنية لواشنطن، وصل زورقا الدورية من فئة الجزيرة إلى ميناء أوديسا الجنوبي على البحر الأسود على متن سفينة شحن، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية في بيان، إن القاربين سينضمان إلى سفينتين أخريين من نفس النوع استقبلتهما أوكرانيا في عام 2019 لتعزيز "الأمن البحري" لأوكرانيا في البحر الأسود وبحر آزوف.أثارت دول غربية هذا الشهر ادعاءات حول وجود نشاط عسكري روسي بالقرب من أوكرانيا، وقالت الولايات المتحدة الأمريكية إن لديها "مخاوف حقيقية" بشأن زيادة القوات الجديدة على الحدود.لكن موسكو نفت تماما أنها تستعد لغزو أوكرانيا. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، اليوم، إن الكرملين يشعر بالقلق من أن أوكرانيا ربما تستعد لشن هجوم في الشرق (دونباس)، وهو ما نفته كييف أيضا.وقال المتحدث:في وقت سابق، حذر جهاز المخابرات الخارجية الروسي من المعلومات الكاذبة التي تروج لها الخارجية الأمريكية حول تمركز القوات الروسية من أجل غزو عسكري مزعوم لأوكرانيا.خصصت الولايات المتحدة نحو 2.5 مليار دولار لدعم القوات الأوكرانية منذ اندلاع الصراع مع جمهورية لوهانسك الشعبية (المعلنة من طرف واحد) في دونباس عام 2014.
https://arabic.sputniknews.com/20211122/الاستخبارات-الروسية-السياسة-الاستفزازية-لواشنطن-وبروكسل-تعزز-شعور-كييف-بالإفلات-من-العقاب-1050776203.html
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الولايات المتحدة الأمريكية

أوكرانيا تتسلم قطعتين بحريتين من أمريكا وسط تصاعد التوترات

15:04 GMT 23.11.2021
© Photo / Crimea's FSB Press Service / الذهاب إلى بنك الصورصورة توضح سفن حرس الحدود الروسية توقف سفن البحرية الحربية الأوكرانية التي حاولت عبور مضيق كيرتش من أوديسا على البحر الأسود إلى مريوبل على بحر آزوف، القرم، 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
صورة توضح سفن حرس الحدود الروسية توقف سفن البحرية الحربية الأوكرانية التي حاولت عبور مضيق كيرتش من أوديسا على البحر الأسود إلى مريوبل على بحر آزوف، القرم، 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 - Sputnik عربي, 1920, 23.11.2021
© Photo / Crimea's FSB Press Service
/
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تسلمت أوكرانيا من الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، زورقي دورية، لتعزيز جهود البحرية الأوكرانية في تأمين الحدود المائية للبلاد، وسط مخاوف من غزو روسي مزعوم.
كجزء من حزمة المساعدات الأمنية لواشنطن، وصل زورقا الدورية من فئة الجزيرة إلى ميناء أوديسا الجنوبي على البحر الأسود على متن سفينة شحن، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".
وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية في بيان، إن القاربين سينضمان إلى سفينتين أخريين من نفس النوع استقبلتهما أوكرانيا في عام 2019 لتعزيز "الأمن البحري" لأوكرانيا في البحر الأسود وبحر آزوف.
الكرملين، موسكو، روسيا - Sputnik عربي, 1920, 22.11.2021
الاستخبارات الروسية: السياسة الاستفزازية لواشنطن وبروكسل تعزز شعور كييف بالإفلات من العقاب
أمس, 15:17 GMT
أثارت دول غربية هذا الشهر ادعاءات حول وجود نشاط عسكري روسي بالقرب من أوكرانيا، وقالت الولايات المتحدة الأمريكية إن لديها "مخاوف حقيقية" بشأن زيادة القوات الجديدة على الحدود.
لكن موسكو نفت تماما أنها تستعد لغزو أوكرانيا. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، اليوم، إن الكرملين يشعر بالقلق من أن أوكرانيا ربما تستعد لشن هجوم في الشرق (دونباس)، وهو ما نفته كييف أيضا.
وقال المتحدث:
أي تحركات أمريكية لإرسال المزيد من العتاد والمستشارين العسكريين إلى أوكرانيا لن يؤدي إلا إلى زيادة التوترات.
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، روسيا - Sputnik عربي
دميتري بيسكوف
المتحدث باسم الرئاسة الروسية
في وقت سابق، حذر جهاز المخابرات الخارجية الروسي من المعلومات الكاذبة التي تروج لها الخارجية الأمريكية حول تمركز القوات الروسية من أجل غزو عسكري مزعوم لأوكرانيا.
خصصت الولايات المتحدة نحو 2.5 مليار دولار لدعم القوات الأوكرانية منذ اندلاع الصراع مع جمهورية لوهانسك الشعبية (المعلنة من طرف واحد) في دونباس عام 2014.
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