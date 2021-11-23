أوكرانيا تتسلم قطعتين بحريتين من أمريكا وسط تصاعد التوترات

كجزء من حزمة المساعدات الأمنية لواشنطن، وصل زورقا الدورية من فئة الجزيرة إلى ميناء أوديسا الجنوبي على البحر الأسود على متن سفينة شحن، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية في بيان، إن القاربين سينضمان إلى سفينتين أخريين من نفس النوع استقبلتهما أوكرانيا في عام 2019 لتعزيز "الأمن البحري" لأوكرانيا في البحر الأسود وبحر آزوف.أثارت دول غربية هذا الشهر ادعاءات حول وجود نشاط عسكري روسي بالقرب من أوكرانيا، وقالت الولايات المتحدة الأمريكية إن لديها "مخاوف حقيقية" بشأن زيادة القوات الجديدة على الحدود.لكن موسكو نفت تماما أنها تستعد لغزو أوكرانيا. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، اليوم، إن الكرملين يشعر بالقلق من أن أوكرانيا ربما تستعد لشن هجوم في الشرق (دونباس)، وهو ما نفته كييف أيضا.وقال المتحدث:في وقت سابق، حذر جهاز المخابرات الخارجية الروسي من المعلومات الكاذبة التي تروج لها الخارجية الأمريكية حول تمركز القوات الروسية من أجل غزو عسكري مزعوم لأوكرانيا.خصصت الولايات المتحدة نحو 2.5 مليار دولار لدعم القوات الأوكرانية منذ اندلاع الصراع مع جمهورية لوهانسك الشعبية (المعلنة من طرف واحد) في دونباس عام 2014.