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https://arabic.sputniknews.com/20211123/إسرائيل-تتهم-إيران-بـشن-هجمات-على-أهداف-بحرية-1052421499.html
إسرائيل تتهم إيران بـشن هجمات على أهداف بحرية
إسرائيل تتهم إيران بـشن هجمات على أهداف بحرية
اتهمت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، إيران بتنفيذ هجمات على أهداف بحرية من قواعد في منطقتي تشابهار وجزيرة قشم، قائلة إن: "هذه المواقع استخدمت أيضًا لتخزين طائرات... 23.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-23T10:54+0000
2021-11-23T10:54+0000
2021-11-23T10:54+0000
إيران
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ووجّه وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس هذا الاتهام لإيران، معتبرا إياه "أول كشف علني"، خلال كلمة متلفزة في مؤتمر أمني استضافته جامعة رايشمان في تل أبيب.وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل ليست طرفا في الاتفاق النووي الإيراني وغير ملزمة به وموقفها منه لم يتغير.وقال بينيت في كلمة له خلال مؤتمر السياسة والأمن بجامعة رايشمان: "حتى إن كان هناك تشديد للاتفاق النووي فلسنا طرفا فيه وغير ملزمين به، وموقفنا من الاتفاق النووي لم يتغير".وتابع بينيت قائلا: "إيران من أكثر الدول تطورا في برنامجها النووي، لقد حاصر الإيرانيون إسرائيل بالصواريخ وهم جالسون بأمان في طهران. إنهم يضايقوننا من بعيد، ويستنزفون طاقتنا ويضروننا".
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إيران
إسرائيل تتهم إيران بـشن هجمات على أهداف بحرية
اتهمت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، إيران بتنفيذ هجمات على أهداف بحرية من قواعد في منطقتي تشابهار وجزيرة قشم، قائلة إن: "هذه المواقع استخدمت أيضًا لتخزين طائرات مقاتلة بدون طيار".
ووجّه وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس هذا الاتهام لإيران، معتبرا إياه "أول كشف علني"، خلال كلمة متلفزة في مؤتمر أمني استضافته جامعة رايشمان في تل أبيب.
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل ليست طرفا في الاتفاق النووي الإيراني وغير ملزمة به وموقفها منه لم يتغير.
وقال بينيت في كلمة له خلال مؤتمر السياسة والأمن بجامعة رايشمان: "حتى إن كان هناك تشديد للاتفاق النووي فلسنا طرفا فيه وغير ملزمين به، وموقفنا من الاتفاق النووي لم يتغير".
وتابع بينيت قائلا: "إيران من أكثر الدول تطورا في برنامجها النووي، لقد حاصر الإيرانيون إسرائيل بالصواريخ وهم جالسون بأمان في طهران. إنهم يضايقوننا من بعيد، ويستنزفون طاقتنا ويضروننا".